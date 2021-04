Tacos: A worldwide symbol of México with as much tradition as future

View of some tacos de suadero made in a restaurant in México City. / Vista de unos tacos de suadero elaborados en un restaurante de la Ciudad de México. Agencia EFE

The taco is much more than a food for México. It’s the symbol of its cuisine and its culture, and every day that goes by it evolves and expands internationally with a varied supply that marries tradition and novelty.

“Everyone likes tacos,” bricklayer Carlos Ceballos said while he enjoyed a few loaded with salsa at the site where he was working with his brother and father.

The three Ceballos men, completely unaware that Wednesday is Taco Day, were eating in a zone with several street taquerías (taco shops) in México City’s Roma district, although the lunchbreaks are not long in the construction business.

“You’re in a hurry and you get a craving. You have to have time for it,” he said smiling and seated at a traditional taco stand with assorted things to add to the basic tacos lining the bar where customers can wait for their orders.

Carlos’s tacos were made by Sandra Hernández, the manager of the El Morocho taco stand, who proudly confirmed that the taco “for all Mexicans is the most basic thing that they eat.”

A cook prepares tacos with different fillings at a México City restaurant. / Un cocinero prepara tacos de diversos guisos en un restaurante de la Ciudad de México. José Méndez Agencia EFE

“You go out of the house to work, you don’t have time to cook and you can grab a taco anywhere and eat,” she said, as she watched out of the corner of her eye to make sure everyone is waited upon.

Patricia Álvarez’s plate was ready. She comes every day to the shop at the corner of Alvaro Obregon and Insurgentes Avenues because she works “very close by.”

“We have all kinds. ... An infinite number,” said Álvarez regarding Mexican cuisine, adding that she’s happy that tacos are making an international splash.

But the taco stand operator said that “the idea of the taco (among foreigners) is not the same” as in México, where it originated.

“French people, Spaniards, Koreans, Japanese, Chinese, Australians, Russians have come here” Hernández said about her taco stand, and everyone “goes away happier” after getting to know an “original” Mexican taco.

Although foreigners like to try the different tacos on the street, most México City residents buy the cheap baskets of tacos that they can pick up for around 5 pesos each (about 25 U.S. cents).

“They’re very classic in México City and they only have one certain flavor. The classic ones have pork, potatoes and beans, often they make them with red sauce or green sauce,” said Africa, a taco basket street vendor.

You can eat tacos “whenever you feel hungry,” Africa said. “Morning, afternoon or night.”

At the opposite pole from basket tacos are Vegan tacos, which in a little more than five years are making it big in the comfortable neighborhoods of the Mexican capital.

Luis Rodríguez, the founder of the Por Siempre Vegana taco shop, the first vegetarian taco shop launched in México City, said that in the seven years since he began operations his products have gained “unbelievable” acceptance among the public.

“Most of the tacos that they have are marinated, and we make those, too. We just change the main ingredient. It’s not the same. Our main ingredients are wheat, soybeans and mushrooms,” he said.

“We’re living in a time that has seen a big advance in what Vegan thinking is all about. There’s been a lot of (increased) awareness,” he said.

Los tacos: Un emblema de México en el mundo con tanta tradición como futuro

El taco es mucho más que un alimento para México. Emblema de su cocina y su cultura, cada día que pasa evoluciona y se expande internacionalmente con una oferta variada que marida, con tortillas de maíz o de harina, la tradición y la novedad.

“A todos les gustan los tacos,” cuenta el albañil Carlos Ceballos mientras degusta unos rebosantes de salsa al pie de la obra en la que trabaja con su hermano y su padre.

A taquero prepares a wheat-based “vegan meat top” for making tacos in a restaurant in México City. / Un taquero prepara un “trompo de carne vegana” con base de trigo para la elaboración de tacos en un restaurante de la Ciudad de México. José Méndez Agencia EFE

Los tres Ceballos, totalmente ajenos a que este miércoles es el Día del Taco, comen en un corredor con varias taquerías de calle en la colonia (barrio) Roma, en Ciudad de México, aunque las pausas para almorzar no son largas en la construcción.

