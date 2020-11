Maradona, el icono eterno que tocó el cielo y bajó al infierno

An undated archive image shows Diego Maradona during a training session with his team, the Italian Serie A side Napoli. Agencia EFE

Diego Armando Maradona, ídolo eterno antes incluso de su muerte, pasará a los anales de la historia como algo más que un simple tótem futbolístico que rozará la iconidad pop, carne de pósters y camisetas para la eternidad gracias a una biografía marcada por sus subidas plagadas de éxitos inigualables y de caídas incontables hasta el infierno.

Su actuación en el Mundial de México 1986 encumbró a ‘El Pelusa’ hacia los cielos en un país que desde que alzó la copa más importante del planeta en el Estadio Azteca decidió convertir a Maradona en un héroe. Y es que, el astro argentino pasó de la pobreza de Villa Fiorito a protagonizar los momentos más importantes de la historia del fútbol argentino y mundial.

Su adiós marcará un antes y un después de un pueblo que no podrá olvidar a una figura que comenzó a golpear un balón en la periferia de Buenos Aires. Nacido un 30 de octubre de 1960 en una familia humilde, Maradona hizo del fútbol una obsesión con la que consiguió salir de Villa Fiorito después de forjarse en equipos como el Infantil de Estrella Roja y el Cebollitas.

Con 11 años, pasó a las categorías inferiores de Argentinos Juniors para debutar en el primer equipo el 20 de octubre de 1976. Esa fecha, con 16 años, comenzó la leyenda de Maradona, que pronto vivió su primer disgusto y su primera polémica tras no ser citado por César Luis Menotti para disputar el Mundial de Argentina 1978.

Maradona, en la prelista, no jugó un campeonato que encumbró a Mario Alberto Kempes y que no pudo ver al joven que deslumbraba en Argentinos Juniors participar en la gesta de un país que vibró con el primer Mundial que ganó Argentina en su historia. El disgusto, mayúsculo para “el Pelusa”, siempre quedó grabado en su memoria.

Ni siquiera el Mundial sub-20 que lideró en Japón en 1979 y del que fue el máximo goleador hasta dar el título a su selección, alivió el enfado de un chaval que cambio de aires en 1981 para fichar por Boca Juniors, club en el que ganó la Liga ese año como anticipo de su segundo gran reto, el Mundial de España 1982.

Atrás quedaron momentos grandiosos en Argentinos Juniors, como los cuatro goles que marcó al portero Hugo Gatti para cumplir la promesa que le hizo a una figura clave en aquellos días, su representante Jorge Cyterszpiller. Así contestó a unas declaraciones de ‘Loco,’ que antes del duelo dijo que la prensa estaba inflando a Maradona.

De Boca saltó al Mundial de España y ahí vivió su segunda decepción deportiva. Argentina llegó hasta la segunda fase de grupos y Maradona acabó desquiciado por un defensa italiano de nombre Claudio Gentile, que hizo uno de los marcajes más recordados de la historia del fútbol.

Fotografía de archivo del presidente de Cuba, Fidel Castro, con el futbolista Diego Maradona antes de una entrevista para el programa televisivo La Noche en octubre de 2005 en el edificio presidencial de La Habana, Cuba. CANAL 13 Agencia EFE

Sin conseguir su sueño mundialista, Maradona cambió de aires y cruzó el charco para jugar en Europa. Su destino, el Barcelona, fue un efímero sueño azulgrana después de pagar 1,200 millones de las antiguas pesetas. Las lesiones, sobre todo aquella producida por la famosa entrada de Andoni Goicoetxea, y las trifulcas de aquella final de Copa ante el Athletic de 1984, eclipsaron las múltiples filigranas de un hombre que llegó a rendir al estadio Santiago Bernabéu con un gol para el recuerdo.

El mismo Maradona reconoció que en Barcelona inició su coqueteo con las drogas. Tal vez esa fue su condena eterna, la que provocó sus posteriores altibajos que en un principio fueron eclipsados por su protagonismo en el Nápoles, su siguiente destino entre 1984 y 1990, y por su Mundial, el de México 1986.

Él sólo se encargó de dirigir hacia el éxito a dos equipos que no habrían sido nada sin Maradona. Sus dos Ligas en el Nápoles (1987 y 1990), inéditas y únicas en un equipo del sur, crearon una religión maradoniana similar a la que adoptaría Argentina en 1986 tras el éxito de México.

Allí fue donde el astro argentino, a las órdenes de Carlos Bilardo, se consagró para siempre. Ese campeonato simbolizó a la perfección lo que era Maradona: genio con aquel gol a Inglaterra inmortal en la narración de Víctor Hugo Morales y demonio en la “mano de Dios” en el mismo encuentro.

Amado por los argentinos y odiado por los ingleses, humillados sobre el césped tras su victoria en la guerra de las Malvinas, la final frente a Alemania, con victoria para la albiceleste, encumbró definitivamente a un hombre con una zurda prodigiosa, una velocidad endiablada y una visión del fútbol inabarcable como nunca antes.

Después de aquella victoria y de la Liga de 1990 con el Nápoles, sólo llegó la decadencia. El Mundial de Italia fue casi una tortura que acabó con una pitada en la final a su himno por parte del público que se congregó en Roma para ver su derrota con aquel penalti marcado por Andreas Brehme.

De Nápoles pasó a Sevilla, donde dejó aquella imagen para el recuerdo haciendo malabarismos con una pelota de papel, y de Sevilla se fue a Newell’s Old Boys para acabar su carrera en Boca en la temporada 1997/98. Entre medias, disputó el Mundial de Estados Unidos 1994, que culminó con una salida anticipada tras dar positivo en un control, el segundo que protagonizó a lo largo de su carrera.

Finalizada ésta, su final, 22 años después, parecía anunciado por una vida marcada por la polémica: en 2000 viajó a Cuba para superar su adicción a las drogas; en 2004, sufrió una miocaddipatía por la que fue ingresado dos veces; en 2005 se sometió en Colombia a una reducción de estómago para bajar su peso de 210 a 75 kilos.

En marzo de 2007 estuvo ingresado en dos centros, uno de ellos, una clínica psiquiátrica; después pasó sin gloria por los banquillos de Argentina (eliminado en cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010), del Al Wasl emiratí, el Al-Fujairah de Emiratos Árabes, del Dorados de Sinaloa mexicano y finalmente el Gimnasia y Esgrima de La Plata, su club actual.

Entre medias, expresó su admiración por el papá Francisco, mostró su cercanía por el régimen de Cuba, por la Venezuela de Nicolás Maduro y por la Nicaragua de Daniel Ortega.

