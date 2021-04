Ocasio-Cortez dice es “inaceptable” la situación de los niños en la frontera

La congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez (aquí en una marcha de mujeres de 2019) criticó las condiciones de los migrantes alojados en la frontera. / New York Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez (here at a 2019 women’s march) criticized the conditions of migrants being housed at the border. Agencia EFE

La congresista demócrata Alexandra Ocasio-Cortez ha catalogado de “inhumanas” y “bárbaras” las condiciones en las que el Gobierno del Presidente Joe Biden mantiene a los menores migrantes que han llegado a la frontera con México sin la compañía de su padre o tutor legal.

Tras ver las imágenes publicadas en los últimos días de los centros donde se mantiene a los menores antes de entregarlos a allegados o familias de acogida en los EE.UU., la representante también tachó en un foro virtual este miércoles por la noche las condiciones de “espantosas” e “inaceptables.”

Esta semana se publicaron vídeos y fotografías del centro de detención de Donna, Texas, donde cerca de 4,000 personas, en su mayoría niños y familias con pequeños, tienen que esperar durante días en unas instalaciones preparadas para acoger solo a 250 personas, lo que les obliga a dormir en el suelo sobre colchonetas.

Ocasio-Cortez criticó las décadas de política exterior de los Estados Unidos con Centroamérica, que, en su opinión, han contribuido a perpetuar la crisis de sus residentes, desesperados por la pobreza y la violencia, que les empujan a emigrar al norte.

“El hecho de que esto siga ocurriendo es un fracaso político de ambas partes” de los países, aseguró y afirmó que no se trata “de una invasión.”

“La política exterior de Estados Unidos ha contribuido a la desestabilización de estas regiones desde donde los niños están huyendo. Tenemos décadas de políticas exteriores intervencionistas que han contribuido a esta situación,” insistió en la noche del miércoles en el foro, de acuerdo con el diario New York Post.

Miles de niños han llegado en las últimas semanas a la frontera y la administración Biden está permitiendo que se queden en el país mientras se desarrolla su caso de petición de asilo.

Eso obliga al Gobierno a acogerlos durante días en centros de detención de la Patrulla Fronteriza, primero, y después en albergues, también atestados, del Departamento de Salud, encargado de los trámites antes de liberarlos.

El propio secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha admitido que “la situación en la frontera del suroeste es difícil.”

La congresista criticó la situación en la frontera luego de haber sido acusada de respaldar a Biden luego de haber criticado las políticas de inmigración del expresidente Donald Trump.

Ocasio-Cortez visitó centros de inmigración en 2019 bajo la Administración Trump y los calificó como “campos de concentración.” Y aunque aseguró que esas políticas eran más duras que las Biden también afirmó que no quiere “excusar a nadie” por las condiciones en que están los niños actualmente.

Igualmente culpó a un sistema lento de procesamiento y verificación en la frontera como el responsable de apilamiento de casos que ha llevado a las condiciones inhumanas que vio en las imágenes.

“Deberíamos estar haciéndolo mejor ahora” bajo Biden, aseguró la demócrata, que opinó que a las familias que fueron separadas en la frontera bajo el Gobierno de Trump se les debe resarcir.

Aunque criticó la situación en la frontera también aseguró que Biden está tratando de resolver el problema.

Ocasio-Cortez calls situation of children at the border is “unacceptable”

Congresswoman Alexandra Ocasio-Cortez, D-New York, has classified as “inhumane” and “barbaric” the conditions in which President Joe Biden’s administration houses migrant minors who have reached the border with México without the company of their parents or legal guardian.

After seeing the images published in recent days of the centers where minors are kept before handing them over to relatives or foster families in the United States, the representative, in a late Wednesday virtual talk, deplored the conditions as “appalling” and “unacceptable.”

This week, videos and photographs were published of the Donna, Texas detention center, where about 4,000 people, mostly children and families with young children, have to wait for days in a facility prepared to house only 250 people, which forces them to sleep on the floor on mats.

Ocasio-Cortez criticized the decades of U.S. foreign policy with Central América, which, in her opinion, has contributed to perpetuating the crisis of its residents, desperate for poverty and violence, which push them to emigrate north.

“The fact that this continues to happen is a political failure on both sides” of the countries, she said. Ocasio-Cortez said the migration is not “an invasion.”

“US foreign policy has contributed to the destabilization of these regions from where children are fleeing. We have decades of interventionist foreign policies that have contributed to this situation, ”she insisted on Wednesday night at the forum, according to the New York Post.

Thousands of children have arrived at the border in recent weeks and the Biden administration is allowing them to stay in the country while their asylum case unfolds.

This forces the government to house them for days in Border Patrol detention centers, first, and then in shelters, also crowded, of the Department of Health, in charge of the paperwork before releasing them.

The Secretary of National Security himself, Alejandro Mayorkas, has admitted that “the situation on the southwestern border is difficult.”

The congresswoman criticized the situation at the border after being accused of backing Biden after criticizing the immigration policies of former President Donald Trump.

Ocasio-Cortez visited immigration centers in 2019 under the Trump administration and labeled them “concentration camps.” And although she assured that those policies were tougher than the Biden ones, she also affirmed that she does not want to “excuse anyone” for the conditions in which the children are currently.

She likewise blamed a slow processing and verification system at the border as responsible for the stacking of cases that has led to the inhumane conditions that she saw in the images.

“We should be doing better now” under Biden, said the Democrat, who said that families who were separated at the border under the Trump administration should be compensated.

Although she criticized the situation at the border, she also assured that Biden is trying to solve the problem.