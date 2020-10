You’re reading the country’s best bilingual newspaper

For the twelfth time since 1997, Vida en el Valle has been crowned the country’s best bilingual weekly newspaper by the National Association of Hispanic Publications (NAHP).

The newspaper, which is published by The Fresno Bee, also picked up three first-place José Martí awards during the association’s virtual conference held Sept. 22-25.

Vida en el Valle has also won the top award in its category in 1992 (less than weekly publication) and 2007 (overall Latino weekly). The bilingual weekly category was shelved in 2006 before being resurrected in 2010.

“We are humbled and grateful for being recognized as the country’s top bilingual publication,” said editor Juan Esparza Loera. “We will continue to do our best to cover stories that reflect the achievements, concerns and lives of the Latino communities in the San Joaquín Valley.”

The top awards in other categories went to El Diario of New York (daily), El Tiempo of Washington, D.C. (Spanish-language weekly), and, Vida Nueva of Los Angeles (less-than-weekly newspaper). La Semana USA of Tulsa, Oklahoma and La Voz Bilingüe of Denver tied for second in the bilingual weekly category.

The José Martí Awards were established in 1990, and are considered the most prestigious national awards for Latino print media. Vida en el Valle was first published in 1990, but did not participate in the NAHP awards until 1992.

The gold awards were:

▪ Video, for coverage by reporter María G. Ortiz-Briones of a Day of the Dead celebration in Armona.

▪ Success story, for a profile of 2019 Fresno State dean’s medalist recipient Arnoldo Treviño, who served 25 years in state prisons on second-degree murder and returned to earn a master’s in social work. The story by Vida en el Valle editor Juan Esparza Loera explains how Treviño is working to help inmates turn their lives around.

▪ Column, for a piece by Esparza Loera titled ‘President Trump’s ‘go back’ remarks aren’t moving the country forward.’

Vida en el Valle, with a weekly circulation of 122,000, has zoned editions in Fresno, Merced, Modesto and Stockton. In the José Martí competition, it completed against all weekly publications with more than 30,000 circulation and all dailies.

The NAHP, which was founded in 1982, has 156 members.

Honores nacionales para Vida en el Valle

Por duodécima vez desde 1997, Vida en el Valle ha sido coronado como el mejor semanario bilingüe del país por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP).

El periódico, que es publicado por The Fresno Bee, también recogió tres premios José Martí de primer lugar durante la conferencia virtual de la asociación celebrada del 22 al 25 de septiembre.

Vida en el Valle también ganó el premio máximo en su categoría en 1992 (publicación de menos publicación semanal) y 2007 (semanario latino en general). La categoría semanal bilingüe se archivó en 2006 antes de resucitar en 2010.

“Nos sentimos honrados y agradecidos por ser reconocidos como la principal publicación bilingüe del país,” dijo el editor Juan Esparza Loera. “Continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para cubrir historias que reflejen los logros, preocupaciones y vidas de las comunidades latinas en el Valle de San Joaquín.”

Los principales premios en otras categorías fueron para El Diario de Nueva York (diario), El Tiempo de Washington, D.C. (semanario en español) y Vida Nueva de Los Ángeles (periódico menos que semanal). La Semana USA de Tulsa, Oklahoma y La Voz Bilingüe de Denver empataron en segundo lugar en la categoría semanal bilingüe.

Los Premios José Martí se establecieron en 1990 y se consideran los premios nacionales más prestigiosos para los medios impresos latinos. Vida en el Valle se publicó por primera vez en 1990, pero no participó en los premios NAHP hasta 1992.

Los premios de oro fueron:

▪ Video, para la cobertura de la reportera María G. Ortiz-Briones de una celebración del Día de Muertos en Armona.

▪ Historia de éxito, para un perfil del medallista del decano del estado de Fresno de 2019, Arnoldo Treviño, quien cumplió 25 años en prisiones estatales por asesinato en segundo grado y regresó para obtener una maestría en trabajo social. La historia del editor de Vida en el Valle, Juan Esparza Loera, explica cómo Treviño está trabajando para ayudar a los presos a cambiar sus vidas.

▪ Columna, para un artículo de Esparza Loera titulado ‘Los comentarios de ‘retroceso’ del presidente Trump no hacen avanzar al país.’

Vida en el Valle, con una tirada semanal de 122,000, tiene ediciones zonificadas en Fresno, Merced, Modesto y Stockton. En el concurso José Martí, completó contra todas las publicaciones semanales con más de 30.000 tiradas y todos los diarios.

La NAHP, que fue fundada en 1982, tiene 156 miembros.