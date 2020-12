Paid home delivery for Vida en el Valle to start Dec. 30

DELETE DELETE

It will be more convenient to get the country’s top-rated bilingual newspaper delivered to your home starting on Dec. 30.

Effective on that date, you can get a Vida en el Valle home delivery subscription for only $69 a year. The subscription will also allow you to access the digital version of the newspaper, which began publication in August 1990.

Other Vida en el Valle readers can get the newspaper for free at numerous newsstands throughout Fresno, Tulare, Madera, Merced and Stanislaus counties. (Distribution in San Joaquín County will continue as usual).

Newsstand locations can be found at www.vidaenelvalle.com.

To subscribe, call 1-800-877-3400 in Fresno, 1-800-540-4200 in Merced, or, 1-800-776-4233 in Modesto.

Or, visit www.vidaenelvalle.com/subscribe.

There will be no home deliveries without a subscription.

The changes are being made to make sure that Vida en el Valle remains viable in a changing media landscape.

The newspaper, a product of McClatchy, serves a vibrant region stretching from Tulare County to San Joaquín County. It expanded to Merced and Stanislaus counties in 2005, and to San Joaquín County in 2006.

Vida en el Valle has been named the best newspaper in its category 14 times by the National Association of Hispanic Publications. It has also won awards for its stories, editorials, photography and videos.

Readers can also access Vida en el Valle through Facebook and Twitter.

Entrega a domicilio pagada para Vida en el Valle a partir del 30 de diciembre

Será más conveniente recibir el periódico bilingüe mejor calificado del país en su hogar a partir del 30 de diciembre.

A partir de esa fecha, puede obtener una suscripción de entrega a domicilio de Vida en el Valle por solo $ 69 al año. La suscripción también le permitirá acceder a la versión digital del periódico, que comenzó a publicarse en agosto de 1990.

Otros lectores de Vida en el Valle pueden obtener el periódico gratis en numerosos puestos de periódicos en los condados de Fresno, Tulare, Madera, Merced y Stanislaus. (La distribución en el condado de San Joaquín continuará como de costumbre).

Las ubicaciones de los quioscos se pueden encontrar en www.vidaenelvalle.com.

Para suscribirse, llame al 1-800-877-3400 en Fresno, 1-800-540-4200 en Merced o al 1-800-776-4233 en Modesto.

O visite www.vidