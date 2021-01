2020: CUANDO COVID GOBERNABA Laura García: “Me falta mucho. Ahorita le paré un poco por lo de mi embarazo, pero mis planes son más, seguir más.”

Laura García, 32, empezó a involucrarse en su comunidad cuando empezó la pandemia del coronavirus y empezó a hacer mascarillas. mortizbriones@vidaenelvalle.com

Laura García nunca pensó pasar de ser una ama de casa a ser una líder comunitaria de Raisin City. Sim embargo ella empezó a involucrarse cuando empezó la pandemia del coronavirus y empezó a hacer mascarillas para la comunidad.

“Me di cuenta de que la comunidad necesita mucha ayuda y alguien pues que en verdad tenga el valor de decir las cosas como son y lo que la comunidad necesite,” dijo García, quien es originaria de Sola de Vega, Oaxaca, México.

García, 32, se puso en contacto con el Sr. Juan Sandoval, superintendente del Distrito Escolar Primario de Raisin City donde asisten sus hijos y le dijo en que ella podría ayudar como madre de familia de cuatro hijos de 12, 10, 8 y 6 años que asisten a la escuela. Su ayuda, hacer mascarillas.

Su hijo de 3 años todavía no va a la escuela y esta embarazada con su sexto hijo que va a nacer en mayo del 2021

Y fue así como ella empezó a involucrarse mas en la comunidad y exigir recursos para la comunidad.

“Me falta mucho. Ahorita le paré un poco por lo de mi embarazo, pero mis planes son más, seguir más,” dijo García.

Solamente en Raisin City García repartió más de 700 mascarillas. Después se fue a Huron y a los campos para repartir mascarillas a las cuadrillas, perdiendo la cuenta de cuantas ha repartido hasta la fecha, pero estima que repartió más de 2,000 mascarillas.

Anuqué al principio ella le batallo con el material, después empezó a recibir donaciones de tela para que pudiera continuar haciendo mascarillas para los necesitados.

García estima que una vez que cortaba el montón de tela tomaba menos de cinco minutos en pasar la maquina de coser y terminar las máscaras, agregando que sus hijos y su esposo Oscar le ayudaban hacerlas también. Mientras uno ponía resortes o ayudaban a pegar, otros metían las mascarillas en bolsas.

García también se hace cargo, gracias a donaciones, a que no les falte ropa o comida a las personas que no tienen hogar y viven en el callejón de Raisin City.

P. ¿Cuáles fueron sus objetivos individuales/organizacionales para 2020?

“Sí tenía yo mis metas, eran este, estoy estudiando para el GDE. Y entonces era seguir yendo a las clases porque nada más me faltaba un punto para ya agarrar mi certificado. Entonces esa era mi meta y ahorita sigue siendo igual, ir al examen nada más y pasar el examen.”

P. Cuando Estados Unidos comenzó a escuchar sobre el ataque del coronavirus en China en enero, ¿qué pensaba en ese momento?

“A mí se me vino lo peor porque yo dije me voy a quedar sin comida para mis hijos, cómo le voy a hacer para la comida y sobre todo pensar en la comida para mis hijos. Yo cuando empezaron a cerrar la escuela me asusté tanto. Yo agarré y me fui a la tienda, me gasté como 500 dólares que tenía para la comida y a guardar comida, pero más no sabía era que Dios me iba a mandar tantas bendiciones. Yo hice lo de las mascarillas, lo hice pensando en los demás. No lo hice en sacar algún provecho para mí, pero este, empezó la gente a ayudarme y todo eso, pues no le he batallado lo que pensé que iba a batallarle. No, no, le batalle.”

P. En marzo, cuando el refugio establecido se convirtió en un mandato, ¿cuál fue su pensamiento inmediato sobre cómo eso lo afectaría?

“Si me preocupé porque yo me imaginé que mi esposo iba a dejar de trabajar. Entonces de ahí la renta, la comida y que, si cerraban las tiendas, la comida también para los niños, todo eso era una preocupación. Por eso es por lo que, incluso yo, agarré y me fui a la tienda a llenarme de tanta cosa que al final ni se ocuparon.”

P. En marzo, ¿qué dificultades encontró para encontrar equipo de protección personal?

“Pues no, porque yo, yo lo estaba haciendo. Yo con las empecé a hacer. Lo único que era el problema era encontrar la tela, pero como yo ya estaba haciendo al principio agarraba un pañuelo las hacia y ya. Por eso no le batallamos nosotros en esa forma. Pero antes de que yo me pusiera a hacer eso, sí me preocupaba, decía, ¿dónde voy a traer una mascarilla?”

P. ¿Qué cambios se ha visto obligado a realizar en su trabajo para lidiar con el refugio en el lugar?

“Fue lo de la escuela, pues fue difícil es adaptarse a tener los niños aquí en la escuela, convertir la casa en un salón de diferentes grados y estar este ingeniándoselas para hacer uno como el maestro. No estar ahí poniendo la atención a los niños que hagan su trabajo, que estén horas en clases. O sea, era difícil.”

P. ¿Qué evento (s) importante (s) que esperas cada año te perdiste debido al COVID-19?

“Pues este los eventos de la escuela que siempre hacen en la escuela, o sea mis niños están recordando que el año pasado hubo un guajolote y corrieron atrás del guajolote o no sé qué tanto hicieron. O sea, todo eso. De que el luego empieza a mis niños ahí a hablar, que viene Navidad y que no va a haber el evento que hacen en la escuela.”

P. ¿Algún amigo o familiar dio positivo por el coronavirus?

“Me han dicho que sí, que familiares han estado contagiados. Unos están en Fresno, pero no, no los visito.

P. Personalmente, ¿cómo ha cambiado su vida? Por ejemplo, no hay reuniones familiares, películas, viajes, etc.

“Bueno, nosotros no tenemos costumbre de ir al cine ni de estar yendo a las tiendas fin de semana. Pero sí, cada 15 días nos íbamos al jaripeo, a Huron. Entonces esos senos se nos cancelan. Ahorita no, no existe.”

P. ¿Cuál ve como su mayor logro este año?

“Pues mi mayor logro, creo que ya está haciendo y ya fue, es este ayudar en este tiempo difícil a la comunidad. Yo no pensé que yo fuera capaz de hacer algo así, pero lo hice. Nunca pensé en hacer algo así. Siempre me ha gustado ayudar a mi familia o si veo a alguien por ahí, tengo, los ayudo, pero nunca pensé involucrarme en comunidad.”

P. ¿Cuáles son tres de sus principales objetivos para 2021?

S”eguir adelante con lo de la seguir ayudando a la comunidad. Ahorita es este, tenemos lo del parque, que está en muy malas condiciones. Tengo otro objetivo, no sé si lo voy a lograr, pero este es otro, y pues mi familia. Mi objetivo más grande es mi bebé. Que mi bebé nazca bien y que todo salga bien como siempre.”