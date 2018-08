Club América’s Diego Lainez is rising star in Mexican soccer; el nuevo chico irreverente del fútbol mexicano (Español abajo)

On right, Club América’s Diego Lainez, age 18, celebrates a second goal in the Mexican Soccer League match on Aug. 4./ Diego Lainez, en la derecha, del América celebra con su compañero Joe Corona luego de anotar su segundo gol el 4 de agosto de 2018 durante un partido correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura del fútbol mexicano disputado en el estadio Hidalgo, en Pachuca, México. David Martínez Pelcastre Agencia EFE