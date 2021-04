“Incluso en nuestros tiempos más oscuros, podemos y debemos encontrar esperanza el uno en el otro”

La Primera Dama, la Dra. Jill Biden, visitó Forty Acres cerca de Delano para ayudar a observar el Día de César E. Chávez el 31 de marzo. ezamora@fresnobee.com

Palabras de la Primera Dama, la Dra. Jill Biden, preparada para su charla del 31 de marzo de 2021 en Forty Acres:

César Chávez es una gran inspiración para muchos de nosotros, y especialmente para mi esposo.

De hecho, cuando el presidente estaba haciendo selecciones para la Oficina Oval, pidió que se colocara un busto de César cerca de su escritorio como recordatorio del hombre y su trabajo. En su proclamación por el Día de César Chávez, el Presidente escribió:

“Él ayunó. El marchó. Él organizó. Se mantuvo fiel a sus convicciones y trajo esperanza a millones para quienes la esperanza a menudo parecía demasiado lejana “.

Con esperanza en mi corazón, es un gran honor estar aquí para celebrar con quienes conocieron y amaron a César.

Este año, el Día de César Chávez cae a medio camino entre el Domingo de Ramos y la Pascua.

La Semana Santa nos recuerda que debemos abrazar la esperanza, incluso en las profundidades de la desesperación, y nos enseña que, con fe y amor, todo es posible.

Para César, la fe y el amor fueron el centro de su acción: huelgas de hambre, boicots, lucha por los derechos civiles.

La Unión de Campesinos no solo luchaba por mejores salarios.

Siempre ha sido un movimiento moral, uno de justicia y humanidad para todos, pero especialmente para los trabajadores agrícolas que son en su mayoría invisibles.

César Chávez entendió que, sin importar los obstáculos, cuando la gente se une, se une en la causa, todo es posible.

Yes, we can – ¡sí, se puede!

Durante este último año de pandemia, nos hemos enfrentado a desafíos sin precedentes, y todavía nos acompañan.

Pero también nos ha inspirado el tipo de sacrificio y servicio mutuo que, en opinión de Chávez, podría transformar nuestro país.

Como millones de estadounidenses estaban aislados en sus hogares, dependíamos de aquellos que seguían yendo a trabajar todos los días.

Sin los trabajadores agrícolas que seguían cosechando nuestra comida, o los trabajadores de la fábrica que la empaquetaban, los empleados de las tiendas de comestibles que llenaban los estantes, nadie habría sobrevivido este año.

Incluso en nuestros tiempos más oscuros, podemos y debemos encontrar esperanza el uno en el otro.

Hoy, el legado de César Chávez sigue vivo de muchas maneras:

A través de la UFW, la Fundación Chávez y las generaciones de activistas que se mueven por seguir construyendo un futuro más justo para todos.

Y a través de mi esposo, quien inició su carrera política inspirado en el movimiento de Derechos Civiles.

Como presidente, Joe está luchando por aquellos que a menudo pasan desapercibidos.

Cree que nuestro trabajo debe estar siempre guiado por la justicia y la humanidad.

Y ese es exactamente el tipo de política de inmigración que está trabajando para construir: una que trate a los niños y las familias con dignidad y cree caminos justos hacia la ciudadanía, incluso para los trabajadores esenciales.

Y nos alienta que, con el trabajo de UFW, su trabajo, la Cámara de Representantes de EE.UU. Ya haya aprobado la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola bipartidista.

Este es un gran primer paso.

Y, juntos, lo haremos.

Si se puede!

Estoy aquí hoy porque el presidente y yo queremos que sepa que estamos a su lado.

Y estamos agradecidos por todo lo que está haciendo para responder a la llamada al servicio, ofreciendo su tiempo como voluntario para ayudar a vacunar a su comunidad, aquí mismo en The 40 Acres.

Asegurarse de que sus vecinos estén a salvo de COVID. Trabajando para mantenernos a todos sanos.

Cada persona que está protegida hace que nuestras ciudades y pueblos sean más seguros.

Es por eso que el Papa Francisco llamó a vacunarse como una obligación moral. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar.

Para nosotros, para nuestras familias y para aquellos que ni siquiera conocemos.

Juntos, nos curamos.

En un discurso ante el Commonwealth Club of California, Cesar habló sobre las muchas razones por las que los trabajadores agrícolas tenían que ser pesimistas.

“Sin embargo,” le dijo a la multitud, “estamos llenos de esperanza y ánimo. ¡Hemos mirado hacia el futuro y el futuro es nuestro!”

César se atrevió a creer que nuestro país podía cambiar, que nosotros podíamos cambiarlo.

Now, it’s on us to live up to that promise.

When we come together, we are powerful.

With love for our communities, with hope for our future, with faith in each other, anything is possible.

¡Sí, se puede!

El futuro es nuestro.