Three Kings Day buying in México only at 50% due to pandemic

Un vendedor de juguetes muestra unos cubrebocas con diseños de monstruos este martes, en un comercio del Mercado Sonora, en Ciudad de México. Las tradicionales compras del día de los Reyes Magos caerán este año casi un 50% a causa de la pandemia de la COVID-19, que ha afectado al poder adquisitivo de los mexicanos y provocado el cierre de los comercios no esenciales en zonas tan importantes como la capital. Agencia EFE

Traditional buying on Three Kings Day this year will be down by about 50 percent in México due to the coronavirus pandemic, which has hit Mexicans’ buying power very hard and forced the closure of non-essential businesses in important consumer economic centers like the capital.

The Confederation of National Chambers of Commerce, Services and Tourism (Concanaco) calculates that Three Kings sales nationwide will amount to some 8.7 billion pesos ($437 million), while last year they totaled 17.55 billion pesos ($892 million).

January 5 is the “high season” for the union of toymakers that in this pandemic has experienced “darks and lights,” said Miguel Ángel Martín, president of the Mexican Toy Industry Association (AMIJU).

“Economic power has been affected, there are other needs of greater priority. However, it’s part of our culture. It’s not something invented today, five or 20 years ago from consumerism,” he said regarding gift-giving on Three Kings Day (Jan. 6), otherwise known as Epiphany.

However, the Concanaco numbers predict a dropoff in sales of almost 50 percent on the holiday because families have lost income and non-essential stores and businesses in a number of states have closed, whereas in recent years buying for Three Kings Day had been rising by 2.5-3.0 percent per year.

Toymakers expect to close the year with losses of about 15 percent compared with 2019, far from the 38 percent deficit that they had accumulated by last October, an improvement spurred above all by the Christmas and weekend promotions.

“Everything seems to point to the fact that at the end of the year we’re going to have a loss of about 15 percent. This is $2.8 billion that we made last year, and we’ll be getting something like $2.3 billion to $2.35 billion this year, probably,” Martín said.

Despite the shutdown in activities, some toy points of sale like the capital’s Sonora Market continue to operate with the permission of local authorities, but at a “very weak” pace.

“Honestly, (the season) is catastrophic,” shopkeeper Estela Saucedo told EFE, adding that “The Kings have been difficult, whether monetarily or because people can’t go out and about.”

Saucedo calculated that her sales for Jan. 5 have fallen of by “about 70 percent” and that for many families “either they don’t have the Kings, or it will be very minimal or they’ll hold it later.”

Shops like hers have been heavily affected by the mobility restrictions imposed in a country that has suffered more than 1.45 Covid-19 cases and almost 128,000 deaths during the pandemic.

The same thing is happening to Rosario Estrada, the daughter of a founder of Sonora Market, who estimated that she’s selling “at about 25 percent of the normal rate” for this period in early January.

“It’s going slowly, but we’re moving forward,” she said, encouraged a bit by being able to open now “from Monday through Sunday” after having had to close her doors for four months, from March through June.

“We’ve been hard hit. The crisis has hit us like everyone, but the important thing is that we’re moving out of it. Most people are being able to get through this pandemic and get out of this year alive,” said the Amiju president after agreeing that “the traditional sales channels and moving products were affected” by the closure of businesses.

The only sales sector that has benefited from the health lockdown has been the digital area, since Internet sales “had a really disproportionate growth” of 12 percent, quite a bit above the sector’s expectations.

“We sold six pesos of every 100 online last year. And this year it’s up at 18. ... We had growth that we had only expected over the next four or five years,” said Martín about online sales.

Despite the difficulties, the toymaker said that Mexican children will not be forced to go without gifts on the traditional gift exchange date, an “historic tradition” in México.

“You can take a child anything from a ball for 5 pesos to a toy for thousands, everything depends on your buying power,” he emphasized.