“Llevas prisa y un antojo en la calle te lo das, hay que tener tiempo para todo,” sonríe sentado en un puesto tradicional, con las guarniciones y las salsas desbordando la barra para que los clientes puedan disponer de ellas a su antojo.

EL ALIMENTO MÁS TRADICIONAL

Los tacos de Carlos acaban de salir de la mano de Sandra Hernández, regente de la taquería El Morocho, quien confirma con orgullo que el taco “para todo mexicano es lo más primordial que come.”

“Sales de la casa a trabajar, no te da tiempo de cocinar y en cualquier lado agarras un taco y comes,” asegura mientras mira de reojo que nadie se quede sin atender.

Ya está listo el plato de Patricia Álvarez, una clienta que conviene cuidar, pues acude a diario a ese corredor de la confluencia entre Álvaro Obregón e Insurgentes porque trabaja “muy cerca de allí.”

“Tenemos variedades. De suadero, combinados, cabeza, cabeza de res, cerdo. O sea, infinidad de cosas,” presume Álvarez sobre la comida mexicana, contenta también con el tono internacional que están adquiriendo los tacos.

A su lado, advierte la taquera, “la idea de taco (de los extranjeros) no es la misma” que la de México, su lugar de origen.

“Han venido franceses, españoles, coreanos, japoneses, chinos, australianos, rusos,” relata Hernández sobre su puesto, y todos “se van más contentos” tras conocer un taco original.

“A lo mejor tienen la idea pero no saben lo que es un taco. Aquí ha venido mucho extranjero y dicen ‘yo el taco no me lo comía así.’ No tiene nada que ver. Tienen la tradición de un taco que no es,” recalca, alegre porque su taquería haya dejado satisfechos a clientes internacionales.

PARA TODO BOLSILLO

Si los extranjeros se dejan enamorar por los tacos de calle, los más democráticos para los habitantes de la Ciudad de México son los baratos tacos de canasta, que se pueden adquirir por un precio en torno a los 5 pesos por unidad (25 cents).

“Son muy clásicos de la Ciudad de México y solamente son de cierto sabor. Los clásicos son de chicharrón, papa y frijol, muchas veces los hacen con adobo y con mole verde,” relata África, una vendedora ambulante de tacos de canasta.

Este tipo de comida tiene incluso otro aspecto, más parecido al de una quesadilla cerrada que al rollo que acaba formando el taco.

Igual de variada es la oferta de tacos como la hora a la que se comen, que no es otra que “a cualquier hora que tengas hambre,”

Ya sea “en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada,” dice África.

GIRO VEGANO

El polo opuesto a los históricos tacos de canasta son los tacos veganos, que en poco más de un lustro se están haciendo hueco en los barrios acomodados de la capital mexicana.

Luis Rodríguez, fundador de la taquería Por siempre vegana, la primera que se fundó de esta índole en Ciudad de México, cuenta que en siete años de vida la aceptación de sus productos es “increíble.”

“La mayoría de los tacos lo que tienen son marinados, y esos marinados son los que nosotros también hacemos. Simplemente cambiamos el insumo principal, no es el mismo. Nuestros principales (ingredientes) son el trigo, la soya y las setas,” detalla.

Los tacos veganos también se expanden internacionalmente, como confirma el hallazgo por parte de Luis de “un trompo de pastor” vegano en Reino Unido, simulando la carne para tacos típica de la Ciudad de México.

“Estamos viviendo una época en la que se ha visto mucho avance en lo que es la idea del pensamiento vegano. Ha habido mucha más consciencia,” resalta.

Una cliente ecuatoriana, Nataly Vélez, confirma las afirmaciones de Luis sobre sus productos, muy parecidos a los que probó antes de convertirse en vegana.

“No puedo decir este es mejor, porque saben sumamente igual,” señala con la sonrisa de quien tiene entre manos dos tortillas de maíz.