Hope fades for Central American migrants stranded in Mexican border city

Several people wait at the La Casa del Migrante shelter in Ciudad Juárez. Thousands of Central American migrants are living in shelters in Ciudad Juárez awaiting a miracle that does not come after being duped by coyotes and deceived with false information about the ease of reaching the United States. / Varias personas esperan en el albergue La Casa del Migrante en Ciudad Juárez. Miles de migrantes centroamericanos malviven en albergues en Ciudad Juárez a la espera de un milagro que no llega tras ser embaucados por coyotes y engañados con informaciones falsas sobre las facilidades de llegar a los Estados Unidos. Agencia EFE

Thousands of undocumented Central American migrants duped by human smugglers into believing they would have a relatively obstacle-free path to the United States now find themselves stranded at overcrowded facilities in this northwestern border city and hoping for a miracle.

Shelters in Ciudad Juarez are struggling to find space for the roughly 1,500 migrants – mostly from Guatemala, Honduras and El Salvador – who have arrived in large numbers in recent weeks due to false promises about supposedly less restrictive U.S. policies under new President Joe Biden.

One of these increasingly desperate migrants is 30-year-old Honduran Cristián Alexis, who paid a migrant smuggler (coyote) $7,000 to lead him and his five-year-old son across the border but is now seeing his hopes for a better future vanish before his eyes.

“They told us they’d open the border on (March) 21st, and they lied to us. I’ve been here for seven days with the help of two good Mexican people who put me up in their house with my 5-year-old son. I work with them and I have a roof and food,” he said.

Cristián can’t stop thinking about the $7,000 he paid, realizing with hindsight he could have used that money to help his family.

Central American immigrants cross into México on the Paso del Norte International Bridge after being expelled by border agents in Ciudad Juárez. / Varios migrantes centroamericanos cruzan hacia México por el puente internacional Paso del Norte, después de ser expulsados por agentes de la patrulla fronteriza en Ciudad Juárez. Luis Torres Agencia EFE

“I’ll wait here two months to see what they tell us. If I can’t cross (the border), I’ll go back to Honduras because my wife and another son are there,” he said pessimistically.

“I’d tell the people of Honduras not to leave. There’s no way to get to the United States,” Cristián added, recalling that Central Americans have been misled into believing Biden’s administration would facilitate the cross-border flow of migrants into the U.S.

Biden’s pledge to adopt more humane immigration policies – particularly the decision to end his predecessor’s ‘Remain in México’ program (under which certain non-Mexican migrants had to wait in México pending resolution of their U.S. asylum claims) – has triggered the arrival of thousands of impoverished, asylum-seeking migrants.

One of these individuals is Pedro Vázquez, a 35-year-old Honduran who left his homeland due to extreme poverty and illegally crossed the border into southern Texas from the northeastern Mexican border city of Reynosa.

Vázquez says he feels deceived by the smugglers who dumped him on the other side of the border, where he was detained and deported by U.S. immigration authorities and later ended up in Ciudad Juárez.

“I trust in God that I’ll be able to reach my home in Santa Fe, Honduras,” said a teary-eyed Vázquez, who now is trying to come up with the money for his return trip.

Father Javier Calvillo, a priest and director of the Casa del Migrante shelter in Ciudad Juarez, urged those Central American migrants thinking about illegally crossing the U.S.-México border to weigh their decision carefully and warned them they could put their well-being and that of their family at risk.

“It’s important for migrants to consider other options. If what they want is to leave their country, they can find in México a place to live,” he said.

Migrantes centroamericanos malviven sin esperanza en la frontera de México

Miles de migrantes centroamericanos malviven en albergues de la urbe mexicana de Ciudad Juárez a la espera de un milagro que no llega, tras ser embaucados por “coyotes” y engañados con informaciones falsas sobre las facilidades de llegar a Estados Unidos.

Los albergues de esta ciudad fronteriza se encuentran abarrotados con un total de 1,500 personas procedentes en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, tras la masiva llegada en migrantes en las últimas semanas confiados en las supuestas medidas menos restrictivas de las autoridades estadounidenses.

Entre los cada vez más desesperados se encuentra el hondureño Cristián Alexis, 30 años, acompañado de su hijo de 5 años y que, tras pagar $7,000 a un “pollero” para que le cruzase la frontera, ve ahora cómo se desvanece su sueño americano.

“Nos dijeron que el 21 abrirían la frontera y nos han mentido. Llevo aquí 7 días con la ayuda de dos personas mexicanas buenas que me dieron cabida en su casa con mi hijo de 5 años, yo trabajo con ellos y tengo techo y comida,” explicó.

