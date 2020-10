Los latinos pueden hacer la diferencia en estas elecciones de California

The English version of this article is available here.

La campaña de los demócratas para fomentar los votantes no se parece a la operación que provocó un aumento de latinos en 2018, cuando el partido cambió siete distritos del Congreso de California controlados por los republicanos.

El brote de coronavirus eliminó ese plan de tocar puertas.

Pero el partido a través de una campaña de alcance latino que cuesta más de $1 millón está apuntando a los mismos votantes, esta vez con una campaña de publicidad y banca telefónica dirigida a los votantes en distritos de campo de batalla.

Matt Barreto, fundador de Latino Decisions, dijo que los esfuerzos parecen estar teniendo éxito: el 77% de los votantes latinos registrados en California dicen estar “seguros” de que votarán en las elecciones, y otro 14% dice que “probablemente” votarán. Y del 69% al 20%, los latinos en California dicen que planean votar a los demócratas en su carrera por el Congreso.

Su firma de encuestas comenzó a asociarse con los demócratas en septiembre de 2019 para comprender en qué temas deberían enfocarse en los anuncios dirigidos a los latinos, encontrar atención médica, la pandemia, el empleo y la inmigración eran lo más importante. Aquellos que intentan estimular la participación latina son optimistas de que volverán a batir récords en 2020, con la ayuda de los esfuerzos de los demócratas y grupos latinos locales, las preocupaciones sobre el cuidado de la salud y la retórica del presidente Donald Trump.

Esas tendencias significan que los republicanos de California van a tener dificultades para convencer a los latinos de que voten por ellos, dijo el estratega político republicano Luis Alvarado.

“Sería contrario a sus propios intereses porque no se puede deshacer el efecto que la administración Trump ha tenido en los votantes latinos,” dijo, a menos que los republicanos puedan apuntar a grupos específicos de votantes conservadores latinos.

Mike Madrid, cofundador del Proyecto Lincoln y experto en tendencias del voto latino, dijo que los datos y el entorno político sugieren que habrá una participación récord de votantes latinos en California y a nivel nacional.

Esa participación proyectada, sin embargo, podría ser “mitigada de alguna manera por la pandemia y la incapacidad de organizarse puerta a puerta, que es realmente fundamental para lograr que el voto latino sea lo más posible,” dijo. “Estamos conteniendo la respiración un poco.”

Aquí hay un vistazo a las carreras que, según los partidos, dependen de la participación latina.

Los republicanos creen que tienen su mejor oportunidad de reclamar un distrito del Congreso de California en el Valle de San Joaquín, donde el ex republicano David Valadao está desafiando al representante demócrata TJ Cox.

Cox derrotó a Valadao por menos de 1,000 votos en 2018, una victoria que, según los demócratas, no habría sucedido sin esa mayor participación latina.

El distrito abarca el Condado de Kings y partes de otras comunidades de mayoría latina en los condados de Fresno y Kern. Los latinos representaron el 46% de todos los votantes en la carrera de 2016, según el Proyecto de Participación Cívica de California.

Alvarado dijo que Valadao es uno de los pocos republicanos que puede superar “la sombra del trumpismo” cuando se trata de conectarse con los votantes latinos. Su conexión genuina con los latinos se debe, en parte, a su defensa de los destinatarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia de la era de Obama, según Alvarado.

El gerente de campaña de Valadao, Andrew Rentería, dijo que también han participado en actividades de divulgación para los votantes españoles, incluidos mensajes de texto en español, entrevistas con los medios de comunicación en español, publicar folletos en español y hacer que voluntarios de habla hispana toquen puertas con máscaras y siguiendo la pauta de distanciamiento social.

“Como hijo de inmigrantes y habiendo crecido traduciendo para mis propios padres, comprendo personalmente la importancia de llegar a las personas y hablarles de una manera que refleje sus propios hogares,” dijo Valadao, cuya familia es de ascendencia portuguesa, en un declaración a McClatchy. “Nuestra campaña siempre se ha comunicado y seguirá comunicándose con todos los votantes tanto en español como en inglés para que puedan conocer mi historial de independencia y bipartidismo.”

Mientras tanto, la campaña de Cox tiene una gran cantidad de anuncios de televisión en español, algunos de los cuales presentan a personas latinas en el distrito, bancos telefónicos diarios en español y eventos frecuentes con líderes latinos locales. Destaca su labor para pasar acción en la Cámara de los inmigrantes.

Los anuncios de Cox buscan vincular a Valadao con Trump, señalando que algunos de los votos de Valadao en 2017 y 2018 se alinearon con la agenda de Trump, incluida una votación para reemplazar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Muchos anuncios en español contra Valadao han mencionado ese punto.

