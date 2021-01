San Francisco elimina de sus escuelas los nombres de la herencia española

La preparatoria Balboa High School en San Francisco tiene que cambiar su nombre bajo una decisión tomada por la junta escolar de San Francisco el 26 de enero. / Balboa High School in San Francisco has to change its name under a decision taken by the San Francisco school board on Jan. 26. Special to Vida en el Valle

La Junta Escolar de San Francisco aprobó a última hora del martes (26 de enero) eliminar de los nombres de sus escuelas prácticamente todas las referencias a la herencia española de la ciudad y del estado, lo que incluye desde conquistadores hasta lugares emblemáticos.

Así, deberán cambiar el nombre centros educativos como el instituto Balboa, bautizado en honor al explorador Vasco Núñez de Balboa; el instituto Mission, cercano al lugar en que se erigió la misión San Francisco de Asís, que dio nombre a la ciudad, y la escuela Presidio, que recibe el nombre del enclave militar fundado por los españoles.

También deberán ser rebautizadas la escuela Alvarado, en honor al conquistador Pedro de Alvarado; la escuela El Dorado, que recibió el nombre del mítico lugar que buscaban los exploradores; y las escuelas Sánchez, Ulloa y José Ortega, también nombradas en honor a misionarios y colonizadores.

Del mismo modo se cambiará el nombre a la escuela Junípero Serra, creador del sistema de misiones y considerado por mucho tiempo el padre fundador de California, pero cuya figura resulta cada vez más controvertida.

Al margen de los nombres de la herencia española, la decisión de la Junta Escolar (tomada por 6 votos a favor y 1 en contra) también incluye otras decenas de nombres que van desde presidentes de EE.UU. tan venerados como George Washington y Abraham Lincoln hasta una de las actuales senadoras de California, Dianne Feinstein.

La decisión, que se venía discutiendo desde hace meses, llega cargada de polémica, y sus defensores la justifican al considerar que todos estos nombres mantuvieron vínculos con el esclavismo, la opresión, el racismo u otras actitudes que no debieran ser reconocidas con estos honores.

Sus detractores, sin embargo, consideran que se trata de un ejercicio extremo de revisionismo histórico y critican especialmente que se vayan a retirar los nombres de Washington y Lincoln, dos figuras que durante siglos han representando la esencia del proyecto estadounidense.

Una vez aprobada la retirada de los nombres, cada centro escolar afectado tiene hasta abril para proponer uno nuevo, que deberá ser aprobado por la Junta Escolar.

La ciudad de San Francisco fue fundada en 1776 con el establecimiento de la misión de San Francisco de Asís por parte de misioneros españoles y tras una etapa como parte del recién independizado Estado de México, pasó a formar parte de EE.UU. junto al resto de la Alta California en 1848.

San Francisco removes names of Spanish heritage from its schools

The San Francisco School Board approved late Tuesday (Jan. 26) to remove virtually all references to the city’s and state’s Spanish heritage from its school names, ranging from conquerors to iconic landmarks.

Thus, educational centers such as the Balboa Institute, named in honor of the explorer Vasco Núñez de Balboa, must change the name; the Mission Institute, close to the place where the San Francisco de Asís mission was built, which gave the city its name; and the Presidio school, which is named after the military enclave founded by the Spanish.

The Alvarado school must also be renamed, in honor of the conqueror Pedro de Alvarado; the El Dorado school, named after the mythical place that explorers were looking for; and the Sánchez, Ulloa and José Ortega schools, also named after missionaries and colonizers.

Also getting a name change will be the school named for Junípero Serra, creator of the mission system and long considered the founding father of California, but whose figure is increasingly controversial.

Aside from the names of Spanish heritage, the School Board’s decision (taken by 6 votes in favor and 1 against) also includes dozens of other names ranging from revered U.S. presidents such as George Washington and Abraham Lincoln to one of the current senators from California, Dianne Feinstein.

The decision, which has been under discussion for months, comes loaded with controversy, and its defenders justify it by considering that all these names had links with slavery, oppression, racism or other attitudes that should not be recognized with these honors.

Its detractors, however, consider that it is an extreme exercise in historical revisionism and are especially critical of the removal of the names of Washington and Lincoln, two figures who for centuries have represented the essence of the American project.

Once the names are withdrawn, each affected school has until April to propose a new one, which must be approved by the School Board.

The city of San Francisco was founded in 1776 with the establishment of the mission of San Francisco de Asís by Spanish missionaries and after a period as part of the newly independent State of México, it became part of the United States along with the rest of Alta California in 1848.