México’s whale-watching business hard hit by pandemic

Whale watching in the Mexican sea, the most attractive tourist spectacle in Baja California Sur, faces a “catastrophic year” with an 85% drop in the number of visitors due to the impact of COVID-19 on tourism. / El avistamiento de ballenas en el mar mexicano, el espectáculo turístico más atractivo de Baja California Sur, afronta un “año catastrófico” con una caída de 85% en el número de visitantes por el impacto de la COVID-19 en el turismo. Agencia EFE

The pandemic has dealt a devastating blow to the whale-watching business in the northwestern Mexican state of Baja California Sur, with the most recent season suffering an 85% drop in the number of visitors.

“This year has been catastrophic for (that sector’s) finances, and whale-related activities aren’t generating (sufficient) income. In some cases, it’s only enough to pay staff, which has already been reduced by 50 percent,” said Enrique Achoy, a tourism entrepreneur.

Baja California Sur each year welcomes around 3,000 whales, and more than 1,500 of these giant cetaceans are born in its waters; the latest whale-watching season began in November 2020 and will end early this month.

Fully aquatic marine mammals that are grouped into four different families, whales can grow up to 32 meters (104 feet) in length, weigh as much as 180 tons and live up to 80 years.

Baja California Sur is home to six of the country’s most important whale sanctuaries. Thousands of these cetaceans make the 18,000-kilometer (11,200-mile) journey from the frigid, food-rich waters of the Bering Sea to the warmer waters off México, where they breed and bear their calves.

Whale watching is the most important tourist attraction in Baja California Sur, which is home to dozens of outstanding beaches yet is a state whose GDP is 70 percent dependent on tourism.

México suffered a 47.5% drop year-over-year in international arrivals in 2020 due to the coronavirus pandemic, which translated into a loss of $13.55 billion in tourism revenue.

Baja California Sur, meanwhile, has been disproportionately affected by the health emergency.

“The coup de grace has been the (high expenses) that companies have to incur. (The cost of) insurance that’s essential to provide service rose by 30 percent,” Achoy said.

In addition, due to its location in the Baja California Peninsula, the cost of transporting supplies and personnel are higher than in other parts of México and hurt the state’s competitiveness relative to other ecotourism activities offered elsewhere, he added.

And the coronavirus protocols require that trucks and ships operate at just 30 percent of their capacity, leading to a tripling of costs, Achoy said.

He also complained that the Navy Secretariat and the National Commission of Natural Protected Areas (CONANP) raised the cost of obtaining permits by 80 percent and 50 percent, respectively.

“In that sense, for every 780 pesos (just over $37) that are obtained for every domestic visitor, 90 pesos ($4.20) go to the CPNAP, or more than 10 percent per visitor,” Achoy said.

Despite the difficulties, México was still the third most visited country worldwide in 2020. However, it also is the nation with the third most deaths attributed to COVID-19 with nearly 200,000 and has reported 2.1 million confirmed cases to date.

Although there are continued health concerns, Baja California Sur’s authorities insist that destination is in compliance with the highest international standards.

In Mulege, a municipality that is home to the Ojo de Liebre (Hare Eye Lagoon), México’s largest whale sanctuary, the Tourism Department recognizes that the health protocols raised costs for businesses by 30 percent.

But the coronavirus security measures are non-negotiable, said Antonio Cota, Mulege’s deputy tourism director, who added that he is hopeful that progress with the rollout of the Covid-19 vaccine will provide relief to the industry.

“The only way to have healthy tourism and ease these health measures is the correct application of the COVID-19 vaccine,” Cota said.

“Año catastrófico” para el avistamiento de ballenas en Baja California Sur

El avistamiento de ballenas en el mar mexicano, el espectáculo turístico más atractivo de Baja California Sur, afronta un “año catastrófico” con una caída de 85% en el número de visitantes por el impacto de la COVID-19 en el turismo.

“Este año ha sido catastrófico para sus finanzas y las actividades en relación a la ballena no logran generar derrama, en algunos casos solo alcanza para el pago del personal, que ya se redujo en un 50% de individuos,” cuenta el empresario turístico Enrique Achoy.

Cada año este estado del noroeste mexicano recibe a cerca de 3,000 de estos ejemplares, y más de 1,500 nacen en sus aguas, con una temporada de avistamiento que inició en noviembre de 2020 y terminará a principios de marzo del 2021.

Estos animales son de la familia de los balénidos y se clasifican en cuatro especies que miden entre 25 y 32 metros y pesan hasta 180 toneladas, llegando a vivir unos 80 años.

Baja California Sur es el estado con mayor número de litorales de México y seis de los más importantes santuarios balleneros del país con miles de cetáceos que llegan desde las frías regiones del mar de Bering tras nadar cerca de 18,000 kilómetros para reproducirse en las tranquilas aguas.

TURISMO ENFERMO

El avistamiento de ballenas es el fenómeno turístico más importante de Baja California Sur, uno de los estados más ricos del país al albergar la playa de Los Cabos, pero cuyo PIB estatal depende en 70 % del turismo.

Ante la pandemia de covid-19, México sufrió en 2020 una caída anual de 47.5 % en el número de visitantes internacionales, lo que significó perder casi 13.550 millones de dólares, una situación que impactó de forma desproporcionada al estado.

“El tiro de gracia es el incremento en los impuestos que las empresas tienen que pagar, los seguros que son indispensables para prestar el servicio sufrieron un aumento del 30%,” asegura Achoy.

Por su naturaleza y condiciones insulares, los costos en el traslado de insumos y personas se elevan en comparación a los precios en el macizo continental, lo que dificulta la competencia frente a otras actividades ecoturísticas, expone el empresario.

Además, las medidas sanitarias exigen el uso de camiones y embarcaciones al 30% de su capacidad, lo que triplica los gastos, asevera.

También denuncia que la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) aumentaron el costo de los pagos para tramitar los permisos en un 80% y 50%, respectivamente.

“De tal forma que de cada 780 pesos (poco más de $37) que se obtienen por cada visitante nacional, 90 pesos ($4.2) son para la CONANP, es decir, más del 10% del costo por visitante,” lamentó Achoy.

ESTRICTOS PROTOCOLOS

Pese al panorama, México se convirtió en el tercer país más visitado del mundo en 2020, aunque también es el tercer territorio con más muertes por COVID-19, con casi 200,000 decesos y 2.1 millones de contagios confirmados.

Aun así, las autoridades de Baja California Sur aseguran que su destino cumple con los más altos estándares internacionales.

En Mulegé, municipio que alberga el ‘Ojo de Liebre,’ el santuario ballenero más grande de México, la Dirección de Turismo reconoce que los protocolos sanitarios aumentaron los gastos de los empresarios en 30%.

Pero las medidas de seguridad no son negociables, afirma Antonio Cota, subdirector municipal de Turismo, que espera el avance de la vacunación de covid-19 para aliviar la industria.

“La única forma de tener un turismo sano y bajar dichas medidas de sanidad es con la correcta aplicación de la vacuna contra la COVID-19,” opina Cota.