Que quede constancia, con el Gobernador Gavin Newsom: Una inyección en el brazo contra la COVID-19

Después de uno de los años más difíciles de nuestras vidas, hay luz al final del túnel – ya llegaron las vacunas contra la COVID-19, y mi gobierno está trabajando para asegurarse de que ninguna comunidad se quede atrás.

Las vacunas contra la COVID-19 son seguras y efectivas. Son nuestra mejor esperanza para acabar con la pandemia. Conseguir una vacuna contra la COVID-19 es gratis, incluso si es usted una persona indocumentada o si no tiene seguro médico.

Después de que el gobierno federal autorizara el uso de las vacunas el pasado diciembre, nuestro propio Grupo científico de evaluación de seguridad de los estados del oeste confirmó que las vacunas son seguras. El Panel incluye científicos reconocidos en el país, muchos de California, con especialización en salud pública.

Aunque por el momento las existencias de la vacuna están reducidas, estamos trabajando en estrecha colaboración con el gobierno federal para conseguir más vacunas para el estado. Y estamos trabajando duro para construir un sistema para vacunar de forma rápida y segura a los californianos con equidad en primer plano.

Como el suministro de la vacuna es limitado, estamos priorizando las vacunas para los californianos con más riesgo – incluyendo a trabajadores sanitarios, personas mayores de 65, trabajadores docentes y al cuidado infantil, y trabajadores de los servicios de emergencias y de la alimentación y agricultura. Eso significa que a los trabajadores de los supermercados, trabajadores del campo, los que trabajan en instalaciones de procesado de alimentos y muchos otros ya se les pueden dar prioridad. Y estamos haciendo lo posible para asegurarnos de que las comunidades más impactadas por la COVID-19 – que a menudo son las comunidades de color y los trabajadores esenciales que nos han estado sosteniendo durante esta crisis –- puedan acceder a la vacuna.

Estamos invirtiendo en organizaciones basadas en la comunidad y asociándonos con mensajeros de confianza que han estado brindando servicios fundamentales e información a las comunidades diversas de California durante la pandemia para que puedan ayudar a educar, motivar y activar a la gente para que se vacune cuando les toque. También estamos construyendo mensajes mediante una campaña de educación pública, creando contenido en idioma con humildad cultural y viéndonos con californianos allí donde estén – literalmente, mediante los sitios de vacunación móviles que se han desplegado por el estado a los centros comunitarios, lugares de adoración y clínicas de salud.

Se están estableciendo sitios de vacunación en todo el estado, y estamos trabajando estrechamente con socios de la comunidad para asegurar que las vacunas se distribuyan entre los que se han visto más afectados por este virus.

Puede que vea a gente en uniforme o policía protegiendo los sitios de vacunación. Están aquí para ayudar a los californianos a vacunarse y no son autoridades de inmigración.

El gobierno federal, bajo el presidente Biden, ha confirmado que no llevarán a cabo operaciones de aplicación de inmigración en ni cerca de los sitios de vacunación o clínicas. No le deben preguntar acerca de su situación migratoria cuando reciba una vacunación COVID-19.

Además, su información médica es privada y no se puede compartir con las autoridades de inmigración. Y las vacunaciones no cuentan bajo la reglas de carga pública.

Todos los californianos pueden registrarse en myturn.ca.gov para ser notificados cuando estén elegibles para una vacunación. Las personas elegibles en varios condados, incluyendo Los Ángeles, San Diego, Fresno, y San Francisco, también pueden usar My Turn para programar una cita, y se espera que más condados empezarán a usar My Turn para la programación en las semanas que vienen.

También se puede acceder a My Turn a través de una línea directa gratis en el 1-833-422-4255. Los operadores hablan inglés y español, y también hay interpretación por una tercera parte en más de 250 idiomas. También puede preguntar a su médico o en su farmacia acerca de la programación de una cita para vacunarse.

Después de vacunarse, todavía será importante llevar una mascarilla, lavarse las manos con mucha frecuencia y seguir manteniendo una distancia de seis pies [dos metros] para proteger a aquellos en su comunidad que aún no se hayan vacunado.

Animo a todos los californianos a vacunarse en cuanto les toque. Juntos podemos poner fin a la pandemia.

On the record with Gov. Gavin Newsom: A shot in the arm against COVID-19

After one of the most challenging years of our lives, there’s a light at the end of the tunnel – the COVID-19 vaccines are here, and my administration is working to ensure that no community is left behind.

The COVID-19 vaccines are safe and effective. They are our best hope to end the pandemic. Getting a COVID-19 vaccine is free, even if you’re undocumented or don’t have health insurance.

After the federal government authorized the use of the vaccines back in December, our own Western States Scientific Safety Review Group confirmed that the vaccines are safe. The Panel includes nationally acclaimed scientists, many from California, with expertise in public health.

Although supplies of the vaccine are limited right now, we’re working in close partnership with the federal government to get more vaccines into the state. And we’re working hard to build a system for swiftly and safely vaccinating Californians with equity at the forefront.

While supply of vaccine is constrained, we’re prioritizing vaccines for the Californians most at risk–including healthcare workers, individuals 65 and older, and workers in education and childcare, emergency services and food and agriculture. That means grocery store workers, restaurant workers, farmworkers, those who work in food processing facilities and many others may now be prioritized. And we’re working to ensure that the communities most impacted by COVID-19–so often the communities of color and essential workers who have been sustaining us through this crisis–can access the vaccine.

We’re investing in community-based organizations and partnering with trusted messengers who have been providing critical services and information to California’s diverse communities during the pandemic so that they can help educate, motivate and activate people to get vaccinated when it’s their turn. We’re also building messaging through a public education campaign, creating in-language content with cultural humility and meeting Californians where they are – literally, through the mobile vaccination sites that have deployed throughout the state to community centers, places of worship and health clinics.

Vaccination sites are being set up throughout the state, and we’re working closely with community partners to make sure that vaccines are distributed to those who have been hit the hardest by this virus.

You may see people in uniform or police protecting vaccine sites. They are here to help Californians get vaccinated and are not immigration officials.

The federal government, under President Biden, has confirmed that they will not conduct immigration enforcement operations at or near vaccine sites or clinics. You should not be asked about your immigration status when you get a COVID-19 vaccine.

Also, your medical information is private and cannot be shared with immigration officials. And, vaccinations do not count under the public charge rule.

All Californians can sign up on myturn.ca.gov to be notified when they are eligible for a vaccine. Eligible individuals in several counties, including Los Angeles, San Diego, Fresno and San Francisco, can also use My Turn to schedule an appointment, with more counties expected to begin using My Turn for scheduling in the coming weeks.

My Turn is also accessible via a toll-free hotline at 1-833-422-4255. Operators speak English and Spanish, and third-party interpretation is also available in 250+ languages. You can also ask your physician or your pharmacy about scheduling an appointment.

After you’ve been vaccinated, it’s still important to wear a mask, wash your hands often and continue to stay six feet apart to protect others in your community who have not yet been vaccinated.

I encourage every Californian to get vaccinated as soon as it’s your turn. Together, we can end the pandemic.