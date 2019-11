Latino community thanks Gov. Wilson for Prop. 187 results

A quarter of a century ago, California voters did the unthinkable and believed the anti-immigrant message from Gov. Pete Wilson’s campaign commercial that showed people crossing the border with the ominous message: “They keep coming.”

The voters responded by easily passing Proposition 187 – also known as Save Our State – by a 59 percent-to-41 percent margin. The ballot initiative would prohibit undocumented residents from using non-emergency health care, public education and other services. The measure also sought to turn police and medical workers into immigration officers.

Wilson jumped on the anti-immigrant bandwagon as a path to the U.S. presidency. Instead, Wilson never got much traction when he entered the 1996 Republican presidential primary vowing to crack down on illegal immigration and end racial preferences.

At the 1994 World Cup at the Rose Bowl, he was roundly booed when he attended a match between Colombia and Romania.

Today, California is one of the most-immigrant friendly states in the union.

Twenty-five years ago, California was much different than today. A quarter of the population was Latino (today, it is 39 percent) and whites made up 57 percent of the population (today, it is 38 percent).

Prop. 187 turned out to be a pyrrhic victory for the Republican Party, which at the time held a 2-seat advantage in the state Assembly (41 to 39). That did not last long. The GOP never got more than 32 members in the state Assembly, and, today hold only 20 of the 80 seats in that chamber.

The party holds no statewide office. Democrats hold 39 of the state’s 53 Congressional seats, and both Senate seats.

Thanks Pete Wilson, is the video message released last week by the California Latino Legislative Caucus.

“Gov. Wilson, 25 years ago this month you spread fear about Latinos and immigrants in an attempt to secure a future for yourself and your party. Instead, you ignited a movement,” said Assembly Speaker Anthony Rendón.

In the video, Rendón’s colleagues talk about how Prop. 187 led them to organize high school walkouts, go to law school, and, get their parents to become legal residents.

The caucus has a record 29 members – plus five state constitutional officers – and has led efforts to help Dreamers, protect farmworkers and expand health care to all young adults regardless of their immigration status.

“You said California had to be safe from our neighbors, our friends, our families,” said Assemblymember Susan Talamantes Eggman, D-Stockton.

“You scapegoated immigrants like my mom and dad in order to secure re-election,” said state Sen. Ben Hueso, D-San Diego.

“Now on this 25th anniversary of Proposition 187, we have a road map for the country to follow,” adds Talamantes Eggman.

“A road map on how to fight back against raciest and xenophobic policies,” said Assemblymember Todd Gloria, D-San Diego.

More than 1 million Latinos became legal citizens and registered to vote.

Today, 64 percent of Californians support state and local governments efforts to protect the legal rights of undocumented residents.

Thank you, Pete Wilson.

Los latinos le agradecen a Pete Wilson la Proposición 187

Hace un cuarto de siglo, los electores de California hicieron lo impensable y creyeron el mensaje de la campaña comercial antiinmigrante del Gob. Pete Wilson que mostraba a gente cruzando la frontera con el sombrío mensaje de: “Siguen llegando.”

Los electores respondieron al pasar fácilmente la Propuesta 187 – también conocida como Salvemos Nuestro Estado – con un margen de porcentaje de 59 a 41 por ciento. La iniciativa en la boleta electoral prohibiría que los residentes indocumentados usaran servicios de cuidado de la salud que no fueran de emergencia, la educación pública y otros servicios más. La medida también trató de convertir a la policía y a los empleados de la salud en oficiales de inmigración.

Wilson se incorporó a la idea antiinmigrante como un medio a la presidencia del país. Pero en vez de ver eso, nunca recibió bastante apoyo cuando ingresó a las elecciones presidenciales primarias prometiendo terminar con la inmigración ilegal y con las preferencias raciales.

En la Copa Mundial de 1994 en el Tazón de las Rosas, recibió abucheos cuando asistió a un partido entre Colombia y Romania.

Hoy, California es uno de los estados más amistosos con los inmigrantes en este país.

Hace veinticinco años, California era mucho más diferente de lo que es hoy. Un cuarto de la población era latina (hoy es un 39 por ciento) y las personas de raza blanca eran un 57 por ciento (hoy son un 38 por ciento).

La Proposición 187 resultó ser una victoria pírrica para el Partido Republicano, que en aquel entonces tenía una ventaja de dos puestos en la Asamblea del estado (41 a 39). Eso no duró mucho. El GOP nunca llegó a tener más de 32 miembros en la Asamblea del estado, y ahora, solo tiene 20 de los 80 puestos en esa cámara.

El partido no tiene una oficina a nivel estatal. Los demócratas tienen 39 de los 53 puestos de Congreso en el estado, y ambos puestos en el Senado.

Gracias Pete Wilson, es el mensaje del video que publicó la semana pasada el Comité Legislativo Latino de California.

“Gob. Wilson, hace 25 años en este mes, usted esparció temor sobre los latinos y los inmigrantes en un intento por asegurarse el favor para usted y su partido. En vez de eso, usted dio inicio a un movimiento,” dijo el Vocero de la Asamblea Anthony Rendón.

En el video, los colegas de Rendón hablan sobre como la Propuesta 187 incitó a que los estudiantes de preparatoria se salieran de clases como muestra de protesta, fueran a las escuelas de leyes, y lograran que sus padres se hicieran residentes legales.

El comité tiene una cantidad récord de 29 miembros – además de cinco funcionarios estatales constitucionales – y ha dirigido las obras por ayudar a los Dreamers, proteger a los campesinos y extender el cuidado médico para todos los adultos jóvenes independientemente de su estatus migratorio.

“Usted dijo que California tenía que ser un lugar seguro para nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestras familias,” dijo la Asambleísta Susan Talamantes Eggman, demócrata de Stockton.

“Usted convirtió en chivos expiatorios a los inmigrantes como mi mamá y mi papá para poder asegurar una reelección,” dijo el Senador estatal Ben Hueso, demócrata de San Diego.

“Ahora al 25 aniversario de la Proposición 187, tenemos un mapa para que el país lo siga,” añade Talamantes Eggman.

“Un mapa sobre cómo luchar contra las políticas más racistas y xenofóbicas,” dijo la Asambleísta Todd Gloria, demócrata de San Diego.

Más de 1 millón de latinos han llegado a ser ciudadanos legales y se han registrado para votar.

Hoy, un 64 por ciento de los californianos apoyan las obras de los gobiernos estatales y locales por proteger los derechos de los residentes indocumentados.

Gracias, Pete Wilson.