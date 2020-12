Cómo el COVID-19 esta afectando a los trabajadores agrícolas de California

Read the English version here.

Con el telón de fondo de una crisis de salud global y un verano de incendios forestales sin precedentes, los 800,000 trabajadores agrícolas de California continúan sustentando la industria agrícola anual de $50 mil millones del estado para ganarse la vida y mantener a sus seres queridos.

Son una fuerza laboral esencial, que ponen comida en las mesas de los californianos, que no pueden trabajar de forma remota o socialmente a distancia.

Tiene un costo.

Un nuevo estudio publicado por la Clínica de Salud del Valle de Salinas y la Facultad de Salud Pública de Berkeley de la Universidad de California subraya el costo desigual de la pandemia de COVID-19 en los trabajadores agrícolas de California. La mayoría de los participantes en el estudio, realizado entre julio y noviembre, eran de México y se identificaron como latinos.

Sign up for one of our many newsletters to be the first to know when big news breaks

“No hemos logrado proteger a esta población, mientras que ellos han continuado realizando trabajos esenciales durante la pandemia”, dijo Joseph Lewnard, investigador y profesor asistente de epidemiología en la escuela, en un comunicado.

Las muestras de sangre tomadas de los trabajadores agrícolas encuestados para el estudio encontraron que casi uno de cada cinco dio positivo por anticuerpos COVID-19, lo que significa que contrajeron el virus antes.

Aproximadamente una cuarta parte de los trabajadores agrícolas encuestados dijeron que un ser querido contrajo el virus, y el 7% dijo que conocía a un ser querido que murió a causa de la enfermedad.

Un tercio de los trabajadores agrícolas dijeron que temían perder su trabajo si contraían la enfermedad, según el estudio.

Sin embargo, los trabajadores agrícolas estaban divididos acerca de recibir la vacuna COVID-19.

Un 31% combinado de los trabajadores agrícolas dijo que no estaba seguro, era poco probable o muy improbable de recibir la vacuna. Algunas de esas razones incluyen el temor de que la vacuna cause efectos secundarios negativos, la desconfianza en el gobierno y la preocupación de que la vacuna les haga contraer el virus.

El Dr. Maximiliano Cuevas, director ejecutivo de la Clínica de Salud del Valle de Salinas, dijo que es fundamental comprender el nivel de enfermedad entre los trabajadores agrícolas para que los legisladores desarrollen políticas para detener la propagación del virus y proteger el suministro de alimentos del país.

El Asambleísta Robert Rivas, demócrata de Hollister, representa al Valle de Salinas, una región que contiene alrededor de 50,000 trabajadores agrícolas y conocida como la ‘Ensaladera de la Nación.’

Rivas, descendiente de trabajadores agrícolas mexicanos que crecieron en una vivienda para trabajadores agrícolas en California, comprende cómo su trabajo y sus condiciones de vida reducidas podrían dificultar la propagación del virus.

La transmisión de COVID-19 “puede exacerbarse en las comunidades de trabajadores agrícolas debido a la mala calidad de la vivienda y el hacinamiento de generaciones mixtas con miembros del hogar no relacionados,” según el estudio. Aproximadamente el 37% de los trabajadores agrícolas dijeron que vivían en viviendas superpobladas.

Es por eso que Rivas aboga por que los trabajadores agrícolas reciban prioridad de vacunas.

“Estas disparidades solo crecerán y crecerán y se harán más pronunciadas entre los latinos en California, entre los trabajadores agrícolas,” dijo. “Hay una vacilación generalizada para recibir esta vacuna una vez que esté disponible, por lo que ciertamente romper esas barreras entre los trabajadores agrícolas (o trabajadores agrícolas) será realmente importante.”

Help us cover the issues most important to you through The Sacramento Bee's partnership with Report for America. Contribute now to support Kim Bojórquez's coverage of Latino issues in California for the Capitol Bureau — and to fund new reporters.