Dijo que Fidel Castro fue su “segundo padre” y al final, 30 años después de su última gran victoria con el Nápoles y 34 de su instantánea en el Estadio Azteca, murió para convertirse en una imagen icónica al estilo Ché Guevara, capaz de acaparar halagos y críticas en una misma frase. Pero hay algo es innegociable: su fútbol, no se toca.

Julen Guerrero: “Eterno Maradona”

Julen Guerrero, una de las figuras más emblemáticas del Athletic Club, lamentó que con el fallecimiento de Diego Armando Maradona “se nos va un genio del balón.”

“Siempre será una leyenda. Muchas gracias por todos los grandes momentos de fútbol que nos diste. Eterno Maradona,” escribió el excapitán del equipo rojiblanco e internacional con la selección española.

Junto a su mensaje, Guerrero publicó varias fotografías en las que aparece junto al astro argentino en el partido que enfrentó a Athletic y Sevilla en San Mamés el 4 de octubre de 1992.

Esperando a Diego

La ambición con la que el “showman” argentino Marcelo Tinelli aterrizo en el CD Badajoz a finales de los 90 hizo que se hablase incluso de los fichajes de sus paisanos Diego Armando Maradona y Claudio Cannigia, pero el “glamour” que envolvía al club se esfumó al chocar el equipo con la cruda realidad de aquella Segunda División española.

Argentinian soccer legend Diego Maradona arrives for the gala screening of the documentary ‘Maradona’ running out of competition at the 61st edition of the Cannes Film Festival in Cannes, France, in 2008. CHRISTOPHE KARABA Agencia EFE

Ninguno de ellos llegó al Badajoz y Diego, que ha fallecido este miércoles a los 60 años, ni siquiera viajó a la capital pacense a jugar un partido de fútbol con un conjunto de estrellas, como anunció Tinelli, presidente del San Lorenzo de Almagro de 2019, el día de la presentación de la nueva etapa del club blanquinegro.

Nada más arrancar aquella temporada 1998-1999, el 1 de octubre llegó a España la noticia de que Guillermo Coppola, representante de Maradona, anunciaba una nueva reunión con Tinelli para negociar el fichaje por el CD Badajoz.

Coppola indicaba a la prensa de Buenos Aires que ya había habido un encuentro entre Maradona y Tinelli “para tratar el proyecto Badajoz,” y aseguraba que “si en algún momento hubo una diferencia (con Tinelli) ayer quedó zanjada y perfectamente aclarada.”

A pesar de que ni Maradona ni Cannigia ficharon por el CD Badajoz, el nuevo equipo despertó una gran expectación en Argentina por la presencia de numerosos jugadores del país, como los hermanos Fernando y Patricio D’Amico, Limia, Romagnoli, Mauricio López, Bisconti, Giustozzi y el internacional Alejandro Mancuso.

El cuerpo técnico también era argentino. El primer entrenador, José Raúl ‘Toti’ Iglesias; su ayudante, Hilario Bravi; y el preparador físico, Héctor Galiano.

La venta del CD Badajoz al empresario portugués Antonio Barrada, en 2001 acabó con una etapa de tres años y medio al frente del club de “Esfinge 20”, un sociedad en la que el máximo accionista y mentor era Tinelli, un fenómeno de la televisión en su país con programas como ‘Ritmo de la Noche’ y ‘Video Match.’

Ni Tinelli ni el dúo ‘Los Morancos,’ que participó en la fiesta de presentación del CD Badajoz, dieron a los aficionados blanquinegros las alegrías que tantos años llevaban esperando y el ansiado ascenso a Primera División.

Maradona se había cruzado antes en el camino de otro equipo extremeño, el Mérida CP, cuando este militaba en la Segunda División y el astro argentino en las filas del Sevilla CF.

Fue en la Copa del Rey de la temporada 1992-1993. Diego no pisó el césped del estadio municipal de Mérida, donde su Sevilla se impuso 0-1 con gol de Monchu, pero en la vuelta disputó los 90 minutos.

Los emeritenses se adelantaron en el ‘Sánchez-Pizjuán’ con un tanto de Cristian Aflenzer en el minuto 35, pero Maradona puso las cosas en su sitio dos minutos después al transformar un penalti cometido por Marrero sobre el Cholo Simeone y colocar el 1-1 final.

Federación ecuatoriana despide al “genio irrepetible” Maradona

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) despidió este miércoles a Diego Maradona calificándolo de “genio único e irrepetible” y quedándose “con lo mejor” por las “alegrías” que ha dado a este deporte.

“Un genio único e irrepetible del fútbol mundial se ha ido. Nos quedamos con lo mejor de su talento y carisma. Gracias por tantas alegrías. ¡Hasta siempre Diego Armando Maradona!,” dijo la federación en un mensaje por redes sociales.

Las reacciones al deceso del astro argentino han sido múltiples dentro y fuera del ámbito futbolístico, con múltiples mensajes por redes sociales desde la calle y círculos deportivos.

Uno de ellos fue el Independiente del Valle, que citaba como despedida una frase del propio exjugador.

Napoli fans wave a flag depicting Argentinian soccer legend Diego Maradona during an October 2014 UEFA Europa League soccer match between Young Boys Bern and SSC Napoli at Stade de Suisse in Bern, Switzerland. PETER KLAUNZER Agencia EFE

“Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra,” decía el actual campeón de Copa Sudamericana como homenaje.

Y con icono que recuerda su número en la camiseta, le daba las gracias a “10.”

“Tenía una magia distinta a todos, era el uno,” dice Rubén Sosa de Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona conmocionó al mundo del fútbol y en Uruguay no fue la excepción. El exfutbolista uruguayo Ruben Sosa, que se enfrentó a él en varias ocasiones, dijo a Efe que el fallecimiento del ’10’ este miércoles es “una tristeza” y un golpe duro.

“Se va un grande, un grande del fútbol, un grande humano que la gente que estaba al lado no lo ayudó. Me llevo un pibe que amaba el fútbol, que tenía una magia distinta a todos, era el uno,” enfatizó Sosa, quien lo tuvo como rival tanto a nivel de clubes como en duelos por Copa América.

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona falleció este miércoles a los 60 años tras un paro cardíaco.

Sosa no dejó de señalar la sorpresa de que Maradona “se vaya tan temprano” porque, además, había salido bien de la operación a la que se sometió a principios de noviembre.

“Viste cuando tenés la sensación de que no lo ayudaban. Los que estaban al lado estaban con Maradona, no con el hombre,” reflexionó.

