Central Mexico celebrates 500 years of Leonardo da Vinci

Vista general de la exposición Leonardo da Vinci, 500 años de genialidad que se exhibe hoy en el Museo Internacional del Barroco en la ciudad de Puebla, México. Agencia EFE

The central Mexican state of Puebla began, on Dec. 5, celebrating 500 years of Leonardo Da Vinci, showcasing replicas and works by the artist in two display areas and a 360-degree projection room.

The exhibition ‘Leonardo da Vinci: 500 Years of Genius’ at the International Museum of the Baroque showcases 200 works and 75 replicas while adhering to strict health measures such as the use of face masks, hand sanitizer and physical distancing due to the Covid-19 pandemic.

The first room will focus on the life and work of the scientist by reviewing all the subjects to which he devoted himself and which left a legacy for the modern age.

Within the 2,000 square meters of the exhibition area, visitors will be able to experience and enjoy ‘Adoration of the Magi,’ ‘The Last Supper,’ ‘Mona Lisa,’ ‘Old Man,’ ‘The Burlington House Cartoon’ and the ‘Vitruvian Man.’

El mítico Leonardo Da Vinci llega al estado mexicano de Puebla, centro del país, para festejar sus 500 años de genialidad a partir de este 5 de diciembre y hasta al 5 de mayo. Hilda Rios Agencia EFE

They can also learn about his inventions and designs, such as the mirror grinding machine, aerial screw, blueprints for a flying machine, among other replicas that will help understand a slice of the history that has remained relevant for more than 500 years.

Bernardo Noval, CEO of Must Wanted Group, said that “Da Vinci is a figure who has traveled millennia and still surprises us,” and indicated the exhibition includes immersive galleries, scale models, projections of the Florentine artist’s works, and drawings.

He added that the best part was the 360-degree projection room, where Da Vinci’s life and work are projected in 3D for 30 minutes and included his pictorial works, anatomical drawings, maps and blueprints, as well as one of his most popular works, the ‘Mona Lisa.’

“Leonardo was someone who understood the flight of birds and who understood that from there, we would be transported to another dimension. The same with the wheel, with the bicycles and everything they will be able to know in this exhibition, in the last room they will be able to find out the great secrets of the ‘Mona Lisa,’ which is one of the most visited in the Louvre Museum in Paris.”

Leonardo da Vinci celebra 500 años de genialidad en el centro de México

El mítico Leonardo Da Vinci llega al estado mexicano de Puebla, centro del país, para festejar sus 500 años de genialidad a partir del 5 de diciembre y hasta al 5 de mayo, donde los visitantes podrán disfrutar en dos salas réplicas de los trabajos realizados por el pintor y una sala de proyección 360 grados.

La sede de ‘Leonardo Da Vinci: 500 años de genialidad’ es el Museo Internacional Barroco (MIB), el recorrido mostrará 200 piezas y 75 réplicas de las maquinas a gran escala. En la primera sala muestra la vida y obra del científico dando un repaso a todas las materias a las que se dedicó y dejó un legado para la vida moderna.

Vista general de la exposición Leonardo da Vinci, 500 años de genialidad que se exhibe hoy en el Museo Internacional del Barroco en la ciudad de Puebla (México). El mítico Leonardo Da Vinci llega al estado mexicano de Puebla, centro del país, para festejar sus 500 años de genialidad a partir de este 5 de diciembre y hasta al 5 de mayo, donde los visitantes podrán disfrutar en dos salas réplicas de los trabajos realizados por el pintor y una sala de proyección 360 grados. Hilda Rios Agencia EFE

Dentro de los 2.000 metros cuadrados de exhibición, los asistentes podrán vivir una experiencia única ya que podrán disfrutar de ‘La Adoración de los Magos,’ ‘La Última Cena,’ ‘La Mona Lisa,’ “Anciano Pensativo,’ ‘Cartón de Burlington House,’ así como del ‘Hombre de Vitruvio.’

También podrán conocer la creación de las maquinas como: la ‘Máquina Para Pulir Espejos,’ ‘El Tornillo Aéreo,’ ‘Planos Para una Máquina Voladora,’ entre otras replicas que harán volar en el tiempo a los asistentes, pero sobre todo a entender parte de la historia que por más de 500 años ha seguido vigente al paso de los años.

Bernardo Noval, CEO de Must Wanted Group, compartió que “Da Vinci es una figura que ha transitado milenios y aún nos sigue sorprendiendo.” Indicó que la muestra incluye galerías inmersivas, modelos a escala, proyecciones de las obras y dibujos del artista florentino.

Refirió que el mejor momento es al llegar a la sala denominada 360 grados, debido a que se proyecta la vida y obra de Da Vinci en tercera dimensión que tiene una duración de 30 minutos donde se proyectará en gran formato y alta calidad las obras pictóricas, dibujos anatómicos, mapas y planos de Leonardo, así como una de sus obras cumbre, ‘La Mona Lisa.’

“Leonardo fue alguien que entendió el vuelo de las aves y que entendió que a partir de eso, nos transportaríamos a otra dimensión, lo mismo con la rueda, con las bicicletas y todo lo que van a poder conocer en esta exposición, en la última sala van a poder conocer los grandes secretos de La Mona Lisa, la cual es de las más visitadas en el Museo del Louvre en París”.

El director refirió que es la primera vez en la historia de este evento que se puede trasladarla completa, debido a que en los demás estados mexicanos y otros países ha sido exhibida en lugares pequeños, sin embargo la sede en la ciudad poblana se encontró un espacio único y de las dimensiones adecuadas para lograr su instalación.

Cabe destacar que debido a la pandemia de la covid-19 se mantienen las condiciones de seguridad y sanitarias ya que desde el arribo al museo se cuenta con las medidas para evitar contagios, es obligatorio el uso de cubreboca, hay módulos para dotar gel antibacterial y en todo momento se conserva la sana distancia.