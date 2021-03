“No somos colonia,” dice López Obrador sobre la visita de asesores de Biden

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador aseveró este martes que México “no es colonia” de nadie, cuestionado sobre si la visita al país de varios asesores del mandatario estadounidense Joe Biden es para supervisar las acciones para frenar la ola migratoria. / Mexican President Andrés Manuel López Obrador asserted this Tuesday that México “is not a colony” of anyone, and questioned whether the visit to the country of several advisers of the U.S. President Joe Biden is to supervise the actions to stop the migratory wave. Agencia EFE/Presidencia de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró este martes (23 de marzo) que México “no es colonia” de nadie, cuestionado sobre si la visita al país de varios asesores del mandatario estadounidense, Joe Biden, es para supervisar las acciones para frenar la ola migratoria.

“No aceptamos nosotros visitas de supervisión. Si no somos colonia, no somos protectorado. México es un país independiente y soberano,” refirió el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, y recordó que el encuentro entre funcionarios se debe a una visita para temas de migración y de seguridad.

Una delegación de alto nivel estadounidense se reúne este martes en la Ciudad de México con altos funcionarios del Gobierno mexicano, como el canciller Marcelo Ebrard, para analizar el creciente fenómeno migratorio y la cooperación para el desarrollo.

Por parte de Estados Unidos, participará la coordinadora de la frontera sur en la Casa Blanca, Roberta Jacobson, el encargado de Latinoamérica y el Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC), Juan González, y el recién nombrado enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga.

“Siempre imaginan que van a venir de Estados Unidos a regañarnos (…) o que nosotros entramos en componendas, en negociaciones indignas. Se equivocan,” afirmó.

Señaló que las relaciones con los Estados Unidos son de respeto mutuo y agradeció al Gobierno de ese país “que no interfiera y no violente” los “principios constitucionales de política exterior” de México.

Hay “buenas relaciones con nuestro vecino (Estados Unidos), que es nuestro principal socio económico comercial y es la frontera más importante que tenemos,” insistió.

“Es como si Marcelo Ebrard revisara Texas porque no supieron resolver el problema (del apagón eléctrico), llega Marcelo a ver por qué se permitió esto, eso es una injerencia, es indebido,” añadió.

López Obrador resaltó que la política migratoria del Presidente Joe Biden “es muy buena.” Sin embargo, afirmó que va a llevar tiempo, sobre todo en su compromiso de regularizar a los migrantes mexicanos.

Los altos funcionarios estadounidenses se reunirán en la capital mexicana con Ebrard; el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y otros representantes de ese ministerio y del Instituto Nacional de Migración (INM), según una fuente oficial estadounidense.

La región vive una potente ola migratoria hacia Estados Unidos desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca a finales de enero y las autoridades estadounidenses detuvieron a 100,441 indocumentados en febrero, frente a los 78,442 de enero.

Por primera vez y tras un año de pandemia, México anunció la pasada semana el control terrestre para actividades no esenciales en su frontera sur, alegando que se debía controlar la propagación del coronavirus.

“We are not a colony,” says López Obrador about the visit of Biden advisers

President Andrés Manuel López Obrador asserted on Tuesday (March 23) that México “is not a colony” of anyone, questioned whether the visit to the country of several advisers of U.S. President Joe Biden is to supervise actions to stop the migratory wave.

“We do not accept supervisory visits. If we are not a colony, we are not a protectorate. México is an independent and sovereign country, ”said the president during his morning press conference from the National Palace, and recalled that the meeting between officials was due to a visit on migration and security issues.

A high-level U.S. delegation meets Tuesday in México City with senior Mexican government officials, such as Foreign Minister Marcelo Ebrard, to analyze the growing migration phenomenon and cooperation for development.

Taking part for the U.S. are Roberta Jacobson, White House coordinator of the southern border; Juan González, senior director/Western Hemisphere for the National Security Council; and, Ricardo Zúñiga, the newly appointed special envoy for the Northern Central América Triangle.

“They always imagine that they will come from the United States to scold us (…) or that we enter into compromises, in unworthy negotiations. They are wrong,” said López Obrador.

He pointed out that relations with the United States are one of mutual respect and thanked the U.S. government “that it does not interfere and does not violate” the “constitutional principles of foreign policy” of México.

There are “good relations with our neighbor (the United States), which is our main commercial economic partner and is the most important border we have,” she insisted.

“It is as if Marcelo Ebrard reviewed Texas because they did not know how to solve the problem (of the electricity blackout), Marcelo comes to see why this was allowed, that is interference, it is improper,” she added.

López Obrador stressed that Biden’s immigration policy “is very good.” However, he cautioned it will take time, especially in his commitment to regularize Mexican migrants.

Senior U.S. officials will meet in the Mexican capital with Ebrard; Roberto Velasco, director general for North America of the Ministry of Foreign Relations; and other representatives of that ministry and the National Institute of Migration (INM), according to an official U.S. source.

The region has experienced a powerful wave of immigration to the United States since the arrival of Biden to the White House on Jan. 21. U.S. authorities detained 100,441 illegal immigrants in February, compared to 78,442 in January.

For the first time and after a year of pandemic, México announced last week ground control for non-essential activities on its southern border, claiming that the spread of the coronavirus should be controlled.