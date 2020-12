Biden elige a fiscal Xavier Becerra de California para dirigir la Sanidad, según NYT

State Attorney General Xavier Becerra, here at a 2019 press conference in Fresno, has been selected to head the U.S. Health and Human Services Department, according to the New York Times. jesparza@vidaenelvalle.com

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, eligió al actual fiscal general de California, el latino Xavier Becerra, para dirigir el Departamento de Sanidad y de Servicios Humanos (HHS, siglas en inglés), cartera fundamental en la lucha contra la pandemia, indicó este domingo The New York Times.

El rotativo, que citó a personas conocedoras de las discusiones sobre la transición, señaló que Biden eligió a Becerra, nacido en Sacramento (California) de padres mexicanos, después de las quejas del Caucus Hispano del Congreso sobre la escasez de latinos en su futuro Gabinete.

Las fuentes del diario detallaron que la elección de Becerra, de 62 años, se convirtió en una opción clara para Biden en los últimos días y ha sido una sorpresa, dado que su perfil está más orientado hacia temas de justicia penal, inmigración y política fiscal y se le veía como un posible candidato a fiscal general del país.

Aun así, como fiscal general de California ha liderado los esfuerzos para proteger la Ley de Cuidado Asequible (ACA, en inglés), popularmente conocida como Obamacare, ante las intenciones de los republicanos de desmantelarla.

De ser confirmado al frente del HHS por el Senado, afrontará la tarea de dirigir este departamento en un momento vital por la pandemia, que ha matado a más de 282.000 personas y ha contagiado a más de 14,7 millones en EE.UU., y que se ha ensañado especialmente con las minorías, tanto con los latinos como los afroamericanos.

Becerra fue legislador en el Congreso nacional durante 24 años antes de convertirse en fiscal general de California en 2017, el primer latino en acceder a este cargo.

Nacido en el seno de una familia de clase trabajadora, cuya madre emigró a EE.UU. desde México, Becerra se graduó en leyes en la prestigiosa Universidad de Stanford.

Su esposa, la Dra. Carolina Reyes, es perinatóloga. Ella es del área de Fresno.

New York Times: Xavier Becerra chosen to lead Health and Human Services Department

President-elect Joe Biden has selected the current attorney general of California, the Latino Xavier Becerra, to head the Department of Health and Human Services (HHS, acronym in English), a fundamental portfolio in the fight against the pandemic, The New York Times reported Sunday.

The newspaper, which cited people familiar with the discussions about the transition, noted that Biden chose Becerra, who was born in Sacramento to immigrant Mexican parents, after complaints from the Congressional Hispanic Caucus about the shortage of Latinos in his future Cabinet .

The sources of the newspaper detailed that the election of Becerra, 62, became a clear option for Biden in recent days and has been a surprise, given that Becerra’s profile is more oriented towards criminal justice, immigration and tax policy issues. and he was seen as a possible candidate for the country's attorney general.

Still, as California's attorney general, he has led efforts to protect the Affordable Care Act (ACA), popularly known as Obamacare, against Republicans' intentions to dismantle it.

If confirmed as head of HHS by the Senate, he will face the task of leading this department at a vital time due to the pandemic, which has killed more than 282,000 people and infected more than 14.7 million in the US, and that it has been especially cruel to minorities, both Latinos and African Americans.

Becerra was a legislator in Congress for 24 years before becoming California attorney general in 2017, the first Latino to serve in this position.

Born into a working-class family, whose mother immigrated to the U.S. from México, Becerra graduated in law from the prestigious Stanford University.

His wife, Dr. Carolina Reyes, is a perinatologist. She is from the Fresno area.