Mexican student breeds world’s biggest rabbits

Kiro Yakin, a Mexican university student, breeds giant Flanders rabbits, known as the largest in the world, as part of a genetic project. / Kiro Yakin, un estudiante universitario mexican, cría con un proyecto genético a conejos gigantes de Flandes, conocidos como los más grandes del mundo. Agencia EFE

A student at a university in the central Mexican state of Puebla has used genetic techniques to create a new, larger variant of the Flemish Giant, already regarded as the largest breed of rabbit.

Flemish Giants can weight anywhere from 6 kg (13.2 lbs) to 10 kg (22 lbs) and exist in a range of colors, including black, blue, fawn, sandy and various shades of gray, as well as white.

And the longest Flemish Giant on record, at least until now, measured 1.3 meters (4 ft 3 in).

Kiro Yakin, 21, who is studying veterinary medicine and zootechnics at the Xicotepec campus of Benemerita Autonomous University of Puebla (BUAP), said his quest to engineer a new species of rabbit grew out of a project assigned as part of his coursework.

“This species of Flemish is the largest in México and the world,” he said.

One of the distinguishing characteristics of the Flemish Giant is a curve that extends from behind the shoulders to the base of the tail, a configuration that results in the rabbit’s having more muscle than fat, Yakin said.

Though Flemish Giants have long been bred for meat and fur, Yakin points out that because they are sedentary and don’t hop, they can be kept as house pets.

He began by crossing a long-bodied Flemish Giant with medium-sized ears with a more robustly built rabbits whose ears were longer.

The result was a larger bunny with longer prominent ears and a shinier coat.

“They don’t look so big, because they curl up in a ball, which is a characteristic of rabbits. For that reason the weight is the dimension that most attracts attention,” Yakin said.

The student said that another reason for his interest in rabbits is the novelty factor, as most veterinarians spend their working lives caring for dogs and cats.

While Yakin dreams of having a large, professional rabbit-breeding farm, for the moment, it is a boutique operation driven by special orders.

Un estudiante mexicano cría los conejos más grandes del mundo en Puebla

Un estudiante universitario mexicano cría con un proyecto genético a conejos gigantes de Flandes, conocidos como los más grandes del mundo, en el municipio de Huachinango, del estado de Puebla, en el centro del país.

Los orejones han sorprendido porque pesan entre 6 y 10 kilos y pueden ser de color blanco, negro, atigrado o azul porque su genética es diferente a la de los tradicionales roedores blancos de ojos rojos.

Kiro Yakin shows a Flanders rabbit in the municipality of Huauchinango, in the state of Puebla. / Kiro Yakin enseña una cría de conejo Flandes en el municipio de Huauchinango, en el estado de Puebla. Hilda Ríos Agencia EFE

Kiro Yakin, el joven de 21 años que estudia veterinaria y zootecnia en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en el campus Xicotepec, contó que tras un proyecto escolar inició su gusto de criar conejos y trabajar con su genética para lograr la reproducción de una nueva especie.

El universitario expuso que su tamaño es la principal característica porque pueden compararse en complexión a un perro de raza pequeña, como un schnauzer, y que pueden ser mascota o para consumo del hombre.

“Esta especie de Flandes es la más grande de México y del mundo, ya que solo son criados aquí, en Nueva Zelanda y California, lugares donde se trabaja para reproducirlos más rápido, para que tengan más carne en su cuerpo,” detalló el joven.

El cunicultor explicó que se caracterizan por la cabeza y orejas anchas, tienen una curva en la parte baja del lomo, donde concentran sus músculos, y por esta razón tienen más músculo que grasa.

Asimismo, compartió que son perezosos y no brincan, lo que los hace favorables para tenerlos en casa.

OBJETIVO DE LA CRIANZA

Yakin indicó que trabaja con la genética de las especies para lograr nuevos canales o cuerpos en los conejos, lo que ayuda a que sean más grandes y con mejores características para su supervivencia.

En sus primeros intentos logró la transformación de una especie al cruzar un gigante de Flandes largo y orejas medias y anchas con un conejo más robusto de orejas largas y anchas.

Con esta cruza, obtuvo un gazapo más grande y largo, con orejas estilizadas largas, robusto y con un pelaje más brillante.

Estos conejos tienen patas de aproximadamente de un metro y miden 80 centímetros de la trompa a la cola.

“No pareciera que sean tan grandes, porque se ‘hacen bolita’ (se acurrucan), que es una característica propia de los conejos, por esta razón llama más la atención de los consumidores o personas la dimensión ocasionada por el peso,” mencionó Yakin.

El estudiante aseguró que le apasionan las actividades relacionadas con estos roedores porque la mayoría de los veterinarios se dedican al cuidado de perros y gatos, mascotas tradicionales y comunes en los hogares.

Con el inicio de su vida profesional en la cunicultura quiere crear especies mejores, ya que también trabaja con conejos tipo rex, minilop y cabeza de león en sus dos variedades, una melena y doble melena.

Su sueño es lograr la instalación de una granja grande como lo hacen los profesionales, donde pueda exhibir y comercializar sus conejos en grandes cantidades, ya que ahora lo hace por pedidos especiales.