Vucetich recuerda que las Chivas aún no ganaron nada en el Apertura mexicano

Cristián Calderón de Chivas celebra una anotación ante América hoy, durante un partido de ida por los cuartos de final del torneo Guardianes 2020 de la liga del fútbol mexicano, en el estadio Akron de Guadalajara, México.isco Guasco Agencia EFE

El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, celebro este sábado (28 de noviembre) haber eliminado al América, su rival más enconado, pero advirtió que su equipo aún no ganó nada en el torneo apertura 2020.

“Nos toco salir airosos, estamos satisfechos, pero no hemos ganado nada,” señaló el estratega en una rueda de prensa.

Con un par de anotaciones de Cristian Calderón, el Guadalajara derrotó por 2-1 al América en el duelo de vuelta de los cuartos de finales y se impuso por 3-1 en la serie, a pesar de contar con varias bajas por lesiones y sanciones a algunas figuras.

Vucetich reconoció la entrega de sus figuras, pero destacó que debe hacer una valoración exacta para no cometer la equivocación de que el grupo se sienta más de lo que es.

“Debemos tener pies en la tierra. Se ha ganado un partido importante, pero sigue el torneo y tenemos el deseo de superar al siguiente rival,” agregó.

El técnico pareció cómodo con la idea de que a su equipo lo consideren fuera del grupo de favoritos para ganar el campeonato porque eso quita presión.

“Los calificativos van a depender de cómo se analizan. Estamos en búsqueda de mejorar; prefiero que sigan pensando que somos víctimas,” observó.

Guadalajara sufrió varios casos de jugadores contagiados de la COVID-19 y castigó a algunos jugadores por indisciplina, a lo que se sumaron ausentes por lesión en los cuartos de finales, entre ellos el goleador José Juan Macías y el volante Jesús Angulo.

“Ha sido una labor extraordinaria. No es casualidad, sí una obra de todos el plantel,” aseveró.

Las Chivas de Vucetich accedieron a los cuartos de finales en el séptimo lugar y después de eliminar a América, tercero, se proponen clasificarse a la final para ganar el título y empatar a las Águilas en títulos de liga, ambos con 13.

Miguel Herrera acepta fracaso del América al ser eliminado por el Guadalajara

Miguel Herrera, entrenador del América del fútbol mexicano, aseveró, tras la derrota de su equipo por 2-1 y ser eliminado por las Chivas del Guadalajara del Apertura 2020, que no hay pretextos para la derrota.

“En América es un fracaso si el equipo no levanta el título. Chivas nos eliminó bien, no hay pretextos,” confesó el técnico mexicano al final del duelo de vuelta de cuartos de final.

En el encuentro de ida del pasado miércoles América cayó en la casa del Guadalajara por 1-0. Hoy, en la vuelta, las Águilas volvieron a perder, ahora 2-1, para ser eliminadas del Apertura 2020 con marcador total de 3-1.

En el partido de esta noche, Chivas tomó ventaja en el marcador en el primer tiempo. En el complemento, Guadalajara se puso arriba 2-0. América descontó, 2-1, a 15 minutos del final por medio de Henry Martín, pero ya no pudo remontar.

Miguel Herrera reconoció que el problema de su equipo fue la falta de contundencia frente al arco enemigo.

“Tuvimos un partido desafortunado. Ellos con disparos y tremendos goles se van arriba, nosotros no concretamos las que tuvimos. Estamos eliminados porque no tuvimos un buen desempeño,” subrayó.

El estratega de las Águilas negó que la derrota fuera causa de cansancio en sus jugadores.

“No fue un buen partido, pero no estábamos cansados, ni mucho menos. Todos los equipos sufrimos con lesiones y circunstancias, entonces no es que mis jugadores estuvieran cansados ni física ni mentalmente. Hoy nos faltó determinación y nada más,” recalcó.

Sobre su continuidad al frente del América, luego de la eliminación, Herrera mencionó que primero deberán hacer un análisis de lo realizado.

“Siempre hacemos autocrítica, no sólo por la derrota de hoy. No tenemos que esperar a que la afición esté enojada para analizarnos, ahora vamos a sentarnos con la directiva para saber qué es lo que sigue. La decisión si sigo o no es para preguntarle a la directiva,” declaró.

En las dos etapas que Miguel Herrera ha dirigido al América lo ha calificado a la fase final del fútbol mexicano en 10 ocasiones. Hoy es la primera vez que su equipo es eliminado en los cuartos de final; en las nueve anteriores al menos había llegado a semifinales.

El Guadalajara derrota al América para clasificar a las semifinales

Las Chivas de Guadalajara derrotaron este sábado por 1-2 al América en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2020 del fútbol mexicano, para llevarse la serie por 1-3 y clasificar a las semifinales.

Por el Guadalajara anotó en dos ocasiones Cristian Calderón y por el América descontó Henry Martín.

Después de ganar por 1-0 el duelo de ida, las Chivas salieron desde el primer minuto a incrementar su ventaja en la serie con un par de remates de Uriel Antuna y Jesús Molina que amenazaron al guardameta Guillermo Ochoa.

Al 31 el Guadalajara convirtió su insistencia en ofensiva en el 0-1 cuando un mal pase del paraguayo Richard Sánchez inició un contragolpe que finalizó Calderón con un potente disparo de media distancia que se incrustó en la portería de Ochoa.

La más clara del América en el primer tiempo fue hasta el 42. Sebastián Córdova cobró un tiro de esquina por derecha que el uruguayo Sebastián Cáceres cabeceó y mandó apenas por encima del larguero.

El América intentó descontar el marcador al 52 con un disparo a portería de Martín que no entró porque el defensa Gilberto Sepúlveda sacó la pelota casi en la línea de gol.

Sin embargo, el Guadalajara volvió a aprovechar un contragolpe al 72 que terminó en otro gol desde fuera del área de Calderón, quien colocó la pelota en el travesaño para el 0-2.

Tres minutos después, el América descontó cuando Martín le ganó una pelota a Hiram Mier que Henry enterró en el poste izquierdo del cancerbero Raúl Gudiño el 1-2.

Los partidos de vuelta de los cuartos de final terminarán este domingo con los duelos entre Pumas UNAM-Pachuca y Cruz Azul-Tigres UANL.

Ficha técnica

América: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres, Jesús Escoboza, Emanuel Aguilera (Alfonso Sánchez m. 67); Santiago Cáseres, Sebastián Córdova, Richard Sánchez (Nicolás Benedetti m. 41); Giovani Dos Santos (Sergio Díaz m. 61), Henry Martín y Federico Viñas.

Entrenador: Miguel Herrera.

Guadalajara: Raúl Gudiño; Gilberto Sepúlveda, Miguel Ponce, Jesús Sánchez, Hiram Mier, Cristian Calderón (Fernando Beltrán m.81); Jesús Molina, Isaác Brizuela (Eduardo Villalobos m. 92), Uriel Antuna (Ronaldo Cisneros m. 81), Alan Torres; Oribe Peralta (Antonio Briseño m. 68).

Entrenador: Víctor Manuel Vucetich.

Goles: 0-1, m. 31: Cristian Calderón. 0-2, m. 72: Cristian Calderón. 1-2, m. 75: Henry Martín.

Árbitro: Jorge Durán. Amonestó a Hiram Mier, Isaác Brizuela, Santiago Cáseres y Gilberto Sepúlveda.

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final del torneo Apertura 2020 del fútbol mexicano, celebrado en el estadio Azteca, centro de México.