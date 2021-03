Poll: Americans are satisfied with Biden, except on immigration

President Joe Biden speaks on the state of the COVID-19 vaccine in the South Court Auditorium of the White House in Washington, D.C. A poll shows Americans give him high marks on the pandemic response, but lower approval on immigration. / El presidente Joe Biden habla sobre el estado de la vacuna COVID-19 en el Auditorio de la Corte Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C. Una encuesta muestra que los estadounidenses le otorgan altas calificaciones en la respuesta a la pandemia, pero menor aprobación en inmigración. Agencia EFE

Americans, for the most part, appear satisfied with President Joe Biden’s performance on the economy and handling of the pandemic, but not on immigration, according to a poll released Monday.

The opinion poll of 1,556 adults, conducted between March 23-25 by YouGov for Yahoo News, found that 62% of those consulted believe that the United States is facing a “crisis” on its border with México.

The number of migrants arriving at the U.S. border has been increasing month-over-month since last May, but has accelerated since January 2021 and, although the Biden administration continues to expel most adults, it has now in his custody some 18,000 minors who arrived without the company of a father, mother or legal guardian.

According to the survey, the popular approval rating for Biden when it comes to handling the COVID-19 pandemic rose five percentage points to 56% in the past two weeks, and support for the recently approved economic stimulus package rose from 52% in February to 55% now.

The score is against Biden when it comes to immigration, and the scores are worse considering the political preference of those surveyed, this opinion poll showed.

Seventy-nine percent of those polled who said they had voted for former President Donald Trump in 2020 said they “strongly disapprove” of Biden’s immigration policy.

And even among those who sympathize with Biden, 43% say, without much enthusiasm, they “more or less supports” the measures of the current president in this matter, and only 23% give firm support to those policies.

Los estadounidenses, en su mayoría, parecen satisfechos con el desempeño del presidente Joe Biden en materia de economía y manejo de la pandemia, pero no en lo que se refiere a la inmigración, según una encuesta publicada este lunes.

El sondeo de opinión entre 1,556 adultos, realizado entre el 23 y el 25 de marzo por la firma YouGov para Yahoo News, halló que 62% de los consultados creen que Estados Unidos encara una “crisis” en su frontera con México.

La cifra de migrantes que llegan a la frontera de los EE.UU. ha estado aumentando mes a mes desde mayo pasado, pero se aceleró desde enero de 2021 y, aunque el Gobierno de Biden sigue expulsando a la mayoría de los adultos, tiene ahora bajo su custodia unos 18,000 menores de edad que llegaron sin compañía de padre, madre o custodio legal.

Según la encuesta, el índice de aprobación popular para Biden en lo que se refiere al manejo de la pandemia de COVID-19 subió cinco puntos porcentuales a 56% en las últimas dos semanas, y el apoyo al paquete de estímulo económico aprobado recientemente subió de 52% en febrero a 55% ahora.

El marcador va en contra para Biden cuando de inmigración se trata, y los puntajes son peores si se tiene en cuenta la preferencia política de los encuestados, según mostró este sondeo de opinión.

El 79% de los encuestados que dijeron que habían votado por el hoy expresidente Donald Trump en 2020 señalaron que “desaprueban enérgicamente” la política migratoria de Biden.

Y aun entre los que simpatizan con Biden, 43% señalan, sin mucho entusiasmo, que “más o menos apoya” las medidas del actual presidente en esta materia, y solo 23 % dan un respaldo firme a esas políticas.