Mexicanos hacen fila en la Basílica de Guadalupe antes del cierre por COVID

Un grupo de peregrinos avanza hoy miércoles por el Paso de Cortés, en las faldas del Volcán Popocatépetl, en el estado de Puebla rumbo a la Basílica de Guadalupe. Decenas de peregrinos comenzaron este miércoles su largo camino a pie desde el estado mexicano de Puebla hacia la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México pese a la pandemia y al cierre de este importante recinto religioso para el 12 de diciembre, Día de la Virgen. Agencia EFE

La Basílica de Guadalupe de Ciudad de México registró este viernes filas de feligreses que se adelantaron una semana al Día de la Virgen, fecha en la que está previsto el cierre del templo para evitar aglomeraciones ante la pandemia de COVID-19.

La misa de las 14.00 horas congregó a aproximadamente un centenar de fieles haciendo fila a las puertas del templo, conscientes de que el día 12 de diciembre, en el aniversario de la aparición de la Virgen morena, no podrán acercarse a ella.

“Pensando en que no podíamos venir para el 12, vinimos antes. Nos tomaron la temperatura y nos dieron un gel, nada más. Nos checaron (revisaron) que estuviéramos bien,” enfatizó la creyente Sofía González en la explanada del templo.

La primera feligresa en la fila, Violeta Rosas, también se dijo consciente de la necesidad de “respetar la sana distancia,” antes de asegurar “católicamente” que esta pandemia está “pasando por algo” y que merece una reflexión.

“Las personas que han muerto por coronavirus están más cercanas hoy a Dios. Los que nos quedamos a vivir lo difícil somos los que estamos aquí”, expresó.

Rosas explicó que visita la Basílica cada año o que, al menos, celebra a la Virgen desde su casa cada vez que llega su aniversario.

“Vengo desde hace como 26 años, desde hace 26 años vengo a la basílica a dar gracias a la Virgen principalmente por los favores que nos hace a la familia. Es una tradición que adquirí de mi mamá,” reveló.

Cada año, como Violeta Rosas, unos 10 millones de creyentes se dan cita el 12 de diciembre en el templo capitalino para celebrar a la Virgen morena, tras días de peregrinación desde distintos puntos de todo el país.

Peregrinos pasan por filtros sanitarios a su llegada a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México. La basílica registró colas a ocho días del aniversario de la virgen y a solo seis de su cierre temporal, decretado para evitar aglomeraciones en el tradicional día de celebración. Mario Guzmán Agencia EFE

Este año, sin embargo, las autoridades de Ciudad de México decidieron cerrar la basílica del 10 al 13 de diciembre para evitar aglomeraciones y el riesgo sanitario que podrían implicar, toda vez que la urbe se encuentra sumida en un aumento de hospitalizaciones por COVID-19.

La Iglesia católica mexicana también intentó disuadir a los feligreses de acudir a la Basílica de Guadalupe e instauró un programa virtual que incluye una peregrinación en línea.

La capital, el principal foco rojo de la pandemia en el país, acumula 219,465 contagios y 17,916 muertes por la enfermedad, además de sumar dos meses al alza en ingresos hospitalarios.

Con 1.14 millones de contagiados y 108,000 muertos confirmados, México es el cuarto país del mundo con más decesos.

Ante esa situación, que incluso ha llevado a las autoridades a pedir que la gente no salga de casa, el radiólogo Aníbal Muñoz, que acudió este viernes a ver a la Virgen de Guadalupe “de imprevisto,” pidió al resto de feligreses “tomar las medidas que están señalando” porque “no es un juego esto.”

“Se había dicho que había tocado a puro adulto, y ahorita ya hay casos de jóvenes. Se está viendo en los hospitales que hay muchísimos casos de COVID. Yo lo veo en el hospital,” avisó.

La fe por la Virgen de Guadalupe surgió en México el 12 de diciembre de 1531, cuando el mito dice que esta Virgen morena se le apareció al indígena Juan Diego, canonizado en 2002 por el papa Juan Pablo II, en el Cerro del Tepeyac, a cuyos pies se ubica hoy la basílica.

Mexicans flock to Guadalupe basílica before COVID-19 closure

Pilgrims lined up on Friday at the Basílica of Our Lady of Guadalupe in México City, a week before the public feast celebrations for Mexico’s patroness, when it will be closed to avoid large gatherings amid the COVID-19 pandemic.

The 2 p.m. Mass saw around 100 devotees lining up at the gates of the Basílica, as on Dec. 12, the day of the feast, people will not be able visit the venue, which otherwise attracts large crowds on the occasion.

“Thinking that we cannot come on the 12th, we came earlier. They took our temperature and gave us a [sanitizing] gel, that’s all. They checked us to see we were fine,” said Sofía González, a faithful devotee.

The first parishioner in line, Violeta Rosas, expressed the need to maintain safe distancing, before underlining that the pandemic needed reflection.

“People who have died from coronavirus are closer to God today. Those of us who stay to live the hardship are the ones here,” she said.

Rosas said that she visits the Basílica every year or at least celebrates the feast at her home.

“For 26 years I have come to the Basílica to thank Our Lady mainly for the favors she bestows on our family. It’s a tradition I acquired from my mom,” she said.

Each year, like Rosas, some 10 million pilgrims from across the country congregate on Dec. 12 at the Roman Catholic church in the capital to celebrate the feast of the Virgin.

However, this year the México City authorities decided to close the Basilíca from Dec. 10 to 13 to avoid concentrations of people due to the health risk it could entail, especially given that the city has recorded a large number of COVID-19 cases.

The Mexican Catholic Church has also tried to deter parishioners from going to the Basílica of Guadalupe and instituted a virtual program that includes an online pilgrimage.

Mexico City, the main hotspot of the novel coronavirus in the country, has recorded a total of 219,465 infections and 17,916 deaths, with an increase in number of hospitalizations over the last two months.

With 1.14 million confirmed cases and 108,000 dead, Mexico is the fourth on the list of countries with the most COVID-19 related deaths.

Against this situation, which has prompted the authorities to urge people to stay indoors, radiologist Hannibal Muñoz, who visited Virgin of Guadalupe on Friday, called upon parishioners to pay heed to the authorities and take necessary measures.

“It was being said that it affected the older lot, and now there are already cases of young people. We are seeing a lot of COVID cases in hospitals,” he warned.

The faith in the Virgin of Guadalupe began in 1531, when the Virgin Mary is said to have appeared on Dec. 12 before peasant Juan Diego Cuauhtlatohuac, who became the first indigenous Native American to be canonized in 2002.