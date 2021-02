Criticized for his trip to Cancún, Ted Cruz is now a piñata

Sen. Ted Cruz, criticized from all sides for his excursion to México as Texas shivered in the dark under two winter storms, is now a figure in the piñatas sold by the ABC Party store in Dallas.

Cruz, a Republican and a former candidate for the presidential candidacy of his party in 2016, accompanied his family to Cancún last week when millions of residents in his state suffered power cuts and drinking water shortages.

Carlos De la Fuente and his wife Elvie, the owners of a store in the Oak Cliff neighborhood known for its Latino party supplies, decided to put some humor in the political storm that clouds Cruz’s future.

“After everything we’ve been through, we needed laughter,” Carlos told the Dallas Morning News. “Something that gives us hope and something that gives us relief after six days of miserable weather and with people in such bad situations.”

The store’s piñatero humor is also bipartisan: Last month the store featured portrayals of Vermont independent senator and former Democratic presidential candidate Bernie Sanders.

In that figure, Sanders appears sitting on a chair, wearing a coronavirus mask, and his gloved hands crossed over his chest that drew attention during President Joe Biden’s inauguration ceremony on Jan. 20 in Washington.

After the storms, the De la Fuentes added designs depicting Cruz and former President Donald Trump to their piñata offering. Another of the piñatas represents the bristling sphere of the coronavirus.

Making the Ted Piñata takes five days, and on the first day of the sale the store received orders for five or six of the cardboard and paper figures that, filled with sweets, will be beaten at birthday parties.

For his part, Cruz, whom the then Republican candidate Trump called “Ted the liar” during campaign debates in 2016, has publicly apologized for his escape to temperate Cancún and has called it an “error of judgment.”

El Senador Ted Cruz, criticado desde todas partes por su excursión a México mientras Texas tiritaba a oscuras bajo dos tormentas invernales, es ahora figura para las piñatas que vende la tienda ABC Party en Dallas.

Cruz, republicano y exaspirante a la candidatura presidencial de su partido en 2016, acompañó a su familia a Cancún en los días en que en su estado millones de residentes padecían cortes en el suministro de electricidad y escasez de agua potable.

Carlos De la Fuente y su esposa Elvie, los dueños de una tienda en el barrio de Oak Cliff conocida por sus artículos para fiestas latinas, decidieron ponerle un poco de humor a la tormenta política que nubla el futuro de Cruz.

“Después de todo lo que hemos pasado, necesitábamos la risa,” dijo Carlos al Dallas Morning News. “Algo que nos dé esperanza y algo que nos dé un alivio después de seis días de clima miserable y con la gente en situación tan mala.”

El humor piñatero de la tienda es también bipartidista: el mes pasado la tienda ofreció representaciones del senador independiente de Vermont y exaspirante a la candidatura presidencial demócrata Bernie Sanders.

En esa figura, Sanders aparece sentado en una silla, con máscara contra el coronavirus, y cruzadas sobre el pecho las manos envueltas en guantes que llamaron la atención durante la ceremonia de investidura del presidente Joe Biden el 20 de enero en Washington.

Pasadas las tormentas, los De la Fuente añadieron a su oferta de piñatas diseños que representan a Cruz y al expresidente Donald Trump. Otra de las piñatas representa a la esfera erizada del coronavirus.

La confección del Ted Piñata es una labor de cinco días y ya en el primer día de la oferta la tienda recibió pedidos para cinco o seis de las figuras de cartón y papel que, rellenas de golosinas, serán apaleadas en las fiestas de cumpleaños.

Por su parte Cruz, a quien durante los debates de campaña en 2016 el entonces precandidato republicano Trump llamó “Ted, el mentiroso,” ha pedido disculpas públicamente por su escapada al templado Cancún y la ha calificado de un “error de juicio.”