El futbolista del Real Madrid Fede Valverde fue otro de los uruguayos que recordó a Maradona y publicó en su Twitter “Descansa en paz, Diego.”

Brazilian soccer legend Pelé, Argentinian soccer legend Diego Maradona and FIFA president Joao Havelange during a 1987 match between Italy and Argentina in Zurich, Switzerland. STR Agencia EFE

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) publicó en un comunicado que saluda “con profundo dolor” a sus pares argentinos ante el fallecimiento de la “leyenda del fútbol mundial.”

La tristeza por la muerte del número 10 llegó hasta las esferas artísticas y políticas debido a que el reconocido músico uruguayo Ruben Rada publicó una foto junto a él en su cuenta de Instagram.

“Murió ‘El dueño de la pelota,’ Diego Armando Maradona. Y el mundo lo llora. Se fue el artista como Picasso, Salvador Dalí, Sinatra, Miguel Angel, Gardel. Chau Diegooool,” publicó Rada.

Asimismo, el senador del opositor partido de izquierda uruguayo Frente Amplio Oscar Andrade publicó una foto de Maradona besando la Copa del Mundo y escribió: “La última gambeta inconclusa del ‘Barrilete cósmico’ esa zurda mágica, inolvidable enronqueciendo gargantas cada tarde de domingo”.

“Hoy nos ha dejado una leyenda del fútbol mundial,” lamenta el Atlético

El Atlético de Madrid transmitió el “pésame a los familiares y amigos de Diego Armando Maradona,” fallecido este miércoles a los 60 años, y expresó: “hoy nos ha dejado una leyenda del fútbol mundial.”

A su vez, el central uruguayo José María Giménez, con el emoticono de un corazón roto, expresó en sus redes sociales: “El mundo del fútbol conmocionado. Diego DEP”. Una foto de Maradona levantando la Copa del Mundo ilustró la publicación del internacional charrúa y uno de los capitanes del equipo rojiblanco desde la pasada temporada.

El Barcelona expresa “su más sentido pésame” por la muerte de Maradona

El FC Barcelona, club en el que militó Diego Armando Maradona entre 1982 y 1984, ha expresado “su más sentido pésame” por la muerte del jugador argentino a los 60 años en Buenos Aires.

La entidad azulgrana, que calificó a Maradona, de icono del fútbol mundial, puso un crespón negro en sus redes sociales y compartió una foto en twitter del jugador con la leyenda Maradona (1960-2020) y el título: “Gracias por todo Diego.”

Maradona jugó dos temporadas en el Barcelona (1982-84), pero dos problemas físicos: una hepatitis que le mantuvo cuatro meses de baja en su primer curso; y una grave lesión por una entrada de Goikoetxea, en el segundo; le impidieron ofrecer su mejor versión como azulgrana.

Goikoetxea siente “una tristeza tremenda por la muerte de Maradona”

El exjugador internacional del Athletic Club Andoni Goikoetxea aseguró, nada más conocer la noticia de la muerte del astro argentino, que siente “una tristeza tremenda por la muerte de (Diego Armando) Maradona.”

“Siento una tristeza tremenda por la muerte de Maradona. Lo siento mucho por su familia,” dijo el central vasco que le provocase una lesión en una entrada realizada en el año 1983, en uno de los competidos duelos entre el Athletic y el FC Barcelona.

Para Goikoetxea, Maradona “fue un genio que nació para jugar al fútbol y a su juicio “el mejor jugador mundial que hubo en la década de los 80” del Siglo XX.

“Ha sido el rival más difícil al que me he enfrentado. Ganaba él solo los partidos, como demostró con el Nápoles y Argentina. Era rápido, potente y tenia una técnica superdepurada,” destacó el exjugador internacional de Maradona, justo al conocer su fallecimiento.

Fernández decreta tres días de duelo en Argentina por la muerte de Maradona

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, decretó tres días de duelo por la muerte de Diego Armando Maradona, fallecido este miércoles, a los 60 años.

“Con motivo del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el presidente de la Nación decretará tres días de duelo nacional a partir del día de la fecha,” dijo la Presidencia de Argentina en un breve comunicado.

Poco después, el propio jefe de Estado manifestó a través de su cuenta en la red social Twitter su agradecimiento por la “felicidad” que el astro del fútbol le dio a los argentinos.

“Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida,” escribió Alberto Fernández, que publicó además una foto en la que se lo ve abrazado a Maradona.

Argentina’s head coach Diego Maradona gestures during the FIFA World Cup 2010 group B preliminary round soccer match between Argentina and South Korea at the Soccer City stadium outside Johannesburg, South Africa. GEORGI LICOVSKI Agencia EFE

Por su parte, la expresidenta y actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, expresó su tristeza por la muerte del exfutbolista argentino.

“Mucha tristeza... Mucha. Se fue un grande. Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos,” dijo la exmandataria a través de su cuenta en la red social Twitter.

Maradona, campeón del mundo con Argentina en México 1986, falleció este miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires a sus 60 años de edad.

El entrenador estuvo a principios de noviembre diez días internado en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y con un “bajón anímico,” pero al hacerle chequeos se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado.

Luego, el técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata tuvo “algunos episodios de confusión” que los médicos “asociaron” a “un cuadro de abstinencia.”

Figuras del fútbol mexicano lamentan el fallecimiento de Diego Maradona

Grandes figuras del fútbol mexicano como el mundialista Cuauhtémoc Blanco y el antiguo jugador del Barcelona Rafael Márquez, así como los Dorados de Sinaloa, lamentaron este miércoles el fallecimiento del argentino Diego Maradona.

Maradona falleció este miércoles a los 60 años producto de un paro cardíaco en su domicilio en la provincia de Buenos Aires.

“Hoy se nos fue un grande del fútbol a nivel mundial, sin embargo, su legado lo ha vuelto inmortal en los corazones de la afición. Lamento profundamente su partida y deseo pronta resignación a familiares y amigos. En paz descanse la leyenda, Diego Armando Maradona”, escribió Blanco en su cuenta de Twitter.

Rafael Márquez, ganador de dos Ligas de Campeones de Europa y cuatro Ligas españolas con el Barcelona, usó sus redes sociales para expresar su tristeza por la muerte de Maradona.

“Triste noticia para todos los que amamos este hermoso deporte (fútbol), descansa en paz Leyenda, Diego Armando Maradona,” publicó el defensa cinco veces mundialista.

El francés André-Pierre Gignac, una de las figuras de la Liga Mx, publicó en Twitter “El 10” y una imagen de ‘El Pelusa’ con la playera de la selección argentina.