De aquellos que ya han devuelto sus boletas por correo en el distrito 21, alrededor del 60% son latinos, según Political Data Inc. Un portavoz del Comité de Campaña del Congreso Demócrata dijo que esas cifras mostraban las ventajas de invertir en las comunidades latinas.

El portavoz también dijo que se han duplicado el número de votantes latinos recién registrados en el distrito este ciclo, de 15,868 después de las elecciones generales de 2016 a 31,281 después de la general de 2018.

El candidato republicano Ted Howze está desafiando al representante titular Josh Harder, demócrata por Turlock, en el décimo distrito del Congreso. Aproximadamente el 35.6% de la población votante elegible en el distrito es hispana, según el Pew Research Center. Los latinos representaron el 22% de los votantes en la contienda en las primarias de 2016, según el Proyecto de Participación Cívica de California.

Howze perdió el apoyo del partido a nivel estatal y nacional después de que aparecieran publicaciones ofensivas en sus cuentas de redes sociales en mayo. Una de esas publicaciones comparó a los inmigrantes traídos al país ilegalmente cuando eran niños, conocidos como Dreamers, con pedófilos. Muchos republicanos locales todavía apoyan a Howze.

Un portavoz del Partido Demócrata dijo que los comentarios de Howze eran emblemáticos de la actitud con la que los votantes latinos están “hartos” y parte de la razón por la que esperan una mayor participación este año.

Los demócratas dicen que también duplicaron el número de votantes latinos recién registrados en ese distrito en este ciclo, de 13,383 después de las elecciones generales de 2016 a 26,112 después de las generales de 2018.

En los condados de Los Ángeles y Ventura, el representante republicano Mike García compite contra la Asambleísta Christy Smith, demócrata de Santa Clarita, por la contienda por el 25º Distrito Congresional. Aproximadamente el 33% de los votantes elegibles en este distrito son latinos.

García, un ex piloto de la Marina que es hijo de un inmigrante mexicano, reclamó el escaño este año contra Smith durante una elección especial luego de que la exrepresentante Katie Hill renunció a su cargo luego de ser acusada de tener relaciones inapropiadas con el personal.

Es probable que los votantes latinos que viven en ese distrito del Congreso sean propietarios con trabajos estables y un mayor nivel de educación, según Alvarado. El distrito estuvo representado durante mucho tiempo por el ex presidente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Howard ‘Buck’ McKeon, y la industria de defensa es un actor importante en su economía.

“Hay muchos latinos que no son republicanos, pero son demócratas conservadores que pueden encontrar que su candidato demócrata es demasiado progresista para su gusto y pueden darle (a García) una segunda victoria,” dijo Alvarado. “Probablemente tengan trabajos en el gobierno y encuentren a Mike García, siendo un producto del ejército y un producto de la industria aeroespacial, como alguien que puede representar más sus intereses de ingresos.”

A principios de 2019, los demócratas se fijaron en ampliar su mayoría en el Congreso al nombrar al representante demócrata Devin Nunes, republicano por Tulare, uno de sus objetivos. Ese esfuerzo parece en su mayoría abandonado ahora, con el Comité de Campaña del Congreso Demócrata no haciendo grandes inversiones en la carrera.

En el Distrito 22 del Congreso, aproximadamente el 39% de la población votante elegible es hispana. Y este año, el candidato demócrata es Phil Arballo, un asesor financiero latino de Fresno.

Pero incluso en las regiones de mayoría latina, Mayra Macías, directora ejecutiva del progresista Latino Victory, con sede en D.C., dijo que “la demografía no es el destino”.

Macías dijo que el distrito contiene una gran comunidad de trabajadores agrícolas. Como candidato latino de Fresno, Macías espera que Arballo pueda interactuar con los votantes latinos. Pero sin la infraestructura adecuada, como lo que el Comité de Campaña del Congreso Demócrata invirtió en otras partes de California, ella dice que ganar el voto latino puede ser difícil.

“Una cuarta parte de todos los votantes latinos en este país reside en California,” dijo. “Si no estamos poniendo la infraestructura (o) no estamos apoyando el desarrollo de líderes sobre el terreno para ofrecer una visión a los votantes, entonces no podemos esperar que los votantes simplemente se presenten a votar.”

Help us cover the issues most important to you through The Sacramento Bee's partnership with Report for America. Contribute now to support Kim Bojórquez's coverage of Latino issues in California for the Capitol Bureau — and to fund new reporters.