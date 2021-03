Disminuyen los indocumentados en California y menos son de Latinoamérica

Los inmigrantes indocumentados en California disminuyeron de 2.9 millones en 2010 a 2.3 millones en 2019, aunque todavía representan el 22% del total de inmigrantes, muestra un análisis presentado el 25 de marzo.

El reporte elaborado por el Instituto de Política Pública de California (PPIC) destaca también que desde 2006 los latinoamericanos dejaron de ser la mayor fuente de crecimiento de inmigrantes en California y han sido superados por los asiáticos.

Aunque los latinos todavía representan el 50% de los inmigrantes que viven en California, de los extranjeros que llegaron entre 2010 y 2019, “más de la mitad (53%) nacieron en Asia; mientras que 31% nacieron en América Latina,” afirma el informe.

No obstante, los latinos representan el 50% del total de inmigrantes de California, mientras los asiáticos alcanzan ya el 39%, señala el reporte elaborado por Hans Johnson, César Alesi Pérez y Marisol Cuéllar Mejía, investigadores de PPIC.

El análisis destaca la importancia de la población inmigrante en el Estado Dorado, donde “residen más de 11 millones de inmigrantes, cerca de una cuarta parte de la población de nacidos en el extranjero en todo el país.”

Los principales países de origen de los extranjeros que viven en California son México, con 3.9 millones; Filipinas (859,000); China (796,000), Vietnam (539,000) y la India (513,000).

Otra característica la población inmigrante en California es que más de dos tercios (70%) reporta hablar inglés con fluidez, mientras sólo 10% no habla inglés.

En general, los californianos tienen opiniones positivas de los inmigrantes, muestra el análisis.

Así, “cerca de cuatro de cada cinco californianos (78%) considera que los inmigrantes son un beneficio para el estado por su arduo trabajo y habilidades laborales, comparado con sólo un 18% que consideran que son una carga.”

De igual forma, un 87% considera que “debería haber una forma para que los inmigrantes indocumentados se queden en el país legalmente.”

Undocumented numbers decrease in California and fewer are from Latin América

Undocumented immigrants in California declined from 2.9 million in 2010 to 2.3 million in 2019, although they still represent 22% of all immigrants, an analysis released March 25 shows.

The report prepared by the Public Policy Institute of California (PPIC) also highlights that since 2006, Latin Americans have ceased to be the largest source of immigrant growth in California and have been overtaken by Asians.

Although Latinos still represent 50% of immigrants living in California, of the foreigners who arrived between 2010 and 2019, “more than half (53%) were born in Asia; while 31% were born in Latin America,” states the report.

However, Latinos represent 50% of all immigrants in California, while Asians already reach 39%, says the report prepared by PPIC researchers Hans Johnson, César Alesi Pérez and Marisol Cuéllar Mejía.

The analysis highlights the importance of the immigrant population in the Golden State, where “more than 11 million immigrants reside, about a quarter of the foreign-born population in the entire country.”

The main countries of origin for foreigners living in California are Mexico, with 3.9 million; Philippines (859,000); China (796,000), Vietnam (539,000), and India (513,000).

Another characteristic of the immigrant population in California is that more than two-thirds (70%) report speaking English fluently, while only 10% do not speak English.

In general, Californians have positive views of immigrants, the analysis shows.

Thus, “about four in five Californians (78%) consider immigrants a benefit to the state because of their hard work and job skills, compared to only 18% who consider them a burden.”

Similarly, 87% believe that “there should be a way for undocumented immigrants to stay in the country legally.”