Argentinian soccer legend Diego Maradona poses with the mascot for the 1990 FIFA World Cup in Italy during the match between Italy and Argentina in Zurich, Switzerland. STR Agencia EFE

El argentino Daniel Brailovsky, figura de las Águilas del América y en algún momento rival de Maradona, recordó a ‘El Diego’ con una imagen y un texto en el que lo llamó “amigo.”

“Me tocó la suerte de compartir con vos no solo la cancha, te conocí como persona, como amigo, como incondicional. Te quiero un montón, para mi seguís vivo para siempre. Sos el más grande jugador de la historia. Te llevare siempre en mí,” publicó el ‘Ruso’ Brailovsky.

Luis ‘Matador’ Hernández, uno de los máximos delanteros en México y compañero de Maradona en el Boca Juniors, le dijo adiós a su colega.

“Haber compartido las canchas contigo fue un privilegio que me dio la vida, ahora sí, estrecharás la mano de Dios, hasta siempre Diego,” compartió Hernández.

Los Dorados de Sinaloa, equipo al que Maradona llevó como entrenador a dos finales en el extinto Ascenso Mx en el Apertura 2018 y Clausura 2019, despidió a su ‘Jefe.’

“Cuando llegaste a Sinaloa ya eras una leyenda. Gracias por regalarnos tu mejor versión, por todo el amor que nos diste y por enseñarnos a disfrutar el fútbol como sólo tú pudiste hacerlo, esperamos haberte regresado un poco de lo mucho que nos diste. Te amaremos siempre, Jefe.”

Las Águilas del América, en cuyas instalaciones entrenó Maradona en el Mundial México 1986, describió al argentino como “el genio del fútbol mundial.”

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos al dolor que embarga a familiares, amigos y al fútbol mundial,” lamentó el equipo más ganador en el país.

La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga Mx también usaron las redes sociales para expresar sus condolencias por el fallecimiento de Maradona.

Lula recuerda el compromiso de Maradona con la soberanía latinoamericana

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recordó el compromiso del argentino Diego Armando Maradona, quien falleció este miércoles a los 60 años de edad, con la “soberanía latinoamericana” y su solidaridad con “las causas populares.”

“Diego Armando Maradona fue un gigante del fútbol, de Argentina y de todo el mundo, un talento y una personalidad única. Su genialidad y pasión en el campo, su intensidad en la vida y su compromiso con la soberanía latinoamericana marcaron nuestra época,” afirmó Lula a través de sus redes sociales.

E

Argentinian soccer legend Diego Maradona smiles during the Best FIFA Football Awards 2017 at the London Palladium in London, Britain. ANDY RAIN Agencia EFE

l expresidente (2003-2010) resaltó que Maradona fue “tal vez” el “mayor adversario” que la selección brasileña enfrentó, pero más allá “de la rivalidad deportiva” fue un “un gran amigo de Brasil.”

“Solo puedo agradecer toda su solidaridad con las causas populares y con el pueblo brasileño. Maradona jamás será olvidado,” agregó Lula, quien publicó una fotografía junto con el astro del fútbol.

Maradona falleció este miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires.

El entrenador estuvo a principios de noviembre diez días internado en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y con un “bajón anímico,” pero al hacerle chequeos se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado.

Luego, el técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata tuvo algunos episodios de confusión que los médicos “asociaron” a “un cuadro de abstinencia.”

Sánchez, Iglesias, Rufián ... los políticos lloran a Maradona en las redes

La redes sociales han servido para que muchos políticos lloren la muerte del futbolista Diego Armando Maradona, desde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien lo califica de “leyenda,” hasta el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, o el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Tras conocer la muerte de ‘El Pelusa,’ a los 60 años, Sánchez ha expresado mediante un tuit su “cariño” hacia el mundo del fútbol que, según recalca, “hoy pierde a una de sus leyendas.”

“Nos deja uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Diego Armando Maradona. Con tu zurda dibujaste los sueños de varias generaciones. Eterno, pibe,” afirma el jefe del Ejecutivo, que acompaña su mensaje con una imagen del futbolista levantando la copa del mundo ganada en 1986 con la selección argentina.

El vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha recordado también al jugador apoyándose en unos versos, el estribillo de un rap del grupo Los Chikos del Maíz dedicado a Maradona.

“Diego nuestro, santificada sea tu zurda,/ Dios no está en el cielo, se recupera en Cuba/ Diego nuestro, barrilete cósmico divino,/ Dios lleva el 10 a la espalda y es argentino,” recitan en un antiguo tema del año 2007 que incluye muy duras y agresivas referencias a la política de aquella época.

Iglesias añade: “Gracias por tantos momentos de felicidad. Hasta siempre,” y ofrece un enlace a una reproducción de la canción.

La mayoría de los tuits de condolencia emitidos por políticos están acompañados de fotografías o vídeos del futbolista argentino, pero el exdiputado socialista Edudardo Madina ha preferido incluir la reproducción de un cromo de la época en que jugaba en el Barcelona.

El diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello, nacido en Argentina, se despide así en su cuenta de Twitter: “La vida, esa tómbola. Se va un artista que vino de muy abajo, que fue fiel a su gente y que vivió intensamente, sin pedir permiso. Que descanses en paz Diego (Lejos de la FIFA).”

Bajo estas palabras, un vídeo donde aparece el propio Maradona, escuchando al cantante Manu Chao mientras interpreta un tema dedicado al futbolista.

Mucho más escueto es el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien escoge una fotografía de las piernas del astro argentino y solo dos palabras: “Maldito 2020.”

También Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, lamenta la desaparición de Maradona, del que dice que fue “uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, un deportista que ha hecho felices a millones de personas en todo el mundo.”

“Te vas muy pronto, genio, pero tu magia quedará en la memoria para siempre,” concluye.

Argentinian national soccer team head coach Diego Maradona prior to the FIFA World Cup 2010 quarterfinal match between Argentina and Germany at the Green Point stadium in Cape Town, South Africa. OLIVER WEIKEN Agencia EFE

El líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se suma al pésame colectivo con un texto en euskera y castellano en el que señala “Con sus virtudes y sus defectos, se nos va un grande que nunca olvidó sus orígenes,” y una foto de Maradona junto a Fidel Castro, el mandatario cubano al que admiraba profundamente.

Una referencia a su amistad con el presidente cubano fallecido en 2016 que también recoge Izquierda Unida, cuyo tuit oficial también publica una imagen de ambos con las siguientes palabras: “Hasta siempre, comandantes. Siempre Maradona. Siempre Fidel.”

