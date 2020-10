Superestrellas de la música Latina se unen a la campaña ‘Vota por Nosotros’

“Vota Por Nosotros” es una campaña de concientización sobre la importancia del voto latino, misma que será transmitida en todas las plataformas de la empresa de medios hispanos en Estados Unidos Estrella Media, las cuales incluyen radio, televisión y digital a nivel nacional. Especial para Vida en el Valle

Superestrellas de la música Latina se unieron a la campana comunitaria ‘Vota por Nosotros’ de Estrella Media para fomentar el voto latino en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

“Vota Por Nosotros” es una campaña de concientización sobre la importancia del voto latino, misma que será transmitida en todas las plataformas de la empresa de medios hispanos en Estados Unidos Estrella Media, las cuales incluyen radio, televisión y digital a nivel nacional.

“Estrella Media se enorgullece de facilitar el uso de sus propiedades multiplataforma para que la comunidad artística pueda dirigirse directamente a sus fans entorno a la importancia del voto,” dijo Eduardo León, vicepresidente ejecutivo de programación de radio de Estrella Media. “Este es un momento crucial para que nuestra comunidad se asegure de que nuestras voces sean escuchadas.”

La iniciativa electoral, que fue lanzada el 15 de octubre, incluye la colaboración de varios artistas latinos más importantes como de Maná, una de las bandas más legendarias del rock en español, así como dos grandes de la música regional mexicana Alejandro Fernández y Christian Nodal, el grupo icónico de cumbia Los Ángeles Azules y Alex Fernández entre otros, que grabaron mensajes personales para la campaña.

Todas esas figuras importantes de la música latina hablan sobre temas que son de gran importancia para la comunidad hispana y además hacen hincapié en recordar a todos sus fans que su voto el 3 de noviembre es un voto no solo por ellos sino por todos en la comunidad.

“Para mi familia el tema de los inmigrantes es algo personal. Mi papá fue indocumentado en Estados Unidos y desde pequeños lo escuchamos contarnos como cruzó el rio buscando una vida mejor para él y para su familia,” dijo Alejandro Fernández sobre su padre el también famoso e ícono de la música ranchera Vicente Fernández. “Este 3 de noviembre vienen decisiones importantes. Yo no podré votar, pero cada uno de ustedes sí.”

La campaña incita a los votantes hispanos a que salgan a votar por la comunidad hispana que radica en los Estados Unidos, incluyendo a los trabajadores esenciales, “Dreamers,” trabajadores del campo, estudiantes y padres de familia que día a día trabajan arduamente para mejorar las vidas de sus familiares.

“Por muchos años Maná se ha solidarizado y ha interpretado canciones sobre temas de importancia que impactan la salud de nuestro planeta y de nuestra gente”, dijo Fher Olvera vocalista de Maná. “Temas como la protección del medio ambiente, los derechos humanos, la inmigración y el bienestar de nuestra comunidad son temas importantes para nosotros. Ustedes tienen la oportunidad de usar su voto para avanzar y mejorar estos asuntos y cerciorarse de que la voz latina cuente”.

“Este 3 de noviembre tenemos la posibilidad de dar a conocer nuestra voz en las elecciones de los Estados Unidos,” dijo Christian Nodal. “Esta es la oportunidad para demostrar el poder de nuestra comunidad y de nuestra generación con nuestro voto.”

La campaña de “Vota Por Nosotros” continuará siendo trasmitida por Estrella Media hasta el día de las elecciones, el 3 de noviembre.

Billboard y Voto Latino se unieron durante la temporada de elecciones

Voto Latino y Billboard se unieron para impulsar la participación de votantes en la comunidad latina. Voto Latino ha registrado 567,667 votantes para el ciclo electoral de 2020, lo que eleva su total a más de un millón de votantes, y está posicionado para movilizar a más de 3.7 millones de votantes a las urnas.

Los latinos constituyen el segundo bloque de votantes más grande del país, con un récord de 32 millones de latinos elegibles para votar en las elecciones presidenciales de este año.

El artista destacado de la Semana de la Música Latina Los Tigres del Norte grabó un anuncio de servicio público promoviendo la colaboración e instando a los votantes latinos a votar y hacerlo de manera segura.

“Este es el momento para el que la comunidad latinx se ha estado preparando”, dijo María Teresa Kumar, presidenta y directora ejecutiva de Voto Latino.

La Semana de la Música Latina de Billboard, que tomo lugar de forma virtual del 20 al 23 de octubre en BillboardLatinMusicWeek.com, es la celebración más grande de la música y la cultura del año, que reúne a los nombres más importantes de la música y el entretenimiento latinos para presentaciones, paneles y festividades culturales. Los talentos destacados incluyen a Jennifer López, Maluma, J Balvin, Pharrell, Nicky Jam, Ozuna y muchos más.

El 23 de octubre, Becky G y Los Tigres del Norte se unieron durante la Semana de la Música Latina para los Artistas y el panel de Votación, donde hablaron sobre la importancia de votar, el papel que juega la inmigración al emitir un voto y compartirán su opinión, historias de las primeras veces que votaron en Estados Unidos.

George López se unió a la campana ‘Biden para Presidente en conversación virtual

El 21 de octubre, Biden para Presidente organizó la edición de Arizona de “The Luchadores”, una conversación virtual sobre lo que está en juego en esta elección para la comunidad latina.

Moderado por el asesor principal de la campaña Cristóbal Alex, un grupo de líderes locales se sentó con el actor George López para hablar sobre sus experiencias personales al crecer como hombres latinos en este país, cómo creen que Joe Biden y Kamala Harris ayudarán a que sus comunidades avancen, y por qué es tan importante que los arizonenses voten temprano.

“Tenemos que ser una voz para las personas que no pueden votar,” dijo George López quien también compartió por qué cree que Joe Biden y Kamala Harris son los mejores candidatos, y por qué el pueblo estadounidense debería unirse en torno a su visión de un país más fuerte y unido. “Joe Biden es fantástico. Joe Biden es un gran hombre,” agregó López. “Así que no podemos rendirnos. No tenemos que estar de acuerdo, solo tenemos que ser parte del sistema político... Tenemos que ponernos de pie ahora mismo, porque no vamos a poder soportar cuatro años más de lo que está pasando ahora.”

Actor Danny Trejo joins Yes on 25 campaign to end money bail

Renowned actor Danny Trejo lends his voice and personal story to the YES on Prop 25 Campaign in a new ad that started running today (Oct. 21) statewide and online.

In a new ‘Yes on Prop 25’ TV spot, the prolific actor of Machete fame, talks about how the unfair money bail system preys on the poor by trapping them behind bars if they can’t afford to post bail, even when they are accused of low-level offenses. The wealthy, on the other hand, can pay to get out no matter how serious the charges against them.

In the ‘Messed Up’ TV ad Trejo tells viewers why he is voting yes on Prop 25.

“Because money bail is totally messed up,” Trejo said in the add. “Long ago, I was in that system, for real. Under money bail, poor people stay in jail, even for minor offenses. The wealthy? They get out.”

The ad is paid for Yes on Prop 25, a coalition of justice reform and labor organizations.