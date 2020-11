Coronavirus deaths top 100,000 in economically battered México

Fotografía del panteon Xico de Chalco el 14 de noviembre de 2020, en Ciudad de México. México es el décimo primer país con más contagios y el cuarto con más fallecidos absolutos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. Agencia EFE

More than 100,000 deaths in México are now attributed to COVID-19, a disease that has placed a major strain on the country’s health system and exacted a severe economic toll on its most vulnerable citizens.

México currently ranks fourth worldwide in the number of deaths attributed to the pandemic, behind only the United States, Brazil and India. It also ranks 11th globally in coronavirus cases even though authorities there have been criticized for a lack of widespread testing.

The country’s 1,019,543 cases and 100,104 deaths are far higher than the initial projections of leftist President Andrés Manuel López Obrador’s administration, which is now refraining from making further forecasts.

México has weathered the crisis and there have been no images of overloaded hospitals and dead bodies in the streets. But the country still is plagued by a long list of problems, and their consequences over the medium and long term are difficult to predict.

A total of 144,083 health professionals have contracted the novel coronavirus, 1,924 of whom have succumbed to the disease; according to Amnesty International, the number of coronavirus deaths among that nation’s medical personnel is the highest worldwide.

In México City’s Hospital Juárez de México, medical staff work at a frenetic pace even though the occupancy rate in the COVID-19 area is currently at a manageable level of 67 percent.

“(We’re treating) a patient who’s on the verge of death, and you have to be there all the time. And it’s not one, there are lots of patients,” said the head of intensive care in that hospital’s COVID Area, Jéssica Garduño.

She said “mental strength” is crucial and acknowledged that some of her colleagues are suffering from depression. Garduño also expressed dismay that even as the health system is absorbed in the health crisis 24/7 a portion of the population does not appear to take the pandemic seriously.

Last weekend, for example, hundreds of sunbathers flocked to the beaches of the southern resort city of Acapulco.

“The resources in my country are gradually going to run out, like everywhere else ... And the problem is that people out there don’t take precautions, they don’t (social) distance,” she lamented.

New patients continue to arrive steadily at this cutting-edge research hospital, including 69-year-old María del Rosario Jhweste, who was admitted a week ago.

“I don’t know how it happened, but I fell into it,” the woman said with a thin voice. Unlike many of her countrymen, she said she always uses a face mask, especially after her sister-in-law died of COVID-19 on June 26.

At her side, Margarita Hernández cannot stop coughing. A 59-year-old house cleaner, she did not isolate herself after first exhibiting symptoms due to her pressing economic needs.

“I felt good during the day and in the evening I’d arrive and feel tired, worn out. But I had to keep going to work,” she told Efe.

Finally, however, her body gave out on her and she needed to be hospitalized.

Among authorities and experts, there are opposing views as to whether México is experiencing a “second wave” similar to that of European countries or if it is still battling the first wave of the pandemic.

The country registered its first coronavirus case in February and suspended all non-essential activities in April and May, although no strict stay-at-home orders were issued to avoid devastating economic harm to millions of informal workers.

According to Malaquías López, a professor of public health at the National Autonomous University of México (UNAM), the lack of a mandatory mask requirement, excessive citizen mobility and, above all, a lack of testing caused the epidemic to explode. “We’re working blind,” she said.

She also lamented that an emphasis was placed on “mitigation,” as opposed to prevention, measures. “This war had to be won within the communities, not in the hospitals,” López said.

But the health emergency is only one side of the coronavirus coin in the Aztec nation.

México’s gross domestic product (GDP) plunged by a historic 18.7 percent in the second quarter, although it rebounded by 12 percent in the third quarter relative to the previous three-month period.

The economy is recovering, according to López Obrador, although México’s GDP is officially forecast to plummet 8 percent for 2020 as a whole.

The country has roughly 50 million people below the poverty line (equivalent to 41.9 percent of the population), and several organizations are projecting that the current crisis could cause that number to swell by at least another 10 million.

“There’s been very significant economic deterioration that has mainly affected the most vulnerable population,” said Violeta Rodriguez of UNAM’s Economic Research Institute.

Of the more than 1.1 million formal jobs lost during the coronavirus crisis, more than half of them have yet to be recovered, according to official figures.

