México holds presidential election today

Women take the time to vote in Oaxaca in México’s election Sunday morning. About 89 million Mexicans are expected to vote to fill 3,400 positions, including that of president, 128 senators, 500 representatives, eight governors and México City’s mayor. / Varias mujeres acuden a votar hoy, domingo 1 de julio de 2018, en Oaxaca. Los 89 millones de mexicanos que están en el censo electoral elegirán con su voto a 3,400 cargos públicos, entre ellos el de presidente del país, 128 senadores, 500 diputados, ocho gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. MARIO ANTONIO MARTÍNEZ Agencia EFE