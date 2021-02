California aprueba un estímulo de $600 que incluye a indocumentados

Gov. Gavin Newsom, here at a COVID-19 vaccination site in Long Beach on Feb. 22, signed the Golden State Stimulus on Feb. 23 to provide $600 checks to those earning less than $30,000. / El Gobernador Gavin Newsom, aquí en un sitio de vacunación COVID-19 en Long Beach el 22 de febrero, firmó el Estímulo de Golden State el 23 de febrero para proporcionar cheques de $600 a aquellos que ganan menos de $30,000. Agencia EFE

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó este martes un plan de estímulo estatal de emergencia por la COVID-19 que dará cheques de $600 a los californianos que ganen menos de $30,000, incluyendo a miles de indocumentados que declaran impuestos.

El ‘Estímulo Golden State,’ por un valor de $7.6 mil millones, fue aprobado este lunes por la Legislatura estatal después que se lograra un acuerdo entre Newsom y los legisladores para dar un alivio a los más afectados por la pandemia.

El plan de asistencia también incluye dinero en subvenciones para pequeñas empresas.

El gobernador firmó la ley en un pequeño café en Sacramento, como un símbolo del empeño tanto de la Legislatura y del demócrata de echar andar la economía del estado.

“Reconocemos también nuestra responsabilidad de hacer más y hacerlo mejor para ayudar a apoyar a estas pequeñas empresas en este momento tan difícil,” dijo el gobernador al momento de la firma.

Más de cinco millones de trabajadores con ingresos anuales por debajo de $30,000, incluidos los trabajadores indocumentados, que hayan declarado impuestos y ganen menos que el límite establecido serán beneficiados con la ayuda.

Según el Centro Pew, en California viven cerca de 2.2 millones de inmigrantes de indocumentados, el mayor número de todo el país.

Las personas que son elegibles recibirán el dinero entre 45 días y 60 días después de recibir sus reembolsos de impuestos estatales, según dijo H.D. Palmer, portavoz del Departamento de Finanzas de California al periódico Los Ángeles Times.

Newsom subrayó que una gran mayoría de beneficiarios de otras ayudas estatales también recibirán el cheque de $600.

Por su parte los dueños de las empresas pueden solicitar las subvenciones, seguido de un proceso de aprobación que los funcionarios estatales estiman que tomaría 45 días.

El paquete también incluye $100 millones en ayuda para estudiantes de colegios comunitarios que califiquen.

Además prevé un nuevo programa de $24 millones para alojar a trabajadores agrícolas y de procesamiento de alimentos en hoteles si contraen el coronavirus y no tienen un lugar donde aislarse.

Se espera que la Legislatura discuta esta semana sobre una ayuda adicional de $2 mil millones en exenciones fiscales para las empresas, lo que elevaría el paquete de estímulo estatal a un total $9.6 mil millones.

California approves $600 stimulus checks that includes undocumented immigrants

California Gov. Gavin Newsom signed an emergency state stimulus plan for COVID-19 on Tuesday that will give $600 checks to Californians who earn less than $30,000, including thousands of undocumented people who file taxes.

The ‘Golden State Stimulus,’ worth $7.6 billion, was approved by the state Legislature on Monday after an agreement was reached between Newsom and lawmakers to provide relief to those most affected by the pandemic.

The assistance plan also includes small business grant money.

The governor signed the law in a small cafe in Sacramento, as a symbol of the commitment of both the Legislature and the Democrat to jump-start the state's economy.

“We also recognize our responsibility to do more and do better to help support these small businesses at this very difficult time,” said Newsom upon signing.

More than five million workers with annual incomes below $30,000, including undocumented workers, who have filed taxes and earn less than the established limit will benefit from the aid.

According to the Pew Center, California is home to about 2.2 million undocumented immigrants, the largest number in the entire country.

People who are eligible will receive the money between 45 days and 60 days after receiving their state tax refunds, according to H.D. Palmer, spokesman for the California Department of Finance to the Los Ángeles Times.

Newsom stressed that a large majority of recipients of other state aid will also receive the $600 check.

For their part, business owners can apply for the grants, followed by an approval process that state officials estimate would take 45 days.

The package also includes $100 million in aid for qualifying community college students.

It also envisions a new $24 million program to house farm and food processing workers in hotels if they contract the coronavirus and have no place to isolate themselves.

The Legislature is expected to discuss an additional $2 billion in tax breaks for businesses this week, bringing the state stimulus package to a total of $9.6 billion.