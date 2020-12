Retired postal service worker hopes to deliver as Madera’s new mayor

Santos García, 63, the son of migrant farmworkers, was sworn in as mayor of Madera on Dec. 1. He is a retired postal worker who celebrates his 64th birthday on Dec. 8. jesparza@vidaenelvalle.com

What are two things you must know about Madera Mayor Santos García, a 64-year-old grandfather of three?

First, he’s a fiscal conservative. Something that led him to cobble $8,000 in campaign funds to win a city council seat two years ago.

Second, in his own words, “I’ve been an activist all these years and I’ve always liked pissing people off.”

The retired postal worker defeated incumbent Mayor Andrew Medellín, 6,699 votes to 5,618 votes in a three-man race. García was installed as mayor earlier last week.

Two years ago, García saw the salaries being paid to top municipal employees that – with benefits – surpassed $330,000 annually for the city administrator.

He ran to stop the high salaries.

This year, García spent $40,000 – including $5,000 from his own pocket – to capture the mayor’s post to “complete the task that we started.”

The mayor gets paid $700 and has no more power than the other six councilmembers, but García is on a mission to not only whittle away at the number high-paid administrators that remain, but to make sure that the history behind residential water bills that ballooned from roughly $30-$40 a month to $175 doesn’t repeat itself.

The city made the hefty hikes after discovering water rates had not kept up while water wells needed repairs or replacement. García believes the rates should have been increased gradually through the years to spare residents from a sudden rate hike.

Despite the ceremonial post, García was looking forward to starting his mayoral term because two of three council incumbents were defeated. Among the new members is farmworker Antonio Villegas. Incumbent José Rodríguez returns.

“They are game changers,” said García, a fiscal conservative who believes the city’s spending has long overlooked the poorer eastside.

For example, he points out a recent solar project where the city council decided where to install 150 street lights.

“At the end of the day, only 20 were put on the east side and the rest went to the west,” said García.

He decries the lack of sidewalks and other infrastructure on the east side.

Overlooking the eastside “has been the problem,” he said.

“They don’t see an obvious lack of infrastructure on the east side,” said García during a recent Saturday morning breakfast of menudo before he took office. “I felt very disappointed about that.”

García is no stranger to politics. He has campaigned for Anna Caballero and Melissa Hurtado, helping them become the first Latinas elected to the state Senate from the San Joaquín Valley.

He has walked precincts from Bakersfield to Sacramento.

García mailed postcards to residents seeking candidates who would oppose incumbents who would otherwise have faced no opposition.

He also represents the city on the San Joaquín River Conservancy, where he was the only of 14 votes that opposed an agreement to open two access points to the river on the Fresno side to settle a lawsuit by neighbors near one of the access points.

García argued in August for a delay due to a lack of ample public input partially caused by COVID-19.

“It breaks my heart because we’re supposed to be the people’s voice for the river and the vote that was taken was contrary to what we as board members are assigned to do,” said García, who wants to continue on the conservancy board.

What is the new mayor’s background?

García was born in Casa Grande, Arizona, to migrant farmworkers who eventually settled in Madera, in a barrio 3 miles from city hall.

To show how much traveling the García family did in search of work in the fields, a younger brother was born in Toledo, Ohio during the sugar beet harvest. García is the oldest of six.

García graduated from Madera High School in 1974, and spent one year at Fresno State at the encouragement of his high school counselor, the late Matilda Torres whose name graces the new high school campus in northeast Madera.

He was a “straight-A” student who wanted to become a teacher. But, his impatience led him to drop out of Fresno State and began teaching English as a Second Language courses at Colegio de la Tierra, a college begun after Fresno State eliminated its La Raza Studies program in 1970.

García, the father of three, then worked in customer service for a PG&E subcontractor before taking a test in 1984 that got him a job as a postal carrier. He retired after 31 years, including several years as a vice president of the mail carrier’s union.

That was followed by five years as a labor organizer with the Central Labor Council of Fresno, Madera, Tulare and Kings Counties.

Mayor looks at city’s future

García believes great things are in store for the city of 67,456, of which 76 percent is Latino. The median age is 28.8 years.

“Our infrastructure is in dire need of improvement, and we need to get resources for that,” said García.

One way to get that revenue is through taxing cannabis businesses. Voters approved a measure that will raise between $720,000 and $1.08 million a year through a 6% tax on marijuana of gross receipts, 4% of gross receipts for other marijuana businesses, and, no more than $10 a square foot for marijuana cultivation.

