‘La mejor manera de aprender es simplemente intervenir:’ El nuevo alcalde de Stockton busca comenzar a funcionar

Kevin Lincoln comenzó su primer mandato oficialmente como alcalde de Stockton el 1 de enero después de derrotar al titular Michael Tubbs en las elecciones de noviembre.

En una conversación con el Record, Lincoln (cuya madre es mexicana) analiza cómo es comenzar su nuevo trabajo durante una pandemia y cómo planea abordar los principales problemas de la ciudad.

(Las respuestas fueron editadas por razones de extensión y claridad)

¿Cómo fue finalmente jurar como alcalde de Stockton?

“Tenía a mi esposa y mis dos hijos allí, quienes han sido parte del proceso todo el tiempo. Al iniciar este viaje y tomar la decisión de postularse a la alcaldía, en realidad fue importante para mí contar con el apoyo de mi familia. Vivir el año pasado y llegar a ese momento y pasar por la ceremonia oficial de juramento fue un momento realmente especial para nuestra familia.”

¿En qué querías empezar de inmediato cuando empezaste a trabajar el primer día del año? ¿Cuál ha sido tu enfoque?

“Cuando se postula para un cargo público – y de hecho ingresa al cargo – no hay período de luna de miel. Es directo al trabajo. Mi equipo no solo tuvo que aclimatarse con el Ayuntamiento y todo lo que está sucediendo, sino que también tuvimos que empezar a tomar decisiones de inmediato. Para nosotros era muy importante empezar a trabajar. La clave fue asegurarme de que la mayoría de mi personal comenzará conmigo el primer día, para que pudiéramos estar sincronizados a medida que avanzamos.”

Usted se convirtió en alcalde en medio de una pandemia única en la vida. ¿Cómo ha sido su experiencia al lanzarse directamente al trabajo de dirigir una ciudad durante una crisis de salud pública?

“Lo que he descubierto a lo largo de los años es que a veces esa es la mejor manera de aprender, es simplemente meterse de lleno, arremangarse y ponerse manos a la obra. No podemos olvidar que, no importa lo que hagamos cuando se trata de servicio público, siempre se trata de las personas. La gente siempre es lo primero. Cualquier decisión que tomemos, debe ser decisiones que se centren en lo que es mejor para nuestra comunidad en este momento y en el futuro previsible. Eso es lo que seguí: servicio público, no política. El servicio público no es algo necesariamente nuevo para mí. Siempre se trata de la gente. Si podemos ver las cosas a través de esa lente, nos moveremos en la dirección correcta.”

¿Se imaginó tener que manejar algo como esto cuando lanzó su campaña por primera vez?

“Nadie imaginó que 2020 se desarrollaría de la forma en que se desarrolló. Bromeo y le digo a la gente que quizás no me hubiera postulado para alcalde si hubiera sabido que nos iban a golpear con una pandemia, que habría reconsiderado postularme solo desde el punto de vista de la seguridad. Pero me alegro de haberlo hecho. No lo cambiaría por nada. No cambiaría el año pasado. Fue una bendición ser parte del proceso. Y es una bendición salir de este lado de las elecciones.”

Las empresas se han visto perjudicadas y la ciudad ha pasado por mucho durante esta pandemia. ¿Cómo planea abordar el efecto que COVID-19 ha tenido en Stockton?

“Esta es una de las temporadas y momentos más difíciles. Las tasas de infección altas y nuestros hospitales al 0% de la capacidad de la unidad de cuidados intensivos. Esto está en la vanguardia de la mente de todos en este momento. Nuestra ciudad, nuestro personal de la ciudad, nuestro Concejo Municipal han hecho un gran trabajo asegurando que los fondos COVID-19 se asignaran adecuadamente en toda nuestra ciudad para ayudar a apoyar a las pequeñas empresas, las organizaciones comunitarias y el público en general. Fue genial para mí, como residente en ese momento, ver cómo la comunidad se unía y esos recursos se utilizaban de manera efectiva.”

El Ayuntamiento de Stockton aprobó recientemente una moratoria sobre los desalojos comerciales debido a la pandemia. ¿Por qué era tan importante?

“Eso es importante porque lo que estamos tratando ahora mismo no es culpa de nadie. Esta situación se nos acaba de imponer y ha sido un gran desafío. Todo el mundo quiere estar seguro, quiere estar sano. Así que ha habido ciertos cierres para asegurarnos de que estamos alineados para que podamos volver a abrir, por lo que es importante que los residentes de Stockton estén protegidos en todos los niveles.”

Muchas empresas de Stockton se han enojado por las órdenes de cierre impuestas por el estado. ¿Ha hablado con las pequeñas empresas sobre cómo les va? ¿Les apoyas que permanezcan abiertos?

“El negocio va mal. No solo estamos en medio de una crisis de salud pública, también estamos en medio de una posible crisis económica. Por lo tanto, es importante que escuchemos a los propietarios de pequeñas empresas, les hagamos saber que están respaldados y que la ciudad, como concejo municipal, hará todo lo posible para asegurarse de que ayudemos a satisfacer sus necesidades. ¿Cómo se ve eso? Parece lo que hicieron la ciudad y el condado con los fondos de ayuda COVID-19 recibidos hasta ahora, un porcentaje del cual se asignó a pequeñas empresas. También viene más alivio económico. Así que solo tenemos que asegurarnos de que estamos trabajando juntos, que todos estamos trabajando juntos, no solo desde el punto de vista de la ciudad sino también desde el punto de vista de la comunidad. Apoyemos a nuestras pequeñas empresas. Pidamos comida para llevar. Hagamos todo lo que podamos para ser lo más creativos posible para unirnos y compensar el impacto que nuestra comunidad de pequeñas empresas está experimentando en este momento.”

