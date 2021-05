 México gana un Miss Universo con toque feminista, político y latino

La mexicana Andrea Meza fue coronada el 23 de mayo como Miss Universo en una gala celebrada en un hotel de lujo a las afueras de Miami que se convirtió en una “fiesta latina,” pues la primera y la segunda finalistas fueron Miss Brasil, Julia Gama, y Miss Perú, Janick Maceta.

Meza, una ingeniera de software de 26 años, lleva así la tercera corona de Miss Universo a México, después de Lupita Jones, quien ganó en 1991, y Ximena Navarrete, quien logró el título en 2010.

Miss México, oriunda del estado norteño de Chihuahua, se había destacado desde los primeros días de la competencia, que tuvo lugar en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino, situado en la ciudad de Hollywood, situada a 36 km al norte de Miami.

Miss Bolivia Lenka Nemer recibió el primer Premio Impacto, por su organización Huertos Urbanos, en la que enseña a habitantes de comunidades pobres a cosechar sus propios alimentos.

El premio al mejor traje típico quedó en manos de Miss Myanmar, Thuzar Wint Lwin, quien logró convertir la catástrofe de que su atuendo no llegara a tiempo en una oportunidad.

La candidata salió con la ropa típica de su país y un cartel que decía “Recen por Myanmar,” con el que completó sus públicas denuncias sobre “los abusos” de la junta militar que tomó el poder en su país el 1 de febrero de este año a través de un golpe de estado.

El espectáculo, conducido por el actor, productor y presentador Mario López, y la ex Miss Universo Olivia Culpo, comenzó con la presentación de las candidatas enfundadas en vestidos cortos de lentejuelas en alegres tonos de naranja, verde esmeralda y azul turquesa, que se presentaron, al ritmo de canciones de Pitbull.

El artista cubano estadounidense había sido anunciado como el artista invitado, pero que a última hora fue sustituido por Luis Fonsi, sin mayores explicaciones. El cantautor puertorriqueño fue el encargado de darle la tradicional serenata a las cinco finalistas y lo hizo entonando su más reciente tema ‘Vacío.’

Reconociendo que la pandemia de la covid-19 había sido tanto un obstáculo como una fuente de inspiración, la reina saliente marcó con sus palabras el gran cambio de tono del concurso, que por segunda vez tuvo un jurado de solo mujeres.

“Dejemos de considerar la ambición una mala palabra. Las mujeres cada vez queremos más y soñamos en grande,” afirmó Miss Universo 2019,la sudafricana Zozibini Tunzi, quien apenas tuvo dos meses para disfrutar de la corona, pues todos sus planes como Miss Universo fueron apagados por las restricciones para contener los contagios del coronavirus.

Miss México y Miss India debieron responder preguntas relacionadas con la respuesta de sus gobiernos a la pandemia. Ambos países están entre los que tienen mayor tasa de mortalidad en el mundo y las reinas de belleza fueron muy explícitas al criticar la situación.

“Yo habría cerrado el país mucho antes de lo que se hizo, y ahora estaría cuidando mejor a los ciudadanos, porque hemos perdido mucha gente y no podemos perder a más,” dijo la mexicana Andrea Meza, en una respuesta que convenció a las juezas y le dio ventaja sobre sus compañeras.

“El gobierno tendría que balancear cuidadosamente la necesidad de proteger vidas y mantener la economía, pero no se puede sacrificar vidas por dinero,” expresó Adline Castellino.

Otros temas importantes como la lucha contra la violencia doméstica, la equidad de género y el liderazgo femenino también fueron discutidos por las cinco finalistas.

“Yo soy la heroína de mi propia historia, pues superé una situación de abuso y las mujeres que sufren maltrato sepan que son poderosas y no están solas,” dijo Miss Perú.

Desde el principio del certamen parecía que la corona se quedaría este año en el continente americano. En el primer grupo de semi finalistas hubo nueve latinoamericanas: Miss Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. Curacao, los Estados Unidos y Jamaica, completaron el grupo de candidatas del continente.

De estas, pasaron a la segunda ronda, después del desfile en traje de baño, Brasil, Costa Rica, México, República Dominicana, Perú y Puerto Rico. El grupo de 10 fue completado por Australia e India.

Estas candidatas desfilaron en traje de baño. A la siguiente ronda pasaron Jamaica, República Dominicana, India, Perú, Australia, Puerto Rico, Tailandia, Costa Rica, México, Brasil. Luego quedaron Brasil, India, México, República Dominicana y Perú.

Las cuatro latinoamericanas estaban entre las candidatas de mayor edad del concurso. La segunda finalista Miss Brasil cumple 28 años este martes, Miss Perú tiene 27 años y Kimberly Jiménez, la quinta finalista y Miss República Dominicana tiene 24 años.

Todas ellas además son activistas, profesionales y lideran organizaciones con impacto social concreto.

México wins a Miss Universe with a social, political and Latin touch

Mexican Andrea Meza was crowned Miss Universe at a May 23 gala held on the outskirts of Miami that became an impromptu Latin party, as the first and the second finalists were Miss Brazil Julia Gama and Miss Perú Janick Maceta.

Meza, a 26-year-old software engineer, will take the third Miss Universe crown back to México, after Lupita Jones, who won in 1991, and Ximena Navarrete in 2010.

Miss México, a native of the northern state of Chihuahua, had stood out since the first days of the competition, which took place at the Seminole Hard Rock Hotel and Casino, located in the city of Hollywood, 36 km north of Miami.

Miss Bolivia Lenka Nemer received the first Impact Award for her Urban Gardens organization, which teaches poor communities to grow their own food.

The award for the best national costume went to Miss Myanmar, Thuzar Wint Lwin, who managed to turn around a catastrophe when her suitcase of gowns did not show up and had to rely on help from the Myanmar community in the US as well as other contestants.

At one point she wore a traditional dress from Chin state and held up a poster that read “Pray for Myanmar,” in reference to the military junta that took power in her country on Feb. 1 of this year through a coup and plunged the country into crisis.

The show, hosted by actor, producer and presenter Mario López, and former Miss Universe Olivia Culpo, began with the presentation of the candidates dressed in short sequined dresses in shades of orange, emerald green and turquoise blue, and who presented themselves to the rhythm of Pitbull songs.

The top five – Meza, Gama, Maceta, as well as Miss India Adline Castellino and Miss Dominican Republic Kimberly Jiménez – were interviewed about the pandemic, women’s leadership and gender violence.

Miss México and Miss India were asked about the pandemic. Both countries are among those with the highest mortality rate in the world and the beauty queens were firm in their views of the situation.

“I believe what I would have done is create the lockdown even before everything was that big because we lost so many lives and we cannot afford that. We have to take care of our people. That’s why I would have taken care of them since the beginning,” said Meza.

“You have to draw a balance between economy and health, and that can only happen when the government works with the people hand in hand and produces something that will work with the economy,” said Castellino.

Miss Perú was asked what she would say to the women watching who were experiencing sexual or domestic abuse.

“I became the hero of my own story. That’s why I advocate to save little girls from being victims. They are survivors, they are heroes,” Maceta said.

From the beginning of the contest it seemed that the crown would stay this year on the American continent. In the first group of semi-finalists there were nine Latin Americans: Miss Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, Perú, Puerto Rico and the Dominican Republic. Curacao, the United States and Jamaica completed the group of candidates from the continent.

Making it to the top 10 were contestants from Jamaica, Dominican Republic, India, Peru, Australia, Puerto Rico, Thailand, Costa Rica, México and Brazil.