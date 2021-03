Durbin downgrades Ted Cruz’s statement on stimulus for undocumented immigrants

Sen. Dick Durbin struck back at an effort by Sen. Ted Cruz to bring up the “undocumented are getting stimulus checks” argument during the debate over the COVID-19 relief efffort that passed on Saturday. / El Senador Dick Durbin respondió al intento del Senador Ted Cruz para sacar a colación el argumento de que “los indocumentados están recibiendo cheques de estímulo” durante el debate sobre el alivio de COVID-19 que pasó el sábado. Agencia EFE

Democratic Sen. Dirk Durbin blew back on Saturday a tactic by Republican Ted Cruz to use the undocumented in an attempt to delay approval of the $1.9 billion stimulus package, which passed without any Republican support .

Cruz proposed imposing an amendment that would prevent the undocumented from receiving stimulus checks because, according to him, the plan delivers “billions of taxpayer dollars to illegal immigrants.”

The reply to the Texas senator’s amendment proposal was made by the Illinois Democrat.

“It’s just untrue,” Durbin said, later clarifying that “undocumented immigrants don’t have social security numbers. And they don’t qualify for stimulus relief checks, period.”

The Democrat continued his onslaught against Cruz, telling him outright that “in case you didn’t realize it, (the undocumented) didn’t qualify in (the stimulus package from) December ... they didn’t qualify for the American Rescue Plan either. Nothing has changed.”

Durbin concluded by saying that Cruz said otherwise “just to irritate people.”

The $1.9 billion plan finally passed the Senate today without any conservative support.

The bill will now have to pass a final vote in the House of Representatives to approve the changes that have been made in the Senate, and then it will be sent to the White House for President Joe Biden to sign, probably in the middle of next week.

This is the first legislative victory of the Presidency of Biden, who has made alleviating the effects of the pandemic his main priority and has had the support of the Democratic majority in the Senate, who voted en bloc in favor of the draft.

The Republican opposition, on the other hand, criticized this bailout as “excessively expensive” and said it was too early to approve it, given that the funds from the stimulus plan launched in December are still being disbursed.

“The Senate has never spent nearly $2 trillion in a more random fashion,” complained Republican Minority Leader Mitch McConnell.

The 49 votes against belonged entirely to Republicans, an example of the strong opposition that Biden’s policies generate among conservatives, despite the demands of the new president for unity.

Durbin echa abajo declaración de Ted Cruz sobre estímulo para indocumentados

El senador demócrata Dirk Durbin echó abajo este sábado una táctica del republicano Ted Cruz que usaba a los indocumentados en su intento por retrasar la aprobación del paquete de estimulo de 1.9 mil millones de dólares, que este sábado pasó su prueba de fuego sin ningún apoyo conservador.

Cruz propuso imponer una enmienda que evitara que los indocumentados recibieran cheques de estimulo porque, según él, el plan entrega “miles de millones en dólares de los contribuyentes a los inmigrantes ilegales.”

La replica a la propuesta de enmienda del senador conservador estuvo a cargo del demócrata por Illinois.

“Es simplemente falso,” dijo Durbin para después aclarar que “los inmigrantes indocumentados no tienen números de seguro social. Y no califican para cheques de alivio de estímulo, punto.”

El demócrata continúo con su arremetida contra Cruz, diciéndole directamente que “en caso de que no se diera cuenta, (los indocumentados) no calificaron en (el paquete de estimulo de) diciembre ... tampoco calificaron para el Plan de Rescate Estadounidense. Nada ha cambiado.”

Durbin concluyó diciendo que Cruz decía lo contrario “solo para irritar a la gente.”

El plan de 1.9 mil millones de dólares finalmente fue aprobado hoy en el Senado sin ningún apoyo conservador.

El proyecto de ley deberá superar ahora una votación final en la Cámara de Representantes para aprobar los cambios que se han hecho en el Senado, y después se enviará a la Casa Blanca para que el presidente Joe Biden lo firme, probablemente a mediados o finales de la semana que viene.

Esta es la primera victoria legislativa de la Presidencia de Biden, quien ha convertido en su principal prioridad el alivio de los efectos de la pandemia y ha contado para ello con el apoyo de la mayoría demócrata en el Senado, que votó en bloque a favor del proyecto.

La oposición republicana, en cambio, criticó este rescate como “excesivamente costoso” y opinó que era demasiado pronto para aprobarlo, dado que se están desembolsando aún los fondos del plan de estímulo impulsado en diciembre.

“El Senado nunca se ha gastado casi 2 billones de dólares de una forma más aleatoria,” se quejó el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell.

Los 49 votos en contra registrados este sábado pertenecían en su totalidad a republicanos, en una muestra de la fuerte oposición que generan entre los conservadores las políticas de Biden, a pesar de las peticiones de unidad del nuevo mandatario.