El diputado de Más Madrid Íñigo Errejón le rinde tributo de otra manera: “Mi homenaje a un tipo diferente. Que hizo soñar a un pueblo, y luego a un planeta. Que siempre peleó por aquello que creyó justo. Que fue imperfecto, como nosotros. Y que llevaba a Argentina y a los humildes en la sangre. De qué planeta viniste. Y en qué planeta estarás, Diego.”

México, tierra fértil para los girasoles de belleza de Diego Armando Maradona

Aunque dejó sus trazos de poeta del fútbol en Barcelona, Nápoles y otros lares, fue en México donde los girasoles de belleza de Diego Armando Maradona florecieron con más salud, en sus obras de arte en la Copa Mundial de 1986.

Ahora que abandonó su cuerpo y es llorado por millones de sus incondicionales, la impronta de Diego en los campos mexicanos se engrandece, sobre todo con el recuerdo del segundo gol del artista del juego ante Inglaterra, el 22 de junio en los cuartos de final.

Atravesó la mitad de la cancha, dejó a dos defensas, se sacudió a uno más, amagó con hacer un pase a Burruchaga, burló a otro zaguero, hizo un regate en el área, descolocó al portero Peter Shilton y tocó de zurda para firmar la victoria 2-1.

Más de 30 años después, el gol es considerado como uno de los más bellos de los Mundiales, convertido cuatro minutos después del golpe más polémico de su carrera, cuando disputó un balón con Shilton y lo metió en la red con el puño izquierdo, jugada ilegal que, según el astro, entró tocada por “la mano de Dios.”

En México el rebelde Maradona fue casi un personaje de ficción. Se paseó por el campo como rodeado de una aureola de santo y el 25 de junio anotó en semifinales los goles en la victoria por 2-0 sobre Bélgica, para meter a Argentina en la final que ganó cuatro días después, por 3-2 contra Alemania.

El corazón de Maradona, que se detuvo este miércoles en Buenos Aires, nunca fue tan feliz como en aquel verano en México, donde uno de los tres jugadores más grandes de la historia cumplió el sueño mayor: ser campeón del mundo.

Pero en México también fue polémico, gol de la mano de Dios aparte. En el año 2002 se apareció en el estadio Azul de la Ciudad de México en la despedida del goleador Carlos Hermosillo. Pasado de peso, pidió una pizza como requisito para jugar y cuando le cumplieron, apenas aguantó unos minutos.

Bohemio, mujeriego, irreverente, una vez se le vio cantar junto al poeta Joaquín Sabina, un amigo al que desdijo con aquello de que “al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver,” frase de la canción “Peces de Ciudad.”

A México regresó y volvió a ser feliz, con el ‘Gran Pez’ del fútbol mexicano, como llamaron a los Dorados de Sinaloa de la división de Ascenso.

Con jugadores jóvenes y otros desechados en Primera división, Maradona habló de la existencia de los milagros. Encontró el equipo hecho un ripio y lo metió en la final que perdió ante el San Luis, sucursal del Atlético de Madrid.

Se fue a casa, lo dieron por fugado y resucitó como un Mesías para volver a acceder a la final, que de nuevo perdió.

Cuentan los que lo vieron que en Culiacán, casa de los Dorados, volvió a ser feliz como cuando ganó el Mundial Juvenil de Japón de 1979 porque como entonces volvió a ser un pibe inocente.

Hoy el genio cerró los ojos definitivamente, pero en el estadio Universitario de la capital, el Cuauhtémoc, de Puebla y sobre todo en el Azteca de los goles y del título mundial, permanecen empinados sus girasoles, asociados con la belleza, al estilo de los de los óleos de Van Gogh.

Amigo de los comunistas y las izquierdas, celebró la elección del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y apoyó a los presidentes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Como si hubiera podido elegir, también en la muerte tuvo puntería y este miércoles cerró los ojos cuatro años después de la desaparición de su héroe: Fidel Castro.

Solo que Maradona no será recordado como simpatizante de ningún bando, ni por su vida alegre ni por sus polémicas, sino como lo que fue por encima de todo: un artista, quien vino al mundo a crear belleza, y después de hacerlo, dio igual cómo vivió.

El Mundial de México’86 fue el momento más sublime de Maradona

La vida de Diego Maradona fue semejante a una montaña rusa y su punto más alto fue la conquista del Mundial de México’86, un logro que el exfutbolista argentino resumió con esta frase: “El momento más sublime de mi carrera, el más sublime.”

De aquella epopeya, también la más gloriosa del fútbol argentino, han pasado ya 34 años, un tiempo largo que la ha magnificado aún más, pues ni siquiera Lionel Messi y su generación, ni las generaciones anteriores, han podido emular lo hecho por Maradona y una selección albiceleste que desde entonces llegó al olimpo del deporte rey.

Sin embargo, el momento más sublime de Diego Maradona vestido de corto tuvo un antes similar a la montaña rusa que fue su vida, con ascensos lentos llenos de suspenso y descensos a puro vértigo colmados de peligro.

“Lo que nadie entendió, nunca, fue que nuestra fuerza y nuestra unión había nacido de la bronca que nos daba haber tenido que luchar contra todo. Así tenía que ser, ¿no? ¡Si era un equipo mío! Un equipo hecho desde abajo y contra todos,” relató Maradona en el libro biográfico ‘Yo Soy El Diego.’

La conquista del Mundial de México’86 se inició, según Maradona, un día de enero de 1983 cuando terminaba su recuperación de una hepatitis que lo aquejó a finales del año anterior y se encontraba en Lloret del Mar, en la Costa Brava española.

Argentinean national soccer team head coach Diego Maradona speaks during a press conference at Loftus Versfeld Stadium in Pretoria, South Africa in June 2010. VASSIL DONEV Agencia EFE

Maradona era la estrella máxima del Barcelona, a donde había llegado como el fichaje más cotizado tras el Mundial de España’82. Pero la hepatitis fue el primero de los varios problemas que le impidieron triunfar como él, la hinchada culé y la prensa lo esperaban.

“Yo me estaba preparando para correr y en eso apareció (Carlos) Bilardo, que ya era el nuevo técnico de la selección argentina. Me saludó con un beso, me dijo que si yo tenía alguna exigencia económica para jugar en la selección, y luego, cuando le respondí que de ninguna manera, me ofreció ser el capitán del equipo,” contó Maradona en la revista El Gráfico.