Las compras del día de Reyes caen en México cerca del 50% por la pandemia

Las tradicionales compras del día de los Reyes Magos caerán este año casi un 50% a causa de la pandemia de la covid-19, que ha afectado al poder adquisitivo de los mexicanos y provocado el cierre de los comercios no esenciales en zonas tan importantes como la capital.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO) calcula que las ventas de Reyes alcanzarán en todo el país unos 8.700 millones de pesos (437 millones de dólares), mientras el año pasado supusieron 17,550 millones de pesos (892 millones de dólares).

El 5 de enero es la “temporada más alta” para el gremio de fabricantes de juguetes que en esta pandemia ha vivido “claroscuros,” explicó el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete (AMIJU), Miguel Ángel Martín.

“Se ha visto afectado el poder económico, hay otras necesidades de mayor prioridad. Sin embargo, es parte de nuestra cultura. No es algo del consumismo inventado hoy, hace 5 años o 20,” consideró Martín sobre el día de Reyes.

Sin embargo, los números de la Concanaco auguran una caída de casi el 50 % de las ventas este día de Reyes a causa del empobrecimiento de las familias y del cierre de los comercios no esenciales en varios estados, mientras los últimos años venían creciendo entre el 2.5% y el 3%.

Las tradicionales compras del día de los Reyes Magos caerán este año casi un 50% a causa de la pandemia de la COVID-19, que ha afectado al poder adquisitivo de los mexicanos y provocado el cierre de los comercios no esenciales en zonas tan importantes como la capital. José Méndez Agencia EFE

Los fabricantes de juguetes esperan cerrar el año con unas pérdidas del 15% respecto a 2019, lejos del déficit del 38% que acumulaban en octubre, una mejoría propiciada sobre todo por las promociones como el Buen Fin y las navidades.

“Todo parece apuntar a que a final del año vamos a llegar a tener una pérdida de alrededor del 15%. Esto es de 2,800 millones de dólares que hicimos el año pasado, estaríamos llegando a 2,300 o 2,350 probablemente este año,” indicó Martín.

TEMPORADA FLOJA

Pese al cierre de las actividades, algunos puntos de venta de juguetes como el capitalino Mercado de Sonora siguen operando con permiso de las autoridades, pero a un ritmo “muy flojo.”

“Honestamente, (la temporada) es catastrófica,” explicó la tendera Estela Saucedo, ya que “los Reyes han tenido dificultad, ya sea monetaria o por no poder salir.”

Saucedo calculó que sus ventas para el 5 de enero han bajado “un 70%” y que para muchas familias “o no va a haber Reyes, o va a ser muy mínimo o van a venir con retardo.”

Esta juguetera es parte del canal tradicional, el más afectado por las restricciones impuestas a la movilidad en un país que acumula más de 1,45 millones de casos y casi 128,000 muertes por la COVID-19.

Lo mismo le pasa a Rosario Estrada, hija de una fundadora del Mercado de Sonora, que estima estar vendiendo “como al 25%” del ritmo habitual por estas fechas.

“Vamos al pasito, pero vamos saliendo adelante,” expresó, aliviada por poder abrir ahora “de lunes a domingo” después de haber tenido el puesto cerrado durante cuatro meses, de marzo a junio.

COMERCIO EN LÍNEA

“Estamos golpeados, la crisis nos ha pegado como a todos, pero la parte importante es que estamos saliendo. La mayoría estamos pudiendo atravesar esta pandemia y salir vivos este año,” ratificó el presidente de la Amiju, tras aceptar que “los canales tradicionales y la salida de los productos se vieron afectados” por los cierres de comercios.

El único canal comercial favorecido durante la contingencia sanitaria ha sido el digital, ya que las ventas por internet “tuvieron un crecimiento realmente desproporcionado” del 12%, muy por encima de las expectativas del sector.

“Nosotros vendíamos 6 pesos de cada 100 por internet el año pasado. Y este año llegamos a 18. De tal manera que tuvimos un crecimiento que esperábamos en los próximos cuatro o cinco años,” detalló Martín sobre el comercio en línea.

Pese a las dificultades, el juguetero consideró que los niños mexicanos no se quedarán sin regalos en este día de “tradición histórica.”

“Puedes llevarle a un niño desde una pelota de 5 pesos hasta un juguete de miles, todo depende del poder adquisitivo,” subrayó.