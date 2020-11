Vucetich asegura que Chivas no se confía de la ventaja ante América

Jugadores de Chivas celebran su triunfo ante América hoy, durante un partido de ida por los cuartos de final del torneo Guardianes 2020 de la liga del fútbol mexicano, en el estadio Akron de Guadalajara. Agencia EFE

El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich, aseguró que su equipo no se confía por la ventaja de un gol sobre el América, luego del partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2020.

“Este primer encuentro le damos un valor muy positivo sabemos la importancia que tiene el gol de visita y no haber recibido un gol nos beneficia; hay que seguir trabajando porque es la primera parte nada más,” dijo en videoconferencia de prensa.

Chivas derrotó por 1-0 al América con anotación de Cristian Calderón en el minuto 81 del encuentro considerado el “clásico nacional.”

El entrenador de las Chivas, Víctor Manuel Vucetich, reacciona durante el partido contra América en los cuartos de final. Francisco Guasco Agencia EFE

Vucetich alabó el trabajo de los jugadores y consideró que los cambios en el segundo tiempo consolidaron el funcionamiento del equipo en la cancha y le dieron “soporte” para el manejo de la pelota.

El estratega consideró que el triunfo ante el América es “un logro” luego de varios encuentros en los que Chivas no pudo ganar a su rival.

Ángel Zaldívar de Chivas disputa el balón con Sebastián Cáceres y Francisco Córdova de América hoy, durante un partido de ida por los cuartos de final del torneo Guardianes 2020. Francisco Guasco Agencia EFE

“Ganar al América es un logro para cualquier técnico sabiendo la importancia que tiene este conjunto y después de que el Guadalajara no le había ganado durante mucho tiempo, ganarle en esta instancia tiene un valor mayor y para nosotros es muy satisfactorio,” indicó.

El técnico consideró que para el partido de vuelta podrían contar con el delantero Alexis Vega, quien fue baja en los últimos dos encuentros por lesión, pero descartó que el goleador José Juan Macías tenga actividad para el siguiente encuentro, pues su lesión muscular es complicada.

Chivas, que terminó el torneo en séptimo lugar, visitará el próximo sábado al América en el partido de vuelta de los cuartos de final.

El entrenador del América, Miguel Herrera, lamentó este miércoles (25 de noviembre) que a su equipo le faltó contundencia para sacar la ventaja en el primer encuentro de cuartos de final del torneo Apertura 2020, ante el Guadalajara.

“Nosotros teníamos que haber marcado desde el primer tiempo, tuvimos muchas pelotas claras y no las concretamos, ellos consiguieron una pelota en tiro de larga distancia, pero ahora vamos a la casa y vamos con todo para lograr sacar el resultado,” dijo Herrera en conferencia de prensa.

El entrenador de América, Miguel Herrera, da indicaciones a sus jugadores contra Chivas durante un partido de ida por los cuartos de final del torneo Guardianes 2020 de la liga del fútbol mexicano. Francisco Guasco Agencia EFE

El América cayó 0-1 este miércoles ante el Guadalajara, en el partido de ida de los cuartos de final de la liga del apertura, en el que el conjunto azulcrema tuvo varias oportunidades claras en el primer tiempo del encuentro denominado el “clásico nacional.”

El técnico aseguró que confía en la capacidad de su equipo para remontar los marcadores adversos en los partidos de Liguilla.

“Me voy con la tranquilidad de que el equipo hizo un buen trabajo no faltó la contundencia, porque la tuvimos y no la pudimos concretar, pero hay que trabajar el partido no es ser confiado, es ser consciente de que tenemos un gran plantel y que nos vamos a matar en el segundo tiempo en Ciudad de México,” expresó.

Giovani Dos Santos de América reacciona durante un partido de ida por los cuartos de final del torneo Guardianes 2020 de la liga del fútbol mexicano, en el estadio Akron de Guadalajara, México. Francisco Guasco Agencia EFE

Las Águilas concluyeron el torneo regular en tercer lugar y recibirán al Guadalajara, séptimo, el próximo sábado (28 de noviembre) en el partido de vuelta.

Herrera señaló que el encuentro fue “muy parejo” y América saldrá a ganar para mantenerse en la pelea por el campeonato.

“No nos queda de otra, salir a ganar, hacer la concentración que hemos hecho, el primero lo hicimos bastante bien, en el segundo fue un partido muy parejo, hay que salir a ganar en casa, nada más,” concluyó.

El Guadalajara vence al América y toma ventaja en los cuartos de finales

Las Chivas de Guadalajara vencieron este miércoles por 1-0 al América con un gol de Cristian Calderón y tomaron ventaja en los cuartos de finales del Apertura del fútbol mexicano.

Calderón, que había entrado de cambió en el minuto 55, decidió un duelo cerrado en el que el guardameta de las Chivas, Raúl Gudiño, fue una de las claves del resultado.

En el regreso de su afición al estadio, el Guadalajara comenzó mejor y creó peligro con un disparo al área de Uriel Antuna, rescatado por el arquero Guillermo Ochoa en el minuto dos.

Carlos Antuna de Chivas disputa el balón con Jorge Sánchez de América durante un partido de ida por los cuartos de final del torneo Guardianes 2020 de la liga del fútbol mexicano. Francisco Guasco Agencia EFE

América se acomodó y tuvo las jugadas de gol más claras de la mitad inicial, un disparo fallido de Giovani Dos Santos en el minuto 9 y dos remates de Henry Martín, detenido en par de salidas oportunas de Gudiño.

Las Chivas comenzaron mejor la segunda parte en la que dejaron ir un par de oportunidades de gol y aumentaron su dominio después de la entrada a la cancha de Calderón y de que su entrenador, Víctor Manuel Vucetich, hiciera ajustes en el esquema.

América ajustó, envió al terreno al delantero uruguayo Federico Viñas y al volante Nicolás Benedetti, pero sirvió de poco.

En el 81 Calderón acepto del un balón fuera del área y con un golpe de zurda lo colocó en el ángulo, el 1-0.

Guadalajara se plantó bien atrás y defendió la victoria que tomó más realce por el hecho de que América no hizo gol de visitante, primer criterio para decidir las series en caso de empate.

El partido de vuelta se jugará el próximo sábado en el estadio Azteca, casa del América.

Ficha técnica

Guadalajara: Raúl Gudiño; Gilberto Sepúlveda, Miguel Ponce, Jesús Sánchez, Hiram Mier; Jesús Molina, Isaac Brizuela, Uriel Antuna (Antonio Briseño m. 84), Jesús Angulo (Eduardo Torres m. 73), Fernando Beltrán (Cristian Calderón m. 55); Ángel Zaldívar (Oribe Peralta m. 55).

Entrenador: Víctor Manuel Vucetich.

América: Guillermo Ochoa; Luis Fuentes (Paul Aguilar m.83), Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres; Jesús Alonso Escoboza (Andrés Ibarguen m. 83), Emanuel Aguilera, Santiago Cáseres (Rubén González m. 71), Sebastián Córdova, Richard Sánchez; Giovani Dos Santos (Federico Viñas m. 63), Henry Martín (Nicolás Benedetti m. 71).

Entrenador: Miguel Herrera.