El entonces futbolista de 22 años quedó mudo de la emoción y enseguida lloró como un niño a quien le dan el regalo más anhelado.

“Ser el capitán de la selección era lo que siempre había soñado. Era representar a todos los futbolistas argentinos. Yo quería ser el patrón, el número uno de Bilardo, y lo fui,” agregó Maradona a la misma publicación.

Pero ‘El Diego’ tuvo que esperar casi tres años para volver a vestir la albiceleste, exactamente desde el 2 de julio de 1982 hasta el 9 de mayo de 1985. Su debut bajo el mando de Bilardo fue en un partido amistoso frente a Paraguay en el estadio Monumental de Buenos Aires. Hubo empate 1-1 y él anotó el gol argentino.

El 26 de mayo de ese año se iniciaron las eliminatorias sudamericanas de México’86 y Argentina comenzó de visitante frente a Venezuela, en la ciudad de San Cristóbal. Aunque fue victoria por 2-3, hubo un episodio previo que por poco arruina la participación de Maradona.

“Apenas aterrizamos en San Cristóbal se armó un tumulto bárbaro. Había policías, pero eran todos venezolanos. La cosa es que un loco me salió al cruce y me metió tal patada en la rodilla derecha que me arruinó el menisco. Entré rengueando al hotel, tuve que pasar toda la noche con hielo, tirado en la cama,” dijo el ’10’ en ‘Yo Soy El Diego.’

Argentina se clasificó en el partido final, frente a Perú en Buenos Aires, que estuvo cargado de drama porque comenzó perdiendo por 0-2 y ganó de remontada por 3-2 con un gol de Ricardo Gareca a los 80 minutos. La Albiceleste no convencía y no estaba en el corazón de los argentinos.

“Yo no entendía nada. La tocaba (Enzo) Trossero y lo silbaban. La tocaba (Jorge) Burruchaga y lo silbaban. La tocaba (Néstor) Clausen y lo mismo... Por suerte nos clasificamos y, lo juro por mi madre, ahí mismo le dije al ‘Flaco’ Gareca: “Así vamos a terminar la final del Mundial, sufriéndola, pero ganándola.”

Aquella selección Argentina se fue a México en medio de la incredulidad y con un “golpe de estado” fallido del gobierno del entonces presidente del país, Raúl Alfonsín, quien quería quitar a Bilardo como seleccionador por los malos resultados en los partidos de preparación.

Antes del primer entrenamiento en el sitio de concentración elegido, el del club América, el equipo hizo un juramento: “Somos los primeros en llegar y seremos los últimos en irnos.” Luego hubo una reunión en la que los jugadores “se sacaron los trapos al sol” y a partir de ahí hubo armonía y unión como nunca antes.

En el partido debut, Argentina venció a Corea del Sur por 3-1 y Maradona recibió 11 faltas. Luego empató 1-1 ante Italia y ‘El Diego’ anotó. Posteriormente fue triunfo por 2-0 contra Bulgaria y se clasificó a los octavos de final como primero del grupo. En esta ronda le ganó por 1-0 a Uruguay en un partido en el que ambas selecciones se midieron en un Mundial luego de 56 años.

El siguiente rival fue Inglaterra en un encuentro lleno de morbo por la Guerra de las Malvinas. “Era como ganarle a un país, más que a un equipo de fútbol. Si bien nosotros decíamos antes del partido que el fútbol no tenía nada que ver con esa guerra, sabíamos que a muchos argentinos los habían matado allá como pajaritos. Y esto, por supuesto, era una revancha,” contó el ’10.’

Fue el partido más famoso de Maradona. Argentina ganó por 2-1 y él marcó los dos goles. El primero, bautizado por él mismo como ‘La Mano de Dios.’ “Ni yo sé cómo hice para saltar tanto. Metí el puño izquierdo y la cabeza detrás, y el arquero inglés, Peter Shilton, ni se dio cuenta,” recordó en su momento.

El segundo está considerado como el mejor gol en la historia de los Mundiales. Maradona recibe la pelota detrás de la raya de mitad del campo por la zona derecha y se va en diagonal hacia el arco de los ingleses, en una trayectoria en la que elude a seis jugadores rivales y, trastabillando, la empuja al fondo de la red con el pie derecho.

“Fue el gol soñado y lo hice en un Mundial. Quise poner las fotos de la secuencia, en tamaño grande, en la pared encima de la cabecera de la cama. Junto, una foto de mi hija Dalma (la única que tenía por entonces) y una inscripción abajo que dijera ‘lo mejor de mi vida’. Nada más,” agregó en ‘Yo Soy El Diego.’

El triunfo ante Inglaterra fue la cereza del postre para Argentina, que en semifinales derrotó por 2-0 a Bélgica con dos golazos de Maradona. Anímicamente, la Albiceleste era invencible y futbolísticamente estaba lista para alzar su segunda Copa del Mundo.

El 29 de junio de 1986 se jugó la final. Alemania era el rival y el estadio Azteca, el escenario. Argentina se puso arriba 2-0, pero en cuestión de seis minutos, entre el 74 y el 80, los germanos empataron 2-2 con dos tantos de cabeza.

“Hasta los mexicanos se nos volvieron en contra, cantaron los goles de los alemanes. Los latinoamericanos éramos visitantes ahí, justamente en el Azteca,” rememoró Maradona, que justo en el minuto 83 asistió con maestría a Burruchaga para que anotara el 3-2 de la victoria, el del título mundial.

’El Diego’ lo sintetizó así: “Yo miraba de reojo al árbitro, el brasileño Arppi Filho, y cuando levantó los brazos y pitó el final ¡me volví loco! Empecé a correr para un lado, para el otro, me quería abrazar con todos. Sentí en el cuerpo, en el corazón, en el alma, que estaba viviendo el momento más sublime de mi carrera, el más sublime.”

Tan sublime, que aún tres décadas después, en cada celebración, en cada fiesta, Maradona agarraba una réplica de aquella copa del mundo y se fotografía abrazado a ella, como quien abraza el recuerdo de lo que nunca volverá a repetirse.

Sergio Ramos: “Gracias, Diego”

El español Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, quiso despedirse a través de sus redes sociales del argentino Diego Armando Maradona, fallecido este miércoles en su domicilio a los 60 años, agradeciéndole lo que dio al fútbol.

“Diego Armando Maradona, el Pelusa, el Diez, la Mano de Dios, el Pibe de Oro... el fútbol. Gracias, Diego. DEP Maradona,” escribió en su cuenta oficial de Twitter.

