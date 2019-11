ABC’s de tú salud: Covered California comienza campaña a nivel estatal para promover la inscripción abierta y promover los subsidios estatales

Laila Ali, atleta de clase mundial, tercera desde la izquierda, y el Director Ejecutivo de Covered California, Peter V. Lee, a la izquierda, lideran demostraciones de estado físico para crear conciencia sobre la Inscripción Abierta en el evento de Inicio de la Inscripción Abierta de Covered California en The Bloc el lunes 4 de noviembre, 2019, en el centro de Los Ángeles. Invision for Covered California

Covered California lanzó su campaña estatal de mercadeo y divulgación este mes de noviembre para educar a los consumidores sobre el período de inscripción abierta para el 2020 y los nuevos subsidios estatales que están disponibles por primera vez en el mercado de seguros de salud.

“Queremos asegurarnos de que todo el mundo sepa acerca de los nuevos subsidios estatales que ya están ayudando a las personas de todo el estado a ahorrar dinero en sus primas mensuales de seguro médico,” dijo Peter V. Lee, director ejecutivo de Covered California.

La nueva campaña publicitaria de anuncios de televisión titulada “You shouldn’t Have To” (“No deberías”), ya está siendo emitida por todo el estado y se centran en la idea de que las personas no deberían tener que tomar decisiones difíciles - elegir entre la vida que han construido y el cuidado que necesitan - sólo porque no tiene seguro médico.

“Estos anuncios buscan dar vida a la realidad que todavía enfrentan muchos californianos sin seguro médico,” dijo Lee, “Obtener cobertura es el camino para evitar vivir con dolor, perder atención preventiva y preocuparse por los dólares en lugar de recibir el tratamiento que se merece.”

Los anuncios tratan de trasmitir el siguiente mensaje: “No deberías tener que vivir con dolor. No deberías tener que fingir que estás bien... No deberías tener que elegir entre la vida que has construido y el cuidado que necesitas.”

Además, Covered California también está lanzando anuncios titulados, “In Your Corner”, (“En su Esquina”), que detallan cómo funciona Covered California para los consumidores y sus familias al proporcionar acceso a atención de calidad y protegerlos de riesgos financieros si alguna vez tienen facturas médicas.

Estos anuncios serán emitidos varios idiomas incluyendo los siguientes: English, Spanish, Cantonese, Mandarin, Vietnamese y Korean.

La inscripción abierta comenzó el 15 de octubre y los consumidores que se inscriban antes del 15 de diciembre tendrán cobertura a partir del 1 de enero.

Según Lee, el período de inscripción abierta de este año incluye algunos de los cambios más grandes desde que Covered California comenzó a ofrecer la cobertura en 2014.

En primer lugar, dos nuevas iniciativas estatales: el programa de subsidios estatales y el restablecimiento del mandato individual, fueron elementos clave en el aumento récord de la tasa de 0.8 por ciento de Covered California para el próximo año.

Según Covered California, los nuevos subsidios estatales podrían extenderse a una persona que gana hasta $74,940 y a una familia de cuatro con ingresos familiares de hasta $154,500.

“Hemos escuchado de personas de todo el estado que ahorrarán cientos de dólares al mes porque California está poniendo a su gente en primer lugar”, dijo Lee. “Si nunca pensó que podría obtener ayuda financiera, o si ha comprobado antes un seguro médico, necesita revisar de nuevo su plan, porque hay dinero nuevo disponible que puede reducir drásticamente el costo de su cobertura”.

La inscripción abierta se extiende hasta el 31 de enero de 2020 y los consumidores que opten por quedarse sin cobertura podrían enfrentar una multa cuando presenten sus impuestos de 2020 en la primavera de 2021.

Para aquellos que decidan enfrentar la multa, una familia de cuatro hijos pagaría al menos $2,000, y puede ser mucho más por no tener seguro médico a lo largo de 2020, según Covered California.

“Los consumidores deben tomar medidas ahora durante la inscripción abierta,” dijo Lee. “Esta es la época cuando las personas pueden inscribirse para obtener un seguro de salud y evitar una gran sorpresa cuando presentan sus impuestos en 2021”.

Los que estén interesados en saber más acerca de las diferentes coberturas que se ofrecen pueden:

Visitar www.coveredca.com/espanol/

Obtener ayuda en persona y gratuita en diferentes idiomas y por agentes certificados en www.coveredca.com/espanol/find-help/

Un agente certificado puede llamarte y ayudarte de manera gratis.

Llama a Covered California al (800) 300-0213.

“California está haciendo que la cobertura sea más asequible para las familias de bajos ingresos, y estamos haciendo historia al convertirnos en el primer estado de la nación en proporcionar ayuda financiera a las familias de ingresos medios como los propietarios de pequeñas empresas y los trabajadores independientes que trabajan por su cuenta,” Lee agregó.