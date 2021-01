Melania Trump se despide instando “a escoger el amor sobre el odio”

First Lady Melania Trump delivers her speech during the second night of the Republican National Convention, in the Rose Garden at the White House in August 2020. Agencia EFE

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se despidió este lunes con un mensaje en el que instó a los estadounidenses a “escoger el amor sobre el odio” y “la paz sobre la violencia,” dos días antes de dejar la Casa Blanca y en un gran ambiente de tensión en el país por el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

“Mientras Donald y yo concluimos nuestro tiempo en la Casa Blanca, pienso en toda la gente que me llevo en el corazón con sus increíbles historias de amor, patriotismo y devoción,” dijo en un vídeo de siete minutos distribuido por la Casa Blanca.

“Debemos centrarnos en todo lo que nos une,” remarcó, “superar lo que nos divide, y siempre escoger el amor sobre el odio, la paz sobre la violencia.”

Pese a las amables palabras, los Trump romperán una de las tradiciones más duraderas de la investidura y dejarán la Casa Blanca sin recibir a sus sucesores, el demócrata Joe Biden y su esposa Jill.

Se prevé, de hecho, que el presidente saliente y su esposa estén rumbo a su mansión privada de Palm Beach, Florida, cuando Biden asuma la Presidencia en una ceremonia formal este miércoles (20 de enero).

En la única aparente referencia al violento asalto al Capitolio, que dejó cinco muertos, por parte de una turba de seguidores de Trump, Melania aseguró que “hay que ser apasionado en todo lo que se hace, pero siempre recordando que la violencia nunca es la respuesta y nunca pueda ser justificada.”

Trump no ha reconocido formalmente la victoria de Biden en las elecciones del pasado 3 de noviembre y mantiene sus denuncias, sin evidencia y desestimadas por los tribunales, de “fraude electoral.”

La creciente polarización y tensión política en el país alcanzó su punto álgido con la toma del Capitolio, y ha obligado al despliegue de un enorme dispositivo de seguridad en Washington, con más de 20,000 efectivos de la Guardia Nacional, para evitar una jornada violenta como la vivida a comienzos de enero.

Biden se impuso en los comicios con 306 votos del colegio electoral frente a los 232 de Trump, a quien aventajó en más de 6 millones en el voto popular.

Melania Trump says goodbye urging “to choose love over hate”

First Lady Melania Trump said goodbye Monday with a message urging Americans to “choose love over hate” and “peace over violence,” two days before leaving the White House under an environment of tension in the country due to the Jan. 6 assault on the Capitol.

“As Donald and I conclude our time in the White House, I think of all the people I have taken home in my heart and their incredible stories of love, patriotism, and determination,” she said in a seven-minute video distributed by the White House.

“We must focus on what unites us,” she remarked, “to rise above what divides us. To always choose love over hatred, peace over violence, and others before yourself.”

Despite the kind words, the Trumps will break one of the enduring traditions of the inauguration and will leave the White House without receiving their successors, Democrat Joe Biden and his wife Jill.

The outgoing president and his wife are, in fact, expected to be heading to their private Palm Beach, Florida mansion when Biden assumes the presidency in a formal ceremony this Wednesday (January 20).

In the only apparent reference to the violent assault on the Capitol, which left five dead, by a mob of Trump supporters, Melania assured that “you have to be passionate in everything you do, but always remember that violence is never the answer and will never be justified. “

Trump has not formally recognized Biden’s victory in the November 3 elections and maintains his allegations, without evidence and dismissed by the courts, of “electoral fraud.”

The growing polarization and political tension in the country reached its peak with the seizure of the Capitol, and has forced the deployment of a huge security device in Washington, with more than 20,000 members of the National Guard, to avoid a violent day like the lived in early January.

Biden won the election with 306 electoral college votes compared to 232 for Trump, who he outstripped by more than 6 million in the popular vote.