Fresno State grads send a message: “El primer logro de muchos”

mortizbriones@vidaenelvalle.com

Fresno State graduates had a way of expressing their thoughts during the May 14-16 commencement ceremonies at Bulldog Stadium. From gratitude to their families to sharing their future goals, the Classes of 2020 and 2021 made their views known. Take a look at what we captured earlier this month. / Los graduados de Fresno State tuvieron una forma de expresar sus pensamientos durante las ceremonias de graduación del 14 al 16 de mayo en el Bulldog Stadium. Desde la gratitud a sus familias hasta compartir sus metas futuras, las Clases de 2020 y 2021 dieron a conocer sus puntos de vista. Eche un vistazo a lo que capturamos a principios de este mes.

Photos by María G. Ortiz Briones and Juan Esparza Loera

Fotos de María G. Ortiz Briones y Juan Esparza Loera