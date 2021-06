Conferencia Virtual para Cuidadores de Alzheimer y Bienestar Personal 2021 toma lugar este sábado

La Sra. Alma Flores comparte una foto de ella y su esposo Oziel Flores durante un evento. Especial para Vida en el Valle

El esposo de Alma Flores había estado teniendo problemas de recordar muchas cosas hasta que finalmente él le comento a ella que no sabía qué hacer, que, ya que no se acordaba de nada, ni de cómo hacer ya las cosas.

“Le dije vamos a ir con el doctor y tú le dices al doctor esto,” dijo Flores quien lleva 58 años de casada con su esposo Oziel Flores. “Fue cuando lo mandaron al neurólogo.”

Flores dijo que le hicieron a su esposo, quien tiene 83 años, unos exámenes cognitivos al igual que le tomaron Imágenes por resonancia magnética (MRI por sus siglas en inglés) para darle un diagnóstico de lo que le estaba pasando a él.

Flores dijo que fue como una bomba cuando el neurólogo diagnostico a su esposo con Alzhéimer el otoño del 2020 en medio de la pandemia del coronavirus.

“Me sorprendió mucho, porque él había estado pasando por problemas de enfermedad, como por tres años,” dijo Flores. “Cuando el doctor me dijo fue una gran sorpresa para mí, porque ni siquiera me lo dijo con suavidad, sino que me lo aventó como pelota caliente. Fue muy difícil para mí.”

Ella ha estado al cuidado de su esposo por los ultimo tres o cuatro años debido a otros problemas de salud.

Flores dijo que ha sido bastante desafiante ya que a sus 80 años no es nada fácil cuidar de otra persona enferma que también está en la tercera edad y sobre todo viviendo los dos solos. Todos sus cuatro hijos adultos tienen sus propias familias y tres de ellos viven fuera del Valle Central. Flores dijo que su hijo que vive en el área esta al pendiente de ellos, los visita seguido, se llaman todos los días y cuando ella lo necesita el está ahí para ayudarle tomando las medidas necesarias debido a la pandemia.

Flores dijo que ella y su esposo se mudaron a Fresno de Los Ángeles ya que el costo de vida era mucho más asequible y aparte porque son muy independientes de sus hijos adultos.

Y la pandemia ha hecho las cosas más difíciles para Flores ya que todo estaba cerrado sin poder a ir a ninguna parte y nadie podía visitar a nadie.

Flores que después del diagnóstico de su esposo ella encontró ayuda y apoyo en el Centro de Recursos para Cuidadores del Valle que, junto con la Asociación de Alzheimer, y UCSF Fresno están llevando a cabo a la Conferencia Virtual para Cuidadores de Alzheimer y Bienestar Personal 2021 el sábado, 12 de junio del 2021 de las 8:00 a.m. a las 11:00 a.m.

La conferencia proporcionará información educativa sobre la enfermedad de Alzheimer y el cuidado de un ser querido con Alzheimer, información relevante para cuidadores sobre el COVID-19 y la vacuna y consejos para cómo mantener su salud.

Este es el segundo año consecutivo que la conferencia en español toma lugar virtualmente debido a la pandemia del coronavirus.

Este es el primer año que Flores asistirá al evento virtual en su propio idioma.

Flores dijo que es importante que las personas que están en la misma situación que ella que no tengan pena de pedir ayuda.

“Yo pensaba que yo no necesitaba la ayuda de nadie. Pero me di cuenta, me di cuenta muy pronto que yo, que yo no sabía ni lo que estaba haciendo, ni reaccionar al problema de mi esposo,” Flores dijo sobre siempre haber sido una mujer muy auto suficiente. “Y las señoritas que están allí en la oficina de Valley Care, me han ayudado tanto en entender que es necesario pedir ayuda y que uno se cuide a uno mismo porque ese era el otro problema. No pedimos ayuda y no nos cuidamos. Eso yo no lo entendía.”

“A mí me daba pena pedir ayuda,” Flores dijo, agregando que a ella le gusta aprender, preguntar y hablar y ha aprendido cuales son las prioridades en su caso.

Flores dijo que también una de las cosas importantes es saber cómo reaccionar al comportamiento del ser querido que tiene alzhéimer ya que es algo completamente nuevo.

“Como dijo la señora Flores, es muy importante pedir ayuda y es algo que sabemos que está allí a nuestra disposición. Pero no la pedimos porque pensamos que lo vamos a hacer todo,” dijo Gina Torres, consultante familiar del programa del Centro de Recursos para Cuidadores del Valle. “Y tenemos que darnos cuenta de que hay solamente hasta un punto de lo que podemos hacer nosotros.”

Torres dijo que para muchos es muy difícil pedir ayuda, ya sea con familiares o profesionalmente como con las asociaciones que están patrocinando la conferencia o el centro donde ella trabaja.

“Nosotros no estamos aquí para el cuidador y creo que es lo que hace falta cuando uno está cuidando. Tener y saber que uno tiene a alguien con quien apoyarse, con un grupo de apoyo, unas clases educativa, saber que alguien está ahí para poder darles una mano de ayuda, un alivio cuando lo necesite,” dijo Torres de la meta del programa.

Torres dijo que los cuidadores tienen muchas cosas por lo que están pasando, ya sea el cuidado de su ser querido, el mantener la casa, los pagos o facturas como del teléfono, gas, electricidad, etc., cosas que para muchos cuidadores les ha cambiaron su vida.

“Creo que necesitan los cuidadores venir a conferencias como la que estamos dando para darse cuenta de que ellos también importan, que ellos también tienen que hacerse una prioridad porque el bienestar del cuidador también es muy importante,” Torres dijo, agregando que si los cuidadores no se cuidan a ellos mismo, quien va a cuidar de su ser querido.

Torres dijo que una de las metas de las conferencias es que los cuidadores tomen conciencia que su salud mental, bienestar, y ellos mismo importan.

Flores dijo estar agradecida con el personal del centro por el excelente trabajo que han hecho para proporcionarle los recursos que están disponible para ella y su esposo.

“Yo estoy muy agradecida, muy agradecida con Dios, con mi familia, mis hijos y ahora con esta nueva familia que he encontrado con las muchachas,” dijo Flores del apoyo que recibe del personal del Centro de Recursos para Cuidadores del Valle en Fresno. “No te imaginas el apoyo que yo he recibido, porque yo lloraba mucho. Estaba bien traumada con él ese diagnóstico. No tenía idea de cómo era eso.”

Más información, llame a Patricia Dailey al (559) 795-5970 ó (800) 272-3900. Ó envíe un correo electrónico a pdailey@alz.org.

El evento virtual es sin costo. Registración: http://tinyurl.com/ConfWellbeing.