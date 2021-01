Twitter suspende la cuenta de la mexicana Patricia Navidad por desinformación

La actriz y cantante Patricia Navidad durante la presentación de la telenovela ‘La Fea Mas Bella’ en 2006. Agencia EFE

Twitter desactivó el 8 de enero la cuenta de la actriz mexicana Patricia Navidad después de que se viese envuelta en muchas polémicas por publicar desinformación como por ejemplo que el coronavirus se cura con “tecitos (infusiones) de guayaba y aspirinas.”

En el perfil de la actriz se puede leer: “Cuenta suspendida. Twitter suspende las cuentas que incumplen las reglas de Twitter.”

Desde hace meses, la actriz fue tendencia en múltiples ocasiones más que por su trabajo por sus comentarios cuestionando la existencia de la COVID-19 y la “plandemia,” como la calificó, además de sus muestras de apoyo al todavía presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Además, también había asegurado que las vacunas contra el coronavirus que se están ya administrando en múltiples países del mundo, entre ellos México, son utilizadas para “hipervigilar” a la población.

Sin embargo, la suspensión de su cuenta – que se desconoce cuánto tiempo permanecerá bloqueada – vino después de que en su última publicación hiciese referencia a estos supuestos remedios para curar el coronavirus.

En el mismo mensaje declaró que la COVID-19 es “la misma gripa de todos los años que muta cada dos” y declaró que no usaba mascarilla como se ha recomendado para evitar la propagación del coronavirus.

“Yo lo único que les puedo decir es que me cuido con mi sistema inmunológico, no uso cubrebocas,” expresó la actriz a los medios.

Hasta el momento, Navidad no ha expresado nada en torno a dicho acontecimiento por medio de sus otras redes sociales activas como Instagram o Tiktok.

Pero antes de dicho suceso, la también cantante aseguró que algunas de sus cuentas de redes sociales habían intentado ser canceladas, aunque dijo que no le preocupaba.

“Sí, igual que a Donald Trump porque yo lo apoyo, de las dos opciones es la mejor. No me da miedo que me cancelen las cuentas porque al final sabemos que las redes sociales nos manejan,” respondió la actriz este jueves.

Según los datos de la última jornada, México roza los 1.5 millones de casos de COVID-19 y suma más de 131,000 muertos.

Twitter closes Patricia Navidad’s account for disinformation

Twitter deactivated the account of the Mexican actress Patricia Navidad on Jan. 8 after she became involved in many controversies for publishing misinformation, such as that the coronavirus is cured with “teats (infusions) of guava and aspirin.”

On the actress’s profile you can read: “Account suspended. Twitter suspends accounts that violate Twitter rules.”

For months, the actress has trended on multiple occasions more than for her work for her comments questioning the existence of COVID-19 and the “plandemic,” as she described it, in addition to her expressions of support for the U.S. President Donald J. Trump.

In addition, she had also claimed that the vaccines against the coronavirus that are already being administered in multiple countries around the world, including México, are used to “hyper-monitor” the population.

However, the suspension of her account – which is unknown for how long it will remain blocked – came after in her last publication she made reference to these supposed remedies to cure the coronavirus.

In the same message, she stated that COVID-19 is “the same flu every year that mutates every two years” and she stated that she did not wear a mask as recommended to prevent the spread of the coronavirus.

“The only thing I can tell you is that I take care of my immune system, I do not wear a mask,” the actress told the media.

So far, Navidad has not expressed anything about this event through her other active social networks such as Instagram or Tiktok.

But before this event, the singer also assured that some of her social media accounts had tried to be canceled, although she said she was not concerned.

“Yes, just like Donald Trump because I support him, of the two options he is the best. I am not afraid of having my accounts canceled because in the end we know that social networks are driving us,” the actress responded.

According to data, México is close to 1.5 million cases of COVID-19 with more than 131,000 deaths.