When García joined the council in 2018, he began to talk to his colleagues about “opening up cannabis in Madera.”

After all, he reasoned, many people use cannabis for medicinal purposes. “We have aches and pains. We can use it for arthritis and back pain, or a sleep aid. It’s not just a drug,” he said.

The city and county had banned marijuana, but García convinced the council to put the measure on the ballot. Last month, it passed with 67.16%.

“If you regulate cannabis and the businesses, you’re going to be fine,” said García, who with other colleagues visited cities that had approved marijuana sales.

García looks at the construction going on throughout the city, including a new middle school and upgrades on Highway 99, as signs that Madera is on the rebound.

However, he also worries about the COVID-19 pandemic and the harm it has done to the health of residents and businesses.

“I know we are sacrificing this year,” said García, who believes schools weren’t prepared for distance learning because of the lack of internet access for all students.

“I know some of these children are going to lose a year of schooling, and I see it in my own grandkids,” he said. “But, I have a lot to do on the city council to worry about stuff on the schools.”

García also believes in high speed rail, which will allow Silicón Valley workers to live in the area and commute to work.

“I believe high speed rail is a game changer for us,” he said. “With high speed rail in the Central Valley, you are going to change. There’s no way that Silicón Valley or the Bay area can compete with reality.”

Trabajador postal jubilado espera entregar como alcalde de Madera

¿Cuáles son dos cosas que debe saber sobre el alcalde de Madera, Santos García, abuelo de tres hijos de 64 años?

Primero, es un conservador fiscal. Algo que lo llevó a improvisar $8,000 en fondos de campaña para ganar un escaño en el concejo municipal hace dos años.

En segundo lugar, en sus propias palabras, “He sido un activista todos estos años y siempre me ha gustado cabrear a la gente.”

El trabajador postal retirado derrotó al alcalde en funciones Andrew Medellín, 6,699 votos contra 5,618 votos en una carrera de tres hombres. García fue instalado como alcalde el 1 de diciembre.

Hace dos años, García vio los salarios que se pagaban a los mejores empleados municipales que, con beneficios, superaban los $330,000 anuales para el administrador de la ciudad.

Corrió para detener los altos salarios.

Madera Mayor Santos García attended the grand opening of a new Vallarta Supermarket in north Madera earlier this year. JUAN ESPARZA LOERA jesparza@vidaenelvalle.com

Este año, García gastó $40,000, incluidos $5,000 de su propio bolsillo, para capturar el cargo de alcalde y “completar la tarea que comenzamos.”

Al alcalde se le pagan $700 y no tiene más poder que los otros seis concejales, pero García tiene la misión no solo de reducir el número de administradores bien pagados que quedan, sino de asegurarse de que la historia detrás de las facturas de agua residencial se dispararon. desde aproximadamente $30- $40 por mes hasta $175 no se repite.

La ciudad hizo las fuertes alzas después de descubrir que las tarifas del agua no se habían mantenido mientras los pozos de agua necesitaban reparaciones o reemplazo. García cree que las tarifas deberían haberse incrementado gradualmente a lo largo de los años para evitar a los residentes una subida repentina de tarifas.

A pesar del cargo ceremonial, García estaba ansioso por comenzar su mandato de alcalde porque dos de los tres titulares del consejo fueron derrotados. Entre los nuevos miembros se encuentra el trabajador agrícola Antonio Villegas. Regresa el titular José Rodríguez.

“Ellos cambian las reglas del juego,” dijo García, un conservador fiscal que cree que el gasto de la ciudad ha pasado por alto durante mucho tiempo al lado este más pobre.

“Al final del día, solo 20 se colocaron en el lado este y el resto se fue al oeste,” dijo García.

Lamenta la falta de aceras y otra infraestructura en el lado este.

Pasar por alto el lado este “ha sido el problema,” dijo.

“No ven una falta obvia de infraestructura en el lado este,” dijo García durante un desayuno de menudo el sábado por la mañana antes de asumir el cargo. “Me sentí muy decepcionado por eso.”

García no es ajeno a la política. Ha hecho campaña por Anna Caballero y Melissa Hurtado, ayudándolas a convertirse en las primeras latinas elegidas para el Senado estatal del Valle de San Joaquín.

Ha caminado por recintos desde Bakersfield hasta Sacramento.

García envió postales a los residentes que buscaban candidatos que se opusieran a los titulares que de otro modo no habrían enfrentado oposición.

