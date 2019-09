Una diabla participa en la Calenda el sábado en el Parque Courthouse de Fresno para promover La Guelagueta el 22 de septiembre. La fiesta oaxaqueña se llevará a cabo en el Parque Calwa empezando a las 8 a.m. jesparza@vidaenelvalle.com

Si no ha tenido la fortuna de disfrutar el sabor – la música, la comida, el baile – debes de hacer una cita mañana (22 de septiembre) para asistir a la Guelagueza XXI en el Parque Calwa, 4545 E. Church Ave.

El evento, organizado por el Frente Indígena Para el Desarrollo Oaxaqueño Binacionales, se inicia a las 8 a.m. La procesión oficial y los bailes empiezan a las 10 a.m.

El sábado por la tarde, Banda La Diferencia de Oaxaca y un grupo de diablos participaron en la Calenda para promover la Guelaguetza.

“La Guelaguetza es la máxima expresión de los oaxaqueños, toda una herencia milenaria de nuestros ancestros, quienes acudían al Cerro del Fortín en la Ciudad de Oaxaca, a ofrendar a Centeótl, la Diosa del Maíz,” explica un comunicado de los organizadores.

La celebración tiene sus origines en 1932 cuando la Ciudad de Oaxaca cumplió 400 años de haber sido designada ciudad por el Rey Carlos V. El gobierno estatal organizó la fiesta para promover la cultura y tradiciones de cada región de Oaxaca.

Las fiestas de los Lunes de Cerro, como también se conoce a la Guelaguetza, se lleva a cabo en julio en Oaxaca. La celebración en Fresno cumple 21 años de existencia.

Organizadores van a reconocer a varias personas que han prestado su tiempo y esfuerzo para mejorar las vidas de los oaxaqueños en California.

Comida tradicional (como mole y tlayudas) y artesanías van a estar en venta.

La entrada es $10; gratis para niños menores de 12 años de edad.

Detalles: Guelaguetza Fresno en Facebook.

La Guelaguetza is ‘maximum expression of Oaxacans’

If you have not had the fortune to savor the taste – music, food, dance – you must make sure to schedule to attend Guelaguetza XXI tomorrow (Sept. 22) at Calwa Park, 4545 E. Church Ave.

The event, organized by the Indigenous Front for the Oaxacan Binational Development, begins at 8 a.m. The official procession and dances begin at 10 a.m.

On Saturday afternoon, Banda La Diferencia de Oaxaca and a group of devils participated in the Calenda to promote the Guelaguetza.

“The Guelaguetza is the maximum expression of the Oaxacans, a millenary heritage of our ancestors, who went to the Fortín Hill in Oaxaca City, to offer Centeótl, the Goddess of Corn,” explains a statement from the organizers.

The celebration has its origins in 1932 when the City of Oaxaca celebrated 400 years of being designated a city by King Carlos V. The state government organized the party to promote the culture and traditions of each region of Oaxaca.

The parties of the Monday of Cerro, as the Guelaguetza is also known, takes place in July in Oaxaca. The Fresno celebration is 21 years old.

Organizers will recognize several people who have lent their time and effort to improve the lives of Oaxacans in California.

Traditional food (such as mole and tlayudas) and crafts will be for sale.

Admission is $ 10; free for children under 12 years of age.

Details: Guelaguetza Fresno on Facebook.