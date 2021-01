Sen. Padilla calls for conviction of Trump for insurrection

Sen. Alex Padilla, D-California, during a photo op with Senate Majority Leader Chuck Schumer of New York and the other new Democratic Senators recently elected to the U.S. Senate. Agencia EFE

California’s first Latino to serve in the U.S. Senate did not waste time calling for the conviction of former President Donald J. Trump less than a week after being sworn into office.

“I took an oath to defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. The case before us is clear – Donald Trump incited a violent insurrection in our nation’s Capitol,” said Padilla in a press statement Monday afternoon.

“Donald Trump will have due process and the opportunity to present his case before the Senate, but there are no doubts as to the facts – and there are no alternative facts – the evidence was broadcast live on national television for all to witness. That is precisely why the House moved so expeditiously to impeach him.”

Padilla, who formerly served as California Secretary of State, said Trump is responsible for inciting the Jan. 6 insurrection at the Capitol that left five dead.

“I will vote to convict Donald Trump and work to ensure that he and his enablers are held accountable. There must be justice and accountability so we can begin to heal as a nation and restore faith in our democracy.”

El Senador Padilla pide la condena de Trump por insurrección

El primer latino de California en servir en el Senado de los Estados Unidos no perdió el tiempo pidiendo la condena del ex presidente Donald J. Trump menos de una semana después de haber asumido el cargo.

“Hice un juramento de defender la Constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos, nacionales y extranjeros. El caso que tenemos ante nosotros es claro: Donald Trump incitó a una insurrección violenta en el Capitolio de nuestra nación,” dijo Padilla en un comunicado de prensa el lunes por la tarde.

“Donald Trump tendrá el debido proceso y la oportunidad de presentar su caso ante el Senado, pero no hay dudas sobre los hechos, y no hay hechos alternativos, la evidencia fue transmitida en vivo por la televisión nacional para que todos presenciaran. Esa es precisamente la razón por la que la Cámara actuó tan rápidamente para acusarlo.”

Padilla, quien anteriormente se desempeñó como secretario de Estado de California, dijo que Trump es responsable de incitar a la insurrección del 6 de enero en el Capitolio que dejó cinco muertos.

“Votaré para condenar a Donald Trump y trabajaré para asegurar que él y sus facilitadores rindan cuentas. Debe haber justicia y responsabilidad para que podamos comenzar a sanar como nación y restaurar la fe en nuestra democracia.”