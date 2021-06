Giant central México sinkhole now 97 meters in diameter

Photograph taken from a drone that shows the sinkhole of 97 meters in diameter and an approximate depth of 20 meters today, in the municipality of Juan C. Bonilla, in the state of Puebla, México. / Fotografía tomada desde un drone que muestra el socavón de 97 metros de diámetro y una profundidad aproximada de 20 metros hoy, en el municipio de Juan C. Bonilla, en el estado de Puebla, México. Agencia EFE

The great sinkhole that appeared almost a week ago in the central Mexican state of Puebla continued to grow last Friday, reaching a diameter of 97 meters and a depth of 20 meters, according to local authorities.

Ten researchers from the National Polytechnic Institute arrived to work in coordination with the Environment Ministry to determine what caused this phenomenon.

One more house collapsed Friday because of the sinkhole. Owner Magdalena Xalamihua said she had not received government support since the sinkhole appeared Saturday.

“It hurts a lot because of the sacrifice, we went hungry. We are hurt from seeing the house collapse little by little,” she said.

The incident occurred Saturday in farmland in the Juan C. Bonilla municipality, just over 20 kilometers from Puebla capital, in an area where there are only a few small houses of the people cultivating the land.

The hole was initially five meters in diameter, but in just 24 hours it grew to 30 meters and has since kept stopped growing.

El socavón del centro de México se extiende y derrumba parte de una casa

El gran socavón aparecido hace casi una semana en el céntrico estado mexicano de Puebla siguió extendiéndose este viernes y provocó el derrumbe de una barda y de una recámara de la casa ubicada en el borde del agujero.

The large sinkhole that appeared almost a week ago in the central Mexican state of Puebla continued to spread this Friday and caused the collapse of a wall and a bedroom of the house located on the edge of the hole. / El gran socavón aparecido hace casi una semana en el céntrico estado mexicano de Puebla siguió extendiéndose este viernes y provocó el derrumbe de una barda y de una recámara de la casa ubicada en el borde del agujero. Hilda Ríos Agencia EFE

Esta parte del domicilio se había mantenido suspendida alrededor de 48 horas pero a raíz de nuevos desprendimientos de tierra se dañó la mampostería y los muros, provocando el colapso parcial.

Con los últimos movimientos, el socavón aumentó su tamaño 3 metros hasta alcanzar un diámetro de 97 metros y una profundidad aproximada de 20 metros, según las autoridades locales.

Este viernes llegaron 10 investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) para trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente con la finalidad de iniciar trabajos geofísicos y de iones para determinar qué originó esta falla en la tierra.

Magdalena Xalamihua, dueña de la casa, aseguró que no han recibido apoyo de ningún Gobierno desde el sábado que apareció el socavón.

“Duele mucho de tanto sacrificio, pasamos hambre, la verdad sí nos duele mucho, porque no sabemos qué vaya a pasar con nosotros”, dijo a medios.

”Estamos dolidos de la casa que estamos viendo que poco a poco y a pedazos se va a ir hasta adonde acabe todo”, añadió.

El desprendimiento se dio el sábado en un terreno de cultivo del municipio Juan C. Bonilla, a poco más de 20 kilómetros de Puebla capital, en una zona donde solamente hay algunas casas pequeñas y humildes de las personas que trabajan los sembradíos.

El hoyo se originó con 5 metros de diámetro, en solo 24 horas pasó a los 30 metros y desde entonces no ha parado de crecer.El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, dijo el lunes que se trata de un “asunto de enorme riesgo”.