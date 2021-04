Nation & World Mexican president expresses support for Televisa-Univisión merger

The president of México, Andres Manuel Lopez Obrador, congratulated Televisa and Univisión on 14 April for their content merger announcement, which he sees with “good eyes,” and wished the new company “to do very well.” / El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a Televisa y a Univisión por su anuncio de fusión de contenidos, la cual ve con “buenos ojos,” y deseó a la nueva compañía que “le vaya muy bien.” Agencia EFE

México’s president on Wednesday (April 14) hailed a new deal that will see Grupo Televisa merge its media, content and production assets with Univisión Communications.

“I expressed my satisfaction at their having achieved such an important merger for the Hispanic community. I just asked them to give their word that with this new media company migrants will never be mistreated,” Andrés Manuel López Obrador, popularly known as AMLO, said at a press conference after being informed of the tie-up by key people from both companies.

In a press release Tuesday, Miami-based Univisión said it is buying México City-based Grupo Televisa’s television content assets for $4.8 billion ($3 billion in cash, $1.5 billion in Univisión equity and $300 million from other sources), creating a new company that is expected to boast the largest content library in the Spanish-speaking world.

López Obrador said Wednesday that the new company will have a potential audience of 600 million people, including the estimated 164 million Mexicans who live in México and the U.S.

“Investment by Mexicans predominates in this company, and that’s why we look favorably at this merger,” said López Obrador, who added that Televisa will be the largest shareholder in the new company with a 46 percent stake.

The financial backers of the new company include Google and Softbank.

AMLO noted that Televisa-Univisión’s news content production for México will be outsourced from a company owned by the Azcarraga family, thus ensuring that it “will be led by Mexicans.”

The president urged the new company not to tolerate xenophobia or discrimination and to respect the dignity of Mexicans so that no further “anti-Mexican campaigns” will be seen in the media.

“I hope all goes very well for this new media company,” he added.

The transaction, which is expected to close in 2021, still requires the approval of Televisa’s shareholders and of regulators in the US and México, the Univisión press release said.

Presidente de México ve con “buenos ojos” la fusión de Televisa y Univisión

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó este miércoles a Televisa y a Univisión por su anuncio de fusión de contenidos, la cual ve con “buenos ojos,” y deseó a la nueva compañía que “le vaya muy bien”.

“Les expresé mi satisfacción por haberse logrado esta fusión tan importante para la comunidad hispana. Solo les pedí que empeñaran su palabra de que en este nuevo medio de comunicación nunca se maltratará a los migrantes,” reveló en rueda de prensa López Obrador, quien fue informado de la operación por parte de representantes de ambas compañías.

La mexicana Televisa y la estadounidense Univisión anunciaron el martes que fusionaran sus contenidos en español a través de una empresa que se llamará Televisa-Univisión y que, se estima, contará con la biblioteca de contenidos más grande del mundo en español.

López Obrador reveló este miércoles que el tamaño de la operación superará los 100,000 millones de pesos (unos 5.000 millones de dólares) y que la nueva plataforma de contenidos tendrá una audiencia potencial de 600 millones de personas, incluidos los 164 millones de mexicanos que viven en México y en los Estados Unidos.

“En esta sociedad, y por eso vemos con buenos ojos la fusión, prevalece la inversión de los mexicanos”, celebró López Obrador, quien explicó que Televisa será el accionista mayoritario con el 46% de las acciones.

En la compañía también participará Google y Softbank, entre otros.

El presidente aseguró que la división de noticias de Televisa-Univisión quedará “bajo la conducción” de Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Televisa, y que “serán dirigidos por mexicanos.”

El mandatario pidió a la nueva compañía “que no se permita la xenofobia ni la discriminación,” que “se respete la dignidad de los mexicanos” y que “nunca más” haya en medios de comunicación “una campaña antimexicanos.”

“Deseo que vaya muy bien a esta nueva empresa de comunicación,” expresó.

López Obrador fue informado de la fusión por Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, de Televisa; y Wade Davis y Eric Zinterhofer, de Univisión.

Televisa y Univisión fusionarán contenidos en una nueva empresa

Televisa y Univisión fusionarán contenidos en español a través de una empresa que une a estas dos grandes compañías de habla hispana de México y Estados Unidos, de acuerdo a un comunicado emitido este martes.

“Televisa y Univisión anunciaron hoy la finalización de un acuerdo para combinar los activos de Televisa -en la parte de contenidos- con Univisión, creando así el grupo mediático de habla hispana más grande y relevante del mundo”, dijeron en el documento.

Televisa-Univisión contará con la biblioteca de contenidos y propiedad intelectual más grande del mundo de habla hispana, expusieron, y aseguraron que la infraestructura y los recursos resultantes de la unión permitirán llevar sus contenidos “a todos los rincones del planeta”, pudiendo así atender a la creciente población hispana, que son actualmente 600 millones de personas.

De la unión resulta una “librería de contenidos” con más de 300,000 horas de programación, por lo que se convierte, aseguraron, en el depositario más grande de contenidos y propiedad intelectual en español del mundo.

Como parte de la operación, Grupo Televisa recibirá un valor de $4,800 millones y se convertirá en el accionista más grande de la nueva Televisa-Univisión, adquiriendo el 45% de sus acciones.

La nueva empresa encaminará su estrategia a “conquistar” el mercado del vídeo bajo demanda, por lo que lanzarán una plataforma conjunta.

Con la escala que resultará de la combinación, Televisa-Univisión tendrá una amplia capacidad para producir una cantidad sustancialmente mayor de contenidos, sobre todo en México, que serán utilizados para apalancar el lanzamiento de su plataforma global de OTT,” indicaron.

Grupo Televisa, dijeron, seguirá teniendo a Emilio Azcárraga como presidente ejecutivo de su consejo de administración y a los señores Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia como copresidentes ejecutivos.

Además, la familia Azcárraga creará una nueva área estratégica que se dedicará exclusivamente a la creación de contenido informativo y cultural que será emitido a través de las plataformas de Televisa.

“Televisa y Univisión han sido socios por décadas, pero hoy es el mejor momento en su relación con una compartida visión de futuro. Entre ambos se buscará ser los líderes globales de contenidos en español y llevarlos, con las plataformas digitales, a todos los rincones del mundo aprovechando la dinámica transformación digital,” termina el comunicado.