El ‘Canelo’ Álvarez contrae matrimonio en Guadalajara

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su esposa Fernanda Gómez saludan al salir de su boda en la catedral de Guadalajara. Agencia EFE

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, mejor boxeador libra por libra a día de hoy, se casó este sábado (22 de may0) con su pareja Fernanda Gómez en una ceremonia privada en la Catedral de Guadalajara, occidente de México.

Álvarez, de 30 años, se unió en matrimonio religioso con la joven de 24 años con quien tiene una hija, después de que el pasado 15 de mayo realizaran la boda civil en el puerto de Punta Mita, en el estado de Nayarit.

La ceremonia fue realizada en la Catedral, en el centro histórico de Guadalajara, hasta donde llegaron familiares, amigos y personalidades como los cantantes J.Balvin y Prince Royce, además de José ‘Chepo’ Reynoso y Eddy Reynoso, anterior y actual entrenador del púgil.

Cientos de aficionados y curiosos llegaron hasta las inmediaciones del templo religioso, cercado con vallas y resguardado por un amplio dispositivo de seguridad.

El campeón mundial de peso supermedio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su esposa Fernanda Gómez se besan al salir de su boda en la catedral de Guadalajara. Francisco Guasco Agencia EFE

A su llegada, el automóvil del Canelo fue rodeado por la prensa y los fanáticos quienes tomaron imágenes del boxeador con su esposa.

Al concluir la ceremonia, la pareja salió a las puertas de la catedral donde Álvarez saludó y agradeció de lejos al público que gritaba: “¡Canelo, Canelo, Canelo!”

La recepción se llevó a cabo en el rancho propiedad de Álvarez en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Saúl Álvarez derrotó el pasado 8 de mayo por nocaut al inglés Billy Joe Saunders, a quien le arrebató el título supermediano de la Organización Mundial de Boxeo, que unió a sus cinturones del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

El mexicano, con 56 victorias, 38 por nocaut, con una derrota y dos empates, pretende adueñarse este año de todos los títulos de su división para lo cual retará al estadounidense Caleb Plant, monarca de la Federación Internacional, con quien pretende pelear en la segunda parte del año.

Canelo Álvarez gets married in Guadalajara

Mexican Saúl ‘Canelo’ Álvarez, the best pound-for-pound boxer to date, married his partner Fernanda Gómez this Saturday (May 22) in a private ceremony at the Cathedral of Guadalajara, western México.

Álvarez, 30, joined in a religious marriage with the 24-year-old with whom he has a daughter, after they held the civil wedding on May 15 in the port of Punta Mita, in the state of Nayarit.

The ceremony was held in the Cathedral, in the historic center of Guadalajara, where family, friends and personalities such as singers J.Balvin and Prince Royce, as well as José ‘Chepo’ Reynoso and Eddy Reynoso, his former and current coaches, arrived.

Hundreds of fans and curious people came to the vicinity of the religious temple, enclosed with fences and protected by a large security device.

Upon his arrival, Canelo’s car was surrounded by the press and fans who took pictures of the boxer with his wife.

At the conclusion of the ceremony, the couple went to the doors of the cathedral where Álvarez greeted and thanked the audience from afar, who shouted: “Canelo, Canelo, Canelo!”

The reception was held at the ranch owned by Álvarez in the municipality of Tlajomulco de Zúñiga.

Saúl Álvarez defeated Englishman Billy Joe Saunders by knockout on May 8 to take the World Boxing Organization super middleweight title, to go along with his belts from the World Boxing Council and the World Boxing Association.

The Mexican, with 56 victories, 38 by knockout, with one defeat and two draws, intends to take over all the titles in his division this year, for which he will challenge American Caleb Plant, monarch of the International Federation, with whom he intends to fight in the second part of the year.