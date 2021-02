Politics & Government Biden’s Latino nominee to lead Health & Human Services Department faces Republican opposition

Xavier Becerra, President Joe Biden’s nominee for Secretary of Health and Human Services, testifies during his confirmation hearing on Feb. 23. / Xavier Becerra, el candidato del presidente Joe Biden para Secretario de Salud y Servicios Humanos, testifica durante su audiencia de confirmación el 23 de febrero. Agencia EFE

Xavier Becerra, the Latino nominee of the President Joe Biden to lead the Department of Health and Human Services, faces strong Republican opposition as of Tuesday in the confirmation hearings of his position in the Senate .

This resistance from the conservative side is due to the conservatives who consider that Becerra, until now California attorney general, has a too liberal profile and that he has no experience in the field of health.

“Becerra has no real experience in public health care. What little he has, during the pandemic has led to disastrous lockdowns in California, crushing small businesses and making the health crisis worse,” Republican Senator Tom Cotton noted during the session.

Cotton’s rejection of Becerra’s nomination is such that he sent a letter to Biden on Tuesday along with 10 other senators for the president to withdraw Becerra as a candidate to be the next Secretary of Health.

In his testimony, Becerra said that throughout his career he has worked on bipartisan initiatives with Republicans and Democrats, especially over the past year to combat the COVID-19 pandemic.

Sen. Alex Padilla, D-California, delivers a statement in support of Xavier Becerra, secretary of Health and Human Services nominee for President Joe Biden, during a Senate Health, Education, Labor and Pensions Committee hearing on Feb. 23. / El Senador Alex Padilla, demócrata por California, pronuncia una declaración en apoyo de Xavier Becerra, candidato a secretario de Salud y Servicios Humanos ppara presidente Joe Biden, durante una audiencia del Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones el 23 de febrero. SARAH SILBIGER/Pool Agencia EFE

“The COVID-19 pandemic has killed more than 500,000 people. We need strong leadership and I understand the enormous challenges we face. I’m ready for it,” said Becerra in his statements before the Health, Education, Work and Pensions Committee of the Upper House.

In addition, Sen. Susan Collins, one of the most moderate Republicans, also questioned Becerra on the importance of returning to school for students.

“The main concern is the safety of families, both children and parents and grandparents at home. Nobody wants their children to get infected. Let science guide us,” Becerra cautioned.

Becerra has more than 20 years of legislative experience, became the highest-ranking Latino in Congress where he helped drive the passage of the Affordable Care Act (ACA), better known as Obamacare.

This will be precisely one of the issues that will create the most division among legislators, since a good number of Republican senators have been directly opposed to Obamacare in the past.

If confirmed by the Senate, Becerra would be the first Latino to head the Department of Health and Human Services.

Before his candidacy is voted in the full session of the Senate, Becerra will also testify this Wednesday (Feb. 24) in the Senate Finance Committee.

In the Senate, where progressives have 50 seats and conservatives another 50, Democrats will be able to confirm Becerra without any Republican support, as long as they do not lose any votes among their own ranks, because Vice President Kamala Harris, as president of the Senate, can issue a tiebreaker.

Becerra’s confirmation hearings come as the United States exceeds 28 million infected and 500,500 deaths from the COVID-19 disease, according to the independent count from Johns Hopkins University.

El nominado latino de Biden para liderar Salud enfrenta oposición republicana

Xavier Becerra, el nominado latino del presidente estadounidense, Joe Biden, para liderar el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), enfrenta a partir de este martes una fuerte oposición republicana en las audiencias de confirmación de su cargo en el Senado.

Esta resistencia del lado conservador se debe a que los conservadores consideran que Becerra, hasta ahora fiscal general de California, tiene un perfil demasiado liberal y que no tiene experiencia en el campo de la sanidad.

“Becerra no tiene experiencia real en la atención médica pública. La poca que tiene, durante la pandemia, ha hecho que hayan confinamientos desastrosos en California, que han aplastado las pequeñas empresas y han empeorado la crisis sanitaria,” señaló el senador republicano Tom Cotton durante la sesión.

El rechazo de Cotton a la nominación de Becerra es tal que envió este martes una carta a Biden junto a otros diez senadores para que retirase su nombre como candidato a ser el próximo secretario de Salud.

En su testimonio, Becerra alegó que a lo largo de su carrera ha trabajado en iniciativas bipartidistas con republicanos y demócratas, especialmente durante el último año para combatir la pandemia del COVID-19.

“La pandemia del COVID-19 ha matado a más de 500,000 personas. Necesitamos de un liderazgo fuerte y entiendo los enormes retos que enfrentamos. Estoy listo para ello,” aseguró Becerra en sus declaraciones ante el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones de la Cámara Alta.

Xavier Becerra, President Joe Biden’s nominee for Secretary of Health and Human Services, testifies during his confirmation hearing on Feb. 23. / Xavier Becerra, el candidato del presidente Joe Biden para Secretario de Salud y Servicios Humanos, testifica durante su audiencia de confirmación el 23 de febrero. LEIGH VOGEL/Pool Agencia EFE

Además, la senadora republicana Susan Collins, una de las más moderadas, también cuestionó a Becerra sobre la importancia de la vuelta a la escuela de los alumnos.

“La principal preocupación es la seguridad de las familias, tanto de los niños como de los padres y abuelos en casa. Nadie quiere que sus hijos se infecten. Dejen a la ciencia que nos guíe,” advitió Becerra.

Becerra tiene más de 20 años de experiencia legislativa, llegó a ser el hispano con mayor rango en el Congreso, ayudó a impulsar la aprobación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), más conocida como Obamacare.

Esta será precisamente una de las cuestiones que más división creará entre los legisladores, ya que buena parte de los senadores republicanos se han opuesto frontalmente a Obamacare en el pasado.

En caso de ser confirmado por el Senado, Becerra sería el primer latino en dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Antes de que su candidatura sea votada en el pleno de la Cámara Alta, el político hispano testificó este martes en el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado y hará lo propio este miércoles en el Comité de Finanzas del Senado.

En el Senado, donde los progresistas tienen 50 escaños y los conservadores otros 50, los demócratas podrán confirmar a Becerra sin ningún apoyo republicano, siempre y cuando no pierdan ningún voto entre sus propias filas, ya que la vicepresidenta del país, Kamala Harris, en calidad de presidenta de la Cámara Alta, puede emitir uno de desempate.

Las audiencias de confirmación de Becerra llegan cuando los Estados Unidos supera los 28 millones de contagiados y los 500,500 muertos por la enfermedad de la COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.