An even bigger problem is the precarious informal sector, where a whopping 12 million jobs were lost, although roughly 7 million of them have been recovered.

“This recovery undoubtedly has to do with the severe emergency families faced. They couldn’t tolerate more time in confinement,” said the economist, although she added that she still fears “devastating effects” in the medium term.

México llega a 100,000 muertos con miedo a rebrotes y una economía enferma

Sin tregua, el coronavirus ha dejado ya en México más de 100,000 fallecidos, un sistema de salud exhausto y una economía entre las cuerdas que amenaza a millones de personas, todo ello azuzado por un controvertido discurso oficialista.

México es hoy el cuarto país del mundo por muertos – detrás de los Estados Unidos, Brasil e India – y el undécimo por contagios.

Los 1,019,543 casos y 100,104 decesos confirmados rebasan por mucho las primeras proyecciones de Gobierno, que evitan ya hacer estimaciones del impacto al ver sobrepasadas todas sus métricas.

Positivamente, el país ha capeado la crisis y no ha registrado imágenes trágicas de hospitales colapsados o cuerpos en las calles, pero arrastra un sinfín de problemas con consecuencias difíciles de predecir.

COMBATE DESIGUAL

El sistema de salud está agotado con trabajadores sanitarios enfrentando a este tramposo virus y a veces incluso dejándose la vida.

El país acumula 144,083 profesionales de la salud contagiados y 1,924 defunciones confirmadas y Amnistía Internacional alertó que México es el país del mundo con más decesos de personal médico.

Una mujer recibe atención médica en el hospital Juárez el 11 de noviembre de 2020, en Ciudad de México. México es el décimo primer país con más contagios y el cuarto con más fallecidos absolutos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. Sashenka Gutiérrez Agencia EFE

En el Hospital Juárez de México trabajan a un ritmo frenético y aunque ahora la ocupación es del 67% en el área covid-19, los meses han dejado mella.

Tratamos a “un paciente que está al borde de la muerte, y tienes que estar ahí todo el tiempo. Y no es uno, son muchos pacientes,” explica la encargada de Terapia Intensiva en Área Covid del hospital, Jéssica Garduño.

La doctora, especialista en medicina crítica, apela a la “fuerza mental” y reconoce que algunos compañeros han caído incluso en depresión. Además, se muestra muy preocupada por esta compleja dicotomía: mientras el sistema de salud se consume, parte de la ciudadanía vive despreocupada.

El pasado fin de semana, por ejemplo, centenares de bañistas abarrotaron las playas de Acapulco.

“En mi país los recursos se van a ir agotando, como en todos lados. (...) Y el problema es que la gente allá fuera no se cuida, no guarda la distancia,” lamenta.

Los pacientes no han dejado de llegar a este hospital de referencia. Personas como María del Rosario Jhweste, que a sus 69 años lleva siete días internada.

“No sé cómo haya sido, pero caí,” cuenta la mujer con un hilo de voz. A diferencia de tantos otros, ella “sí” cree en el virus y siempre usa mascarilla, sobre todo desde que murió su cuñada por COVID-19 el 26 de junio.

A su lado, Margarita Hernández no deja de toser. Tiene 59 años, es limpiadora y no se confinó al primer síntoma. La economía familiar manda.

“En el día me sentía bien y en la tarde llegaba y me sentía cansada, agotada. Pero tenía que echarle ganas, que trabajar,” expresa.

Hasta que el cuerpo le dijo basta y fue hospitalizada.

CHOQUE DE VISIONES

Autoridades y expertos debaten sobre si el país vive una “segunda ola” como en naciones europeas o si todavía continúa la primera.

México tuvo su primer caso a finales de febrero pasado y cerró todas las actividades no esenciales en abril y mayo, aunque el confinamiento no era estricto para no perjudicar a millones de trabajadores informales.

Recientemente, las autoridades reconocieron rebrotes en varios estados del país y la capital volvió a cerrar bares y recortó horarios de restaurantes, cines y museos.

En este contexto no ha dejado de sorprender -incluso escandalizar- la visión del presidente y parte de su séquito.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no usa nunca mascarilla a sus 67 años y dice que sus asesores no se lo aconsejan.