Cristián no deja de pensar en los $7,000 que le pagó al coyote y piensa ahora que con ese dinero podría haber hecho mucho algo más beneficioso para su familia.

“Esperaré aquí dos meses para ver qué nos dicen. En caso de que no pueda cruzar me regreso a Honduras porque allá tengo otro hijo y mi esposa,” asegura un contrariado y pesimista Cristián.

“A la gente de Honduras les diría que no salgan, no hay forma de pasar a Estados Unidos,” agrega Cristián al recordar las informaciones falsas que llegan a los centroamericanos sobre supuestas facilidades del nuevo Gobierno del Presidente Joe Biden.

Las declaraciones de Biden acerca de llevar a cabo una política migratoria más humanitaria ha sido el detonante de la llegada a la frontera de miles de migrantes que reclaman el asilo por las condiciones de miseria que viven en sus respectivos países.

Hasta ahora cerca de 3.200 migrantes que formaban parte del plan ‘Remain in México’ (Permanecer en México) han sido atendidos por un tribunal estadounidense, lo que ha incitado a muchos a llegar a la frontera, mientras otros intentan cruzar la frontera de manera irregular.

TRAFICANTES SIN ESCRUPULOS

Enrique Valenzuela Peralta, coordinador general del Consejo Estatal de Población (COESPO) del estado mexicano de Chihuahua, comenta que los migrantes devueltos por Estados Unidos tienen la opción de regresar a su país de origen con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) o permanecer en México si así lo desean una vez que regularicen su situación migratoria.

“A los migrantes que quieren cruzar de manera irregular se les aconseja que no lo hagan. El problema es que muchos de ellos son empujados por personas que trafican con falsas promesas,” afirma Valenzuela.

“Los grupos ilegales de traficantes les hacen creer que están próximas a abrirse las puertas en Estados Unidos para que puedan solicitar asilo internacional,” agregó.

Esto es lo que ha sufrido Pedro Vázquez, de 35 años, originario de Honduras, quien decidió dejar su país por la pobreza extrema hasta cruzar ilegalmente la frontera por Reynosa (Tamaulipas).

Vázquez se siente defraudado y engañado por la gente que lo dejó tirado al otro lado de la frontera. Las autoridades migratorias estadounidenses le detuvieron y lo deportaron hasta llegar a Ciudad Juárez.

“Confío en Dios para poder llegar a mi casa, en Santa Fe, Honduras,” comentó Vázquez con los ojos llorosos y mientras busca ayuda y dinero para el pasaje de regreso.

Father Javier Calvillo, director of La Casa del Migrante, speaks in Ciudad, Juárez, Chihuahua. / El padre Javier Calvillo, director de La Casa del Migrante, habla en Ciudad Juárez, Chihuahua. Luis Torres Agencia EFE

El padre Javier Calvillo, director de la casa del migrante en Ciudad Juárez, pidió, por ello, a quienes intentan cruzar a los Estados Unidos que lo piensen y valoren con detenimiento porque es un riesgo para su bienestar y el de su familia.

“Es importante que los migrantes tomen en cuenta otras opciones, si lo que desean es salir de su país, pueden ver en México un lugar para vivir,” precisó.

“Quienes intentan ir a Estados Unidos lo deben de hacer por los conductos correctos, no irse con un pollero, sino con organizaciones internacionales o autoridades de Gobierno,” destacó.

El padre Calvillo recordó que, a pesar de las buenas intenciones de Biden, es difícil que la política migratoria cambie, por lo que los migrantes corren el riesgo de ser expulsados a una frontera que no conocen y en plena crisis de la pandemia por la COVID-19.

En términos semejantes se manifestó el martes Roberta Jacobson, coordinadora de la Frontera Sur de la Casa Blanca, tras la reunión en Ciudad de México con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y otros funcionarios.

“No vengan a la frontera. La frontera está cerrada. Las personas que intentan viajar a Estados Unidos de manera irregular corren el riesgo de convertirse en víctimas de delitos y trata de personas. Es un viaje peligroso y los coyotes con los que se endeudan los migrantes son personas peligrosas,” afirmó Jacobson.

Mientras se implementan las nuevas medidas acordadas este martes entre México y Estados Unidos, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, ha pedido que se aumente la capacidad en el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario para evitar las aglomeraciones y las penosas condiciones en las que se encuentran los migrantes.