“Descansa en paz, Diego,” escribió el uruguayo Fede Valverde en la misma red social. Además, el Real Madrid emitió un comunicado en el que lamentaba el fallecimiento de Maradona y le recordaba como “uno de los más grandes jugadores de toda la historia”.

El club blanco se encuentra en Milán donde este miércoles a las 21:00 horas CET -20:00 GMT- disputa su partido de Liga de Campeones contra el Inter.

Totti: “Escribiste la historia del ‘calcio’... Ciao Diego”

Francesco Totti, excapitán del Roma, despidió este miércoles al argentino Diego Armando Maradona, fallecido a los sesenta años, con un mensaje en Twitter en el que destaca como escribió “la historia del ‘calcio.’”

“Escribiste la historia del ‘calcio’... Ciao Diego,” escribió Totti, quien se retiró del fútbol en 2017 y que trabaja ahora como representante de jugadores.

El exdelantero, campeón del mundo con Italia en 2006, añadió una foto en la que se le aprecia intercambiando un abrazo con el “Pibe de Oro.”

Maradona falleció este miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires a sus 60 años de edad, después de haber estado ingresado a principios de noviembre en una clínica por anemia, deshidratación y con un “bajón anímico,” pero al hacerle chequeos se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado.

Platini: “Se va nuestro pasado”

“Se va nuestro pasado,” reaccionó el francés Michel Platini a la muerte de Diego Maradona, a quien confesó admirar pese a la rivalidad que ambos tuvieron en sus respectivas selecciones y en Italia, en el Nápoles uno y en la Juventus de Turín el otro.

“La primera palabra que aprendí en italia fue desafío, para referirse a la rivalidad entre nosotros,” dijo el exjugador galo en declaraciones a la radio RTL.

“Era imposible que no hubiera rivalidad entre nosotros, vivíamos de esa rivalidad en aquellos años 80,” afirmó sobre el astro argentino fallecido a los 60 años en las afueras de Buenos Aires.

Platini recordó que el primer encuentro entre ambos fue en 1979 en un Argentina resto del mundo cuando Maradona daba sus primeros pasos en la selección y que, desde entonces, no le perdió de vista.

“Estoy muy triste, es nuestro pasado que se va. Siento nostalgia de aquella época. Se habían ido Di Stefano, Puskas y otros jugadores que marcaron mi juventud. Pero Diego marcó mi vida, como Cruyff,” dijo el expresidente de la UEFA.

Platini consideró que fuera de Argentina es difícil entender la dimensión de Maradona y su vida fuera de los estadios.

“Es el hijo de una nación pobre que era Argentina, que brilló gracias al fútbol. Llegó a una ciudad pobre como Nápoles que vivió gracias al fútbol. Un gran jugador en los años 70 era importante en Francia, pero en Argentina o en Nápoles era algo que llenaba de orgullo a la población, les dio alegría felicidad. Más allá de lo que pasó en los Campos Eliseos de París cuando Francia ganó el Mundial de 1998,” explicó.

“Diego era el hijo de esos pueblos, de esas emociones. Y se le fue la mano, estuvo mal rodeado, cometió muchas tonterías. Pero lo que nos quedará será esa gran galopada contra Inglaterra y el Mundial de 90,” comentó.

Sobre aquel tanto aseguró que fue “un gol importante en un momento importante contra Inglaterra, tras la guerra de las Malvinas, un gol que entró en la historia.”

Platini recordó una frase que pronunció hace tiempo: “lo que hace Zidane con un balón, Maradona lo hacía con una naranja.”

En ese sentido, recordó que en su partido de despedida en 1987 Maradona pidió no jugar, pero hacer una demostración con una naranja. El francés le pidió que entrara unos minutos y el argentino no quería luego abandonar el campo.

El francés también recordó el salto de dimensión que dio el Nápoles de la mano de Maradona y aseguró que los dirigentes del club le hicieron una oferta.

“Maradona hacía las cosas diferentes de los demás. Era un jugador con una gran fuerza en las piernas, con mucho brío, que iba al contacto, estaba por encima del resto. Era un goleador que tenía gestos técnicos excepcionales. Había nacido con un balón en su cuna. Pero también fue muy eficaz en lo colectivo, es uno de los mejores jugadores del mundo,” señaló.

Ceferin: “Maradona fue una de las figuras más icónicas”

El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, mostró su “profunda tristeza” por la muerte del argentino Diego Armando Maradona, al que calificó como “uno de los futbolistas más grandes del mundo y de las figuras más icónicas.”

“Estoy profundamente triste por conocer la muerte de Diego Maradona, uno de los más grandes futbolistas y del mundo y de las figuras más icónicas. Recientemente me puse en contacto con él para desearle lo mejor, y esta noticia ha sido una enorme sorpresa,” afirmó Ceferin.

En un comunicado el presidente de la UEFA destacó que “Diego Maradona alcanzó la grandeza como un maravilloso jugador con un enorme genio y carisma. Fue un héroe en su Argentina natal, con la que disfrutó de la gloria del Mundial, y se convirtió en un ídolo eterno para la afición del Nápoles, que nunca olvidará los éxitos que aportó al club durante su memorable etapa en Italia.”

“Pasará a la historia como alguien que iluminó el fútbol y que emocionó a los aficionados de todas las edades con su brillantez y habilidad. He ordenado a la UEFA que guarde un minuto de silencio en memoria de Diego en los partidos de esta semana,” añadió.

Argentinian national soccer team head coach Diego Armando Maradona celebrates a goal during the FIFA World Cup 2010 Round of 16 soccer match between Argentina and México at the Soccer City stadium outside Johannesburg, South Africa,. KERIM OKTEN Agencia EFE

También la Asociación Europea de Clubes (ECA) tuvo un recuerdo para Maradona, “uno de los más grandes futbolistas que ha habido” y el sindicato internacional de jugadores (FIFPro). “Tu leyenda vive en las muchas generaciones de jugadores a los que has inspirado,” afirmó el colectivo.

El día que Maradona compartió su leyenda con el Granada CF

La trayectoria deportiva en España de Diego Armando Maradona, que murió este miércoles a los 60 años, está ligada al Barcelona y al Sevilla, los dos clubes en los que militó, pero también al Granada, conjunto con el que disputó un encuentro amistoso compartiendo terreno de juego con sus hermanos Hugo y Lalo.

Fue el 15 de noviembre de 1987, fecha imborrable tanto para la familia Maradona, al coincidir en el mismo equipo los tres hermanos que eran futbolistas profesionales, como para el ya casi nonagenario club andaluz, que jamás olvidará un partido que movilizó a toda una ciudad.