¿Hay algo que quiera decirles a los residentes o negocios de Stockton que estén preocupados o sufriendo en este momento debido a la pandemia?

“Contamos con un Concejo Municipal y un personal con mucha experiencia que se preocupan por los mejores intereses de nuestra comunidad. Lo hemos visto a través de la primera ronda de financiamiento de COVID-19 y tratando de navegar y unirnos para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad durante esta pandemia. Tengo fe en que eso continuará a medida que avancemos. En este momento, una de las prioridades número uno es hacer que la vacuna COVID-19 llegue a tantas personas que estén dispuestas y listas para recibirla. Tengo próximas reuniones con los Servicios de Salud Pública del Condado de San Joaquín para comprender dónde estamos ahora y qué está avanzando el plan, para que todos nos comuniquemos y nos aseguremos de comunicarnos de manera efectiva con el público.”

Los homicidios aumentaron dramáticamente en Stockton el año pasado. ¿Cómo planea abordar el aumento? ¿Se ha comprometido con la policía sobre una posible estrategia para reducir esos números?

“De 2019 a 2020, la tasa de homicidios de la ciudad ha aumentado un poco más del 67%. En mis reuniones informativas con el administrador de la ciudad, Harry Black, y el jefe de policía de Stockton, Eric Jones, comprendemos que es una tendencia creciente en todo el país en este momento, y que se debe en gran parte a la pandemia de COVID-19, así como al cambio en nuestras comunidades con todo lo que está sucediendo. pasando. Principalmente, ese aumento en los homicidios tanto en Stockton como en el resto del país se debe a los homicidios de tipo doméstico. Por lo tanto, es importante asegurarse de que las personas controlen a sus seres queridos y vecinos, se mantengan comprometidos y se aseguren de que las personas reciban apoyo.”

Otro problema importante que preocupa a los habitantes de Stockton es la falta de vivienda. ¿Cuál es su plan para abordar la falta de vivienda en la ciudad?

“Antes de la pandemia, las encuestas mostraban que la falta de vivienda era el problema número uno que preocupaba a la gente de Stockton. Tenemos muchas cosas excelentes que están sucediendo en este momento para abordar la falta de vivienda, e incluso hay fondos a través de la Ley CARES para ayudar a las personas sin hogar y proporcionar viviendas adicionales. Necesitamos continuar esos esfuerzos. Necesitamos continuar proporcionando viviendas más asequibles para que nuestra población desamparada haga la transición, pero también tenemos que entender que existe una necesidad inmediata, así como aumentar nuestra capacidad de refugios con barreras bajas y sin barreras. La falta de vivienda es un tema tan complejo. Se necesitará un enfoque multifacético para abordarlo. Tenemos que poner todo sobre la mesa. Tenemos que traer a todas las partes interesadas de la comunidad a la mesa. También tiene que haber transparencia con el público.”

¿Cuáles son las prioridades para el presupuesto 2021-22 de la ciudad?

“Tenemos un plan financiero a largo plazo al que debemos ceñirnos después de la bancarrota, lo que en realidad nos ha ayudado a mantener nuestra solvencia fiscal incluso a través de esta pandemia. El año pasado terminamos con superávit. Podemos tomar una parte del superávit y abordar la deuda posterior a la quiebra y también tomarla para devolverla a la comunidad y hacer ciertas mejoras en la comunidad, que conducen a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Stockton. Estoy realmente emocionado con esos esfuerzos y asegurarme de que nos apeguemos al plan. Pero también estamos identificando oportunidades de desarrollo económico, de modo que podamos continuar haciendo crecer nuestra economía, continuar proporcionando empleos con salarios dignos para los residentes de Stockton y realmente continuar construyendo nuestra ciudad juntos.”

Los últimos cuatro alcaldes de Stockton solo han cumplido un mandato. ¿Crees que es importante tener coherencia en la alcaldía?

“Absolutamente. Cada vez que tiene cambios frecuentes en el liderazgo, es muy difícil y desafiante tener algo de estabilidad. En el mundo empresarial, desea estabilidad en su liderazgo. Quieres que tu liderazgo pueda ser un visionario, poder unir personas, unir grupos, poder trabajar e identificar soluciones que sean mutuamente beneficiosas para todos. En el negocio, como ejecutivo o gerente, desea que sus empleados sean su promotor número uno. Desea tener un alto nivel de satisfacción y moral de los empleados porque eso, a su vez, se traduce en su base de clientes. Como líderes electos, si nos ocupamos de los que fuimos elegidos para representar y tomamos decisiones que son en el mejor interés de ellos, ¿adivinen qué? Nuestra ciudad va a ser cuidada y podremos avanzar y avanzar mucho más.”

¿Cómo planea asegurarse de ser reelegido para un segundo mandato?

“El poder de tomar esa decisión está en manos del pueblo. Así que tengo toda la intención de servir a esta comunidad durante ocho años y centrarme en las necesidades fundamentales de nuestra comunidad hoy y en el futuro previsible. Mi compromiso con la ciudad es adoptar un enfoque centrado en las personas sobre cómo gobernamos y cómo lideramos. Sea transparente con el público en cada paso del camino y dé la welcome al público para que me haga responsable de cada paso del camino. Creo que esos son elementos importantes. Son esenciales para todos los líderes, así como para aumentar el nivel de compromiso cívico. Creo que la gente de Stockton quiere un alcalde que no solo diga que él o ella tiene sus mejores intereses en el corazón, sino que en realidad lo modele en toda la comunidad. Ese es mi compromiso con Stockton.”