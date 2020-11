El fin de una pesadilla, la espera y el desvarío

El presidente Donald J. Trump habla con los periodistas en el jardín sur de la Casa Blanca el 26 de septiembre. Agencia EFE

Donald J. Trump se caracterizó durante sus 4 años de desgobierno por desviar la atención cuando se sentía en posición de debilidad.

Y es lógico, pertenece al tipo de personas que no puede aceptar una derrota o que está equivocado. Para Donald J. Trump las elecciones no eran para elegir a alguien que dirigiera el país, no, eran sobre él, una prueba de cuánto era amado por su pueblo, de cuánto era admirado. Las elecciones sometían a prueba su ego.

En el momento en que todo parece apuntar a su derrota, que cada voto contado lo separa de la reelección, se resiste, al igual que todo autócrata, a abandonar el poder. Desconoce el resultado, utiliza todas las estrategias para demorar la sentencia, camina demorando su salida presentando infundadas querellas de tribunal en tribunal, pedirá se cuente y recuente una y otra vez, intentará sembrar la duda.

Como todo dictador intenta parar el recuento si le es desfavorable, gritar fraude, declararse la víctima de una conspiración para alejarlo del poder.

Hoy, al final de sus cuatro años de gobierno, utilizando las tácticas de todo autócrata, Donald J. Trump busca dar un golpe blanco y permanecer en el poder y si no lo logra, ladino personaje, preparar su regreso.

En cuatro años su egocentrismo, su autoritarismo, el permisivismo a la violencia institucional, la falta de lógica al gobernar nos llevó al borde de la catástrofe.

El divisionismo, el racismo, el odio afloraron en las mentes de algunos en una sociedad ya dividida por la injusticia. La falsa división fomentada por Trump entre unos supuestos buenos y unos supuestos malos americanos nos puso al borde de la confrontación.

La bandera, en principio símbolo de unidad, se convirtió en símbolo de división, dejó de ser la muestra de un orgulloso “soy americano” y pasó a ser el símbolo de “soy de Trump.”

Durante cuatro años el presidente en ejercicio intentó que la gente lo identificara con la ley y el orden, no con la constitución, con la ley y el orden del más fuerte, del matón del barrio, el que hace imperar el miedo.

Como buen populista intentó erigirse en la voz del pueblo y a la vez en el bravo guerrero que lo defendería.

Desafió al mundo como desafió a los suyos: o hacen lo que digo o pagan las consecuencias. América tiene, y muestra su poder, y ese poder es ilimitado, se jactaba el comandante en jefe de un ejército que lo despreciaba.

Volteó el tablero de la diplomacia, y sin darse cuenta, convirtió a una potencia mundial en motivo de risa; su poderío se disolvió como una estatua de sal bajo la lluvia.

En sus últimos días de gobierno, levantándose de su lecho de enfermo, bajo el sol ardiente, temblando de frío, o bajo la lluvia recorrió las ciudades de América exaltando a sus seguidores, repitiendo un discurso populista de sueños de grandeza.

Cuatro años marcaron América, infligieron una herida difícil de curar, el miedo salió de las calles e invadió las mentes, América tembló enferma de temor.

En el presente, hoy, o la próxima semana, meses, llegará el tiempo del análisis, el estudio del periodo más negro en la historia de Norteamérica.

Algunos analistas, serios, vestidos de terno y corbata dirán con voz grave: fue el cambio demográfico el que permitió ese apoyo a Trump, el que permitió que su ideología se anclara en la conciencia de América.

Otros, voces de políticos tradicionales, dirán: tenemos que estudiar condado tras condado, ciudad tras ciudad, etnia tras etnia para que esto no vuelva a suceder. Debemos estudiar la conducta de los votantes, ver qué medidas debemos tomar para hacer que voten por nosotros.

Dividirán América por regiones, la dividirán entre la América industrial y la América rural, la del Este y la del Oeste, la del Norte y la del Sur, la roja y la azul, intentarán definir los muros que encierran a las poblaciones para poder contarnos mejor, para poder vernos mejor, para poder devorarnos mejor.

Algunos irán más lejos y dirán: los latinos se dividieron, no actuaron como masa, debemos estudiar cómo acercarnos a ellos para que voten por nosotros y esto no vuelva a suceder. Sus votos nos pertenecen.

Los dueños del poder económico dirán: debemos estudiar mejor la correspondencia entre el poder económico y el político, asegurarnos un retorno que cimente nuestro poderío.