“¡Gracias por haber compartido con nosotros un trocito de tu ENORME leyenda! Diego Armando Maradona. DEP,” indicó esta tarde en su cuenta oficial de Twitter el Granada, que fue hace 33 años, y aunque sólo fuera por un día, el equipo del astro argentino.

El choque, amistoso y con el Malmoe sueco como rival, se celebró en un antiguo Estadio Los Cármenes abarrotado y se planteó con el objetivo oficial de rendir homenaje a la familia Maradona.

Sin embargo, el Granada lo que en realidad quería era aprovechar la recaudación de la cita para abonar al Boca Juniors argentino el traspaso de Lalo, recién fichado por los granadinistas.

Diego Armando, que esos años triunfaba en el Nápoles italiano pero disputaba partidos de exhibición a cambio de millonarias cantidades en distintos países, aceptó jugar gratis como deferencia tanto a su hermano como al Granada.

El club español sólo tuvo que hacer frente a los gastos de los suecos y al desplazamiento y la estancia en la ciudad del argentino y de gran parte de su familia que le acompañó.

’El Pelusa’ visitó La Alhambra y algunos de los rincones más emblemáticos de Granada, se mostró amable y cercano con todos los aficionados granadinos que coincidieron con él o quisieron saludar a la celebridad mundial que era, y contribuyó a que la iniciativa y el encuentro fuese un éxito.

El Granada recaudó sobre veinte millones de las antiguas pesetas, alrededor de la mitad de lo que costó el fichaje de Lalo, que estuvo en su etapa como rojiblanco por debajo del nivel esperado pero que fue el nexo de unión para que se disputara aquel encuentro inolvidable.

Ganó el Granada 3-2 al Malmoe, con un gol de Diego Armando Maradona de falta directa que hizo enloquecer a la que ese día era su afición, y otro de Lalo, que tuvo el honor en ese encuentro de vestir el ’10’ de su hermano en la casaca rojiblanca.

Y es que Diego, en un hecho prácticamente único en la carrera del astro argentino, se enfundó en ese partido con el Granada el ‘9’ en una camiseta que, a diferencia de la del resto de futbolistas del equipo, no llevaba publicidad.

Junto al afamado jugador llegaron a Granada en esos días periodistas de diferentes lugares tanto de España como de distintos rincones del mundo, con los que se mostró bastante accesible y a los que llegó a comentar que, por sus hermanos, jugaría con el Granada las veces que hiciera falta.

Sólo fue esa vez, y tanto Lalo como Hugo han recordado en varias ocasiones en las últimas décadas lo felices que fueron los tres hermanos en ese partido, el día en que Diego Armando Maradona compartió su leyenda con el Granada.

Maradona, una vida de cine

Vivió como una estrella del celuloide y como tal quedó reflejado en documentales tan vertiginosos e impactantes como los realizados por el británico Asif Kapadia (‘Diego Maradona,’ 2019) o el serbio Emir Kusturica (‘Maradona,’ 2008), materiales que ahora adquieren valor añadido tras la muerte hoy de ‘El Pelusa.’

‘Diego Maradona’ es una reveladora y frenética obra sobre los polémicos años del argentino en Nápoles, adonde llegó en 1984 tras la complicada etapa vivida en el Fútbol Club Barcelona. Allí renació de sus cenizas y llevó a un humilde club a lo más alto del Calcio italiano en dos ocasiones (1987 y 1990) mientras hacía a Argentina campeona del mundo (1986).

Pero en esa misma etapa ve cómo su vida personal empieza a tambalearse, con fiestas de tres días marcadas por la cocaína, un hijo no reconocido y sus amistades peligrosas con la Camorra napolitana, que le regalaba un Rolex de oro solo por acudir a sus eventos y posar para la foto.

“La única razón por la que Maradona sigue vivo son sus hijos,” afirmaba Kapadia en una entrevista con Efe en julio del año pasado. “Ellos son quienes le han rescatado cuando ha estado al límite”, indicó el ganador del Óscar al mejor documental por ‘Amy.’

“Sus hijos lo quieren de forma incondicional, incluso cuando no está bien y tiene paranoias,” explicó el londinense. “A veces cree que le roban o le engañan, pero nunca pensaría así de sus hijos. Y eso que son más duros con él que otra gente a su alrededor,” agregó.

La obra de Kapadia sobre la figura del “pibe,” recibida con auténtico fervor en Cannes, donde los espectadores vitoreaban los goles y las acciones de Maradona como si las estuvieran viendo por primera vez, es la más reciente y probablemente figura entre las más destacadas, a la altura al menos de la propuesta de Kusturica, interesante por las conversaciones que recoge con el ídolo de masas y su entorno.

“¡Qué jugador nos perdimos!” Así de sincero se mostró con el cineasta, a quien le unía una gran amistad. Kusturica ofrece el retrato de un ídolo excesivo en todos los sentidos, deteniéndose en la personalidad del exfutbolista, en su ascenso a los altares del fútbol y su descenso a los infiernos de la droga, así como sus afinidades políticas.

El documental se exhibió fuera de concurso en la edición de Cannes de 2008, adonde acudió Maradona para apoyar a su colega y donde dejó varias perlas. La más llamativa, su respuesta a la pregunta de cuál era su actriz favorita: Julia Roberts.

“Haría lo que fuera por verla aquí, en la Croisette. Me cortaría la mano,” dijo, simulando cortarse la mano izquierda. Y precisó: “La mano del gol de Inglaterra,” en referencia al tanto que anotó en el Mundial de México de 1986 en un partido entre Argentina e Inglaterra y que, desde entonces, fue calificado como la “mano de Dios.”

Su vida inspiró otra conocida obra como ‘Maradona in Mexico,’ de Netflix, centrada en su etapa como entrenador de los Dorados de Sinaloa en la temporada 2018-19.

En el aire quedan dos proyectos anunciados a bombo y platillo: una película del italiano Paolo Sorrentino titulada “È stata la mano di Dio” (‘Ha sido la mano de Dios’), que promete volver a juguetear con la figura de Maradona tras haberlo incluido sutilmente en ‘Youth’ (2015) bajo la silueta de un orondo futbolista retirado.

Y una serie de Amazon denominada ‘Maradona: Sueño Bendito,’ que arrastra varias polémicas tras haber sido abiertamente criticada por los familiares. Claudia Villafañe, exesposa de Maradona y madre de Dalma y Gianinna, criticó el guion de la serie, en su opinión más interesado “en el quilombo (escándalo),” e inició acciones legales contra la productora.