También representa a la ciudad en San Joaquín River Conservancy, donde fue el único de 14 votos que se opuso a un acuerdo para abrir dos puntos de acceso al río en el lado de Fresno para resolver una demanda de vecinos cerca de uno de los puntos de acceso.

García argumentó en agosto por una demora debido a la falta de una amplia participación del público causada en parte por COVID-19.

“Me rompe el corazón porque se supone que somos la voz de la gente por el río y el voto que se tomó fue contrario a lo que se nos asignó como miembros de la junta,” dijo García, quien quiere continuar en la junta de conservación.

¿Cuáles son los antecedentes del nuevo alcalde?

García nació en Casa Grande, Arizona, de trabajadores agrícolas migrantes que finalmente se establecieron en Madera, en un barrio a 3 millas del ayuntamiento.

Para mostrar cuánto viajaba la familia García en busca de trabajo en el campo, un hermano menor nació en Toledo, Ohio durante la cosecha de remolacha azucarera. García es el mayor de seis.

García se graduó de Madera High School en 1974 y pasó un año en Fresno State con el apoyo de su consejera de la preparatoria, la difunta Matilda Torres, cuyo nombre adorna el nuevo campus de la preparatoria en el noreste de Madera.

Era un estudiante “sobresaliente” que quería convertirse en maestro. Pero su impaciencia lo llevó a abandonar Fresno State y comenzó a enseñar inglés como segundo idioma en el Colegio de la Tierra, una universidad que comenzó después de que Fresno State eliminó su programa de Estudios La Raza en 1970.

García, padre de tres hijos, luego trabajó en servicio al cliente para un subcontratista de PG&E antes de tomar una prueba en 1984 que le consiguió un trabajo como cartero. Se jubiló después de 31 años, incluidos varios años como vicepresidente del sindicato de carteros.

A esto le siguieron cinco años como organizador laboral con el Consejo Laboral Central de los condados de Fresno, Madera, Tulare y Kings.

El alcalde mira el futuro de la ciudad

García cree que le esperan grandes cosas a la ciudad de 67.456 habitantes, de los cuales el 76 por ciento son latinos. La edad media es de 28.8 años.

“Nuestra infraestructura necesita urgentemente mejoras y necesitamos obtener recursos para eso,” dijo García.

Una forma de obtener esos ingresos es gravando las empresas de cannabis. Los votantes aprobaron una medida que recaudará entre $720,000 y $ 1.08 millones al año a través de un impuesto del 6% sobre la marihuana de los ingresos brutos, el 4% de los ingresos brutos para otros negocios de marihuana y no más de $10 por pie cuadrado para el cultivo de marihuana.

Cuando García se unió al consejo en 2018, comenzó a hablar con sus colegas sobre “abrir el cannabis en Madera.”

Después de todo, razonó, muchas personas consumen cannabis con fines medicinales. “Tenemos dolores y molestias. Podemos usarlo para la artritis y el dolor de espalda, o como ayuda para dormir. No es solo una droga,” dijo.

La ciudad y el condado habían prohibido la marihuana, pero García convenció al consejo de que pusiera la medida en la boleta electoral. El mes pasado pasó con el 67.16%.

“Si regulas el cannabis y los negocios, te irá bien,” dijo García, quien con otros colegas visitó ciudades que habían aprobado la venta de marihuana.

García ve la construcción que se está llevando a cabo en toda la ciudad, incluida una nueva escuela intermedia y las mejoras en la autopista 99, como señales de que Madera está en recuperación.

Sin embargo, también le preocupa la pandemia de COVID-19 y el daño que ha causado a la salud de los residentes y las empresas.

“Sé que este año nos estamos sacrificando,” dijo García, quien cree que las escuelas no estaban preparadas para el aprendizaje a distancia debido a la falta de acceso a Internet para todos los estudiantes.

“Sé que algunos de estos niños van a perder un año de escolaridad y lo veo en mis propios nietos,” dijo. “Pero tengo mucho que hacer en el ayuntamiento para preocuparme por las cosas de las escuelas.”

García también cree en el tren de alta velocidad, que permitirá a los trabajadores de Silicón Valley vivir en el área y viajar al trabajo.

“Creo que el tren de alta velocidad es un cambio de juego para nosotros,” dijo. “Con el tren de alta velocidad en el Valle Central, vas a cambiar. No hay forma de que Silicón Valley o el área de la Bahía puedan competir con la realidad.”