Y aunque impulsó acuerdos con hospitales privados para evitar la saturación del sector e impulsó en la ONU una resolución a favor de la vacuna universal, abundan las contradicciones.

A principios de la pandemia, se estimaba que habría menos de 10,000 muertos, una cifra hoy totalmente desbordada, con todo el dolor que inflige.

Pero para el secretario de Salud, Jorge Alcocer, la pandemia está “en control,” y aunque hay un alza de contagios, se ha disminuido el número de fallecimientos.

“México es de los países de América con menos fallecidos en proporción a su población,” recordó este mismo viernes López Obrador, quien aseguró que desde el Gobierno “hemos hecho todo y lo vamos a seguir haciendo.”

Estas afirmaciones contrastan con los propios datos oficiales que reflejan, por ejemplo, un claro subregistro.

Las autoridades computaron entre enero y septiembre de 2020 un exceso de mortalidad del 37 % con 193.000 muertes más de las esperadas.

La gestión de la pandemia ha sido muy criticada y causado enormes tiranteces con los estados y la oposición.

Para Malaquías López, profesor de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la no obligatoriedad de usar cubrebocas, el exceso de movilidad y, sobre todo, la falta de pruebas, dispararon la epidemia. “Trabajamos a ciegas,” dice.

Además, definió las predicciones gubernamentales como “fatalmente equivocadas” por estipular una reapertura social y económica desde junio, cuando había un alto nivel de contagios.

Además, lamenta que se apueste por la “mitigación” en lugar de la prevención: “Esta guerra se tenía que ganar entre la comunidad, no en el hospital.”

MILLONES DE DAMNIFICADOS

México registró una caída histórica del producto interior bruto (PIB) del 18,7 % interanual en el segundo trimestre, repuntando el tercer trimestre un 12 % frente a los tres meses anteriores.

Según el presidente, la economía se está recuperando, aunque oficialmente se estima una caída del 8% en 2020.

Para millones de mexicanos, estos datos son papel mojado. El país tiene unos 50 millones de pobres (41.9%), y varios organismos estiman que al menos otros 10 millones podrían caer en ella.

“Ha habido un deterioro muy importante de la economía que ha afectado principalmente a la población más vulnerable,” dice Violeta Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Económicas la UNAM.

Según datos oficiales, se han recuperado más de 400,000 puestos del 1.1 millones de empleos formales desvanecidos.

Pero más de la mitad de la población activa trabaja informalmente. En este precario sector, se perdieron 12 millones de empleos y se han recuperado unos siete.

“Esta recuperación sin duda tiene que ver con la fuerte emergencia en que entraron las familias. Ya no podían aguantar más tiempo de confinamiento”, opina la economista, quien teme “efectos devastadores” a mediano plazo.

EL ÚLTIMO ADIÓS

En el panteón municipal de Chalco no cabe casi un alma pese a que hace unos meses se abrió un nuevo predio en este camposanto de la periferia capitalina.

Las humildes cruces recuerdan los estragos de la pandemia. Desde abril se han enterrado más de 500 cuerpos, aunque no todos murieran por el “pinche” virus.

“Llegaban de todo tipo, a veces de covid, o de cualquier otra cosa, ya sea asesinato, y cosas así”, resume Francisco Javier Rivera, enterrador de 17 años que ya no usa traje de protección porque es “muy tedioso”.

Matilde lleva flores a su hijo, que falleció a los 27 años y fue inhumado en un deslucido rincón del cementerio, entre remolinos de polvo. Arregla la tumba, reza un padrenuestro. Su vástago murió en un accidente, pero una familiar cercana perdió la vida hace 15 días por “la pandemia.”

Los sepultureros, a pico y pala, abren cuatro agujeros más.

Llega una carroza fúnebre y una comitiva de 30 personas. Todos con mascarilla. “Que los señores del periódico vean que nos cuidamos,” apunta un presente.

Una banda de música toca ‘Amor Eterno,’ de Juan Gabriel.

El ritual dura apenas 30 minutos. Se sepulta a María de la Luz, tenía 42 años, hipertensión y diabetes. Los allegados aseguran que no fue covid, aunque estas comorbilidades han disparado los decesos.

Con o sin el virus, María de la Luz abona esta tierra sembrada de despedidas.