En el tiempo de los análisis se estudiará el cómo manejar el voto para que nunca más se apoye a alguien como Donald J. Trump y menos aún en la forma masiva en que se hizo.

Alguien, quizás alguien, mostrando a su alrededor dirá: mírennos, no se trata de estrategias para ganar nuestro voto, se trata de la realidad en que vivimos, una realidad tan lejana a la de ustedes, se trata de la desigualdad imperante, del racismo imperante, de la pobreza imperante, de la injusticia imperante.

Y, vox populi, añadirá: no busquen tácticas, busquen las causas, busquen dar sentido a frases que vaciaron de sentido: ese “We” que hoy no nos representa a todos, ese “un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” de Lincoln, un gobierno que no es “del,” “por” o “para,” un gobierno que hoy no gobierna para todos. Frases para el bronce, frases huecas que resuenan en uno y otro bando.

Esperemos que se haya aprendido la lección. Ayer terminó una pesadilla, al menos parte de la pesadilla, con la derrota de Donald J. Trump. Hoy estamos en compás de espera frente a los últimos pataleos del autócrata.

En un nuevo amanecer debemos comenzar a curar las heridas de los cuatro años, pero también viejas heridas y eliminar las causas que posibilitaron estos cuatro años de pesadilla.

Trump logró dividir América en dos, y casi logra su reelección cuando todos pensábamos que estaba derrotado, que era imposible que con su manera de actuar sus partidarios continuaran apoyándolo, y sin embargo? sin embargo logró enraizar la idea de una América para los americanos entendiendo por americanos a la América blanca supremacista.

Logró penetrar la mente de casi la mitad de la población americana haciendo que aceptaran sus ideas, que se sintieran parte de un nuevo poder, un poder que aplasta, que posee y ejerce la fuerza, un poder que vuelve poderoso al débil, el poder de la venganza. Nada hay más peligroso en este mundo que estar a la merced de un ser frustrado que piensa tiene el poder sobre nuestro futuro, sobre nuestra vida, sobre la vida y la muerte, un poder que marchó uniformemente en Charlotte, un poder que muestra sus dientes y armas para intimidar.

Trump es peligroso, no por su ignorancia, no por sus mentiras, no por sus bruscos cambios de opinión, todo eso es superficial. Trump es peligroso por su ambición de poder, porque es un dictador en potencia, porque mostró el camino a otros como él.

Lo más terrible es que gente como Trump no se retira del campo de batalla, los autócratas, los jinetes del Apocalipsis regresan, hasta el final de sus vidas regresan. Muy probablemente en 4 años tendremos a Trump de candidato recorriendo América clamando que le robaron la elección buscando regresar a la Casa Blanca.

Hoy, nos enfrentamos a una gigantesca tarea: erradicar de nuestras mentes la división, el odio, el que unos se sientan superiores a otros, el que unos piensen en una supremacía de la raza blanca.

Hoy debemos preguntarnos qué nos llevó hasta aquí, qué nos llevó a hacer que peligrara la democracia.

Hay responsables, no fueron solamente cuatro años, las dirigencias políticas deben examinar su actuar y responder, los patriarcas deben examinar su actuar y responder, los detentores de la riqueza deben interrogarse y ver en qué momento permitieron esa desigualdad abismante que arrojó parte de América a los brazos de un candidato a dictador, que enfrentó dos Américas en los Estados Unidos de América.

No intenten cantar victoria donde no la hay. En estas elecciones pusimos fin a cuatro años de pesadilla. No teníamos otra alternativa, pero ello no basta, hay que emprender el camino de la transformación de América, de establecer los cambios necesarios para derrotar el racismo, la corrupción y la desigualdad imperante y despertar el sueño de justicia y democracia si queremos que nunca más pongamos la democracia en peligro.

Mientras tanto, con paciencia, lentamente para garantizar que cada voto cuente, contemos los votos, el tuyo, el mío; ese voto de rechazo, ese grito de protesta, esa herramienta de cambio.

Cada voto cuenta, no importa cuánto se demoren en contarlo, no importa por lo que ese voto define un final de suspenso a favor de uno u otro candidato, cuenta por lo que es una voz que se levanta, por lo que es una persona que ejerce su derecho constitucional, por lo que esa persona es libre de definir su futuro, y ello es la democracia, pésele a quién le pese.