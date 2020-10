Procesión de Virgen de Guadalupe en Los Ángeles arranca con visita a granja

La peregrinación anual de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego en Los Ángeles arrancó el 22 de octubre con una visita especial a los trabajadores agrícolas del sur de California, como preámbulo a las tradicionales celebraciones de diciembre, que este año se verán marcadas por la pandemia del coronavirus. Agencia EFE

La peregrinación anual de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego en Los Ángeles arrancó el 22 de octubre con una visita especial a los trabajadores agrícolas del sur de California, como preámbulo a las tradicionales celebraciones de diciembre, que este año se verán marcadas por la pandemia del coronavirus.

El recorrido de las imágenes por las zonas de cultivo de la ciudad de Moorpark fue encabezado por el padre Juan Ochoa, párroco de la parroquia de Cristo Rey en Los Ángeles y presidente de la Comisión de Nuestra Señora de Guadalupe.

El sacerdote bendijo a los trabajadores agrícolas, reconociendo sus importantes contribuciones especialmente durante la pandemia actual.

“Durante este año inusual en que la covid-19 ha cambiado la forma en que vivimos, trabajamos, oramos y socializamos, esta es una oportunidad para celebrar y agradecer a los trabajadores agrícolas. Estos trabajadores esenciales tocan toda nuestra vida, donde sea que vivamos o hagamos lo que hagamos. Se trata de cómo tratamos a quienes ponen comida en nuestra mesa,” dijo Ochoa en un comunicado de la Arquidiócesis de Los Ángeles.

Un campesino sosteniendo una foto del líder campesino y activista César Chávez por delante del padre Juan Ochoa, párroco de la parroquia de Cristo Rey en Los Ángeles y presidente de la Comisión de Nuestra Señora de Guadalupe y varios trabajadores agrícolasen la granja Muranaka en la ciudad de Moorpark. David Amador Rivera Agencia EFE

Las efigies fueron decoradas con productos de una granja como col rizada, rábanos, perejil y puerros, mientras la procesión se abría paso por el campo de cultivo en un camión de plataforma.

Un grupo de mariachis y estudiantes de cuarto y sexto grados de la escuela St. Joseph en La Puente participaron en la visita

“Espero que nuestros estudiantes aprecien a esos trabajadores esenciales, que son la columna vertebral de nuestra sociedad,” valoró Mark Padilla, maestro de sexto grado en St. Joseph, quien también se desempeña como voluntario para transportar las imágenes durante la peregrinación.

Esta es la primera visita de la peregrinación de las imágenes a una granja en funcionamiento, y fue posible gracias al Sindicato de Campesinos (UFW) y Muranaka Farms, dueña de la granja.

Aproximadamente 40 trabajadores agrícolas participaron en la celebración.

Las imágenes continuarán la peregrinación hasta diciembre por diferentes parroquias de la zona metropolitana de Los Ángeles.

Virgin of Guadalupe procession visits farmworkers

Los Ángeles’ annual pilgrimage of Our Lady of Guadalupe and Saint Juan Diego kicked off Oct. 22 with a special visit to agricultural workers in Southern California, as a preamble to the traditional December celebrations, which this year will be affected by the coronavirus pandemic.

The tour of the images through the growing areas of the city of Moorpark was led by Father Juan Ochoa, pastor of the parish of Cristo Rey in Los Ángeles and president of the Our Lady of Guadalupe Committee.

Unos trabajadores agrícolas observan los cuadros de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego dispuestos en un camión en la granja Muranaka. David Amador Rivera Agencia EFE

The priest blessed the farmworkers, recognizing their important contributions, especially during the current pandemic.

“During this unusual year that COVID-19 has changed the way we live, work, pray and socialize, this is an opportunity to celebrate and thank farm workers. These essential workers touch all of our lives, wherever we live or whatever we do. It's about how we treat those who put food on our table,” Ochoa said in a statement from the Archdiocese of Los Ángeles.

The effigies were decorated with farm produce such as kale, radishes, parsley and leeks, as the procession made its way through the farm field in a flatbed truck.

A group of mariachis and fourth- and sixth-grade students from St. Joseph School in La Puente participated in the visit

“I hope our students appreciate those essential workers, who are the backbone of our society,” said Mark Padilla, a sixth-grade teacher at St. Joseph, who also volunteers to transport the images during the pilgrimage.

This is the first visit of the imagery’s pilgrimage to a working farm, and it was made possible by the United Farm Workers (UFW) and Muranaka Farms, owner of the farm.

Approximately 40 farmworkers participated in the celebration.

The images will continue the pilgrimage until December through different parishes in the Los Ángeles metropolitan area.