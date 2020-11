Buscan restringir permisos de trabajo a extranjeros con orden de deportación

La administración de Donald J. Trump busca poner restricciones en los permisos de trabajo para extranjeros que han recibido una orden de deportación. / The Trump administration is looking to restrict work permits for those who have received a deportation order. Agencia EFE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer este martes (17 de noviembre) la propuesta de una nueva norma de la Administración de Donald Trump que busca restringir la aprobación de permisos de trabajo a extranjeros con orden de deportación, lo que los expertos consideran podría afectar a personas que no son recibidas por sus países de origen.

El DHS difundió una “Notificación de la propuesta de reglamento”, que aparecerá desde el próximo jueves en el Registro Federal y por medio la cual se abre un periodo de 60 días para recibir comentarios sobre la “Autorización de empleos para ciertas clases de extranjeros con órdenes de expulsión definitivas.”

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), bajo las regulaciones actuales, “un extranjero que tiene una orden final de remoción y que es liberado temporalmente de la custodia de DHS bajo una orden de supervisión (OSUP) es generalmente elegible para un documento de autorización de empleo (EAD).“

”Esto desincentiva que el extranjero parta o coopere con su país de origen para obtener documentos de viaje para salir de Estados Unidos. Estos extranjeros han utilizado recursos gubernamentales sustanciales durante todo el proceso de remoción y en última instancia un juez de inmigración les ha ordenado su remoción de Estados Unidos,” explicó el USCIS en un comunicado.

Para Joseph Edlow, subdirector de políticas de USCIS, autorizar beneficios de empleo a extranjeros que ya han tenido el debido proceso y se les ha ordenado su deportación, “socava el estado de derecho y debilita las operaciones de aplicación de ley y de remoción del DHS.”

”Este esfuerzo,” aseguró, al referirse a la propuesta, “también eliminaría el incentivo económico que tienen estos extranjeros para no cooperar en el esfuerzo por obtener documentos de viaje para regresar a sus países de origen.”

La norma busca que “sólo un pequeño subgrupo de estos extranjeros que pueda demostrar que el DHS ha determinado que su remoción es impracticable podrían seguir siendo elegibles para su autorización discrecional de empleo,” y deberán demostrar además su necesidad económica de trabajar.

Además, limitaría a un año el periodo de validez de la autorización.

Al respecto, Aaron Reichlin-Melnick, consejero de política en el American Immigration Council, señaló en su cuenta de Twitter que esta propuesta busca “despojar de los permisos de trabajo a las personas a las que se les ordenó la expulsión, pero no pueden ser deportadas legalmente.”

”El propósito explícito y declarado de la regla es hacer que la vida de esas personas sea más difícil para que se deporten a sí mismas,” agregó.

En concreto se refirió a aquellas personas cuya deportación ha sido ordenada, pero no puede darse debido a que su país no las acepta.

”Durante décadas, estas personas han podido obtener permiso de trabajo, ya que no van a ninguna parte. Ahora, el DHS quiere acabar con eso,” señaló.

En ese contexto, alertó que el hecho de que el permiso de trabajo de un extranjero quede supeditado a una negativa de su país de origen a emitir los documentos de viaje, “podría significar que esa excepción no protegería a las personas (procedentes) de países que simplemente no responden al DHS” o dan rodeos para atender a ese pedido.

La Administración del saliente presidente Donald Trump ha puesto en marcha una serie de normas en contra de la migración y en especial beneficios como el asilo.

Work permit restriction sought against those with a deportation order

The Department of Homeland Security released on Nov. 17 the proposal for a Trump administration rule that seeks to restrict the approval of work permits to foreigners with a deportation order, which experts consider could affect people who are not welcomed by their countries of origin.

DHS released a “Notification of the proposed regulation,” which will appear Nov. 19 in the Federal Register and be open for comments for 60 days on the “Authorization of employment for certain classes of foreigners with final expulsion orders. “

According to the U.S. Citizenship and Immigration Services, under current regulations, “an alien who has a final order of removal and who is temporarily released from DHS custody under an order of supervision is generally eligible for an employment authorization document (EAD). “

”This discourages the foreigner from leaving or cooperating with their country of origin to obtain travel documents to leave the United States. These aliens have used substantial government resources throughout the removal process and ultimately an immigration judge has ordered their removal from the United States,” the USCIS explained in a statement.

For Joseph Edlow, USCIS Deputy Director of Policy, authorizing employment benefits to aliens who have already had due process and have been ordered deported, “undermines the rule of law and weakens the DHS enforcement and removal operations.“

“This effort,” said Edlow, “would also eliminate the economic incentive these foreigners have for not cooperating in the effort to obtain travel documents to return to their countries of origin.”

The rule seeks that “only a small subset of these aliens who can demonstrate that DHS has determined that their removal is impracticable could continue to be eligible for their discretionary employment authorization,” and must also demonstrate their financial need to work.

In addition, it would limit work authorization to one year.

Aaron Reichlin-Melnick, policy advisor at the American Immigration Council, pointed out on his Twitter account that this proposal seeks to “strip the people who have been ordered deported from their work permits, but they cannot be legally deported. “

“The explicit and stated purpose of the rule is to make life for those people more difficult for them to deport themselves,” he added.

Specifically, he referred to those people whose deportation has been ordered, but discovered their country does not accept them.

“For decades, these people have been able to obtain work permits, since they are not going anywhere. Now, DHS wants to end that,” he noted.

In this context, it warned that the fact that a foreigner’s work permit is subject to refusal by his country of origin to issue travel documents, “could mean that this exception would not protect people (from) countries that just don’t respond to DHS” or go around the corner to meet that request.

The Trump administration has put in place a series of regulations against migration and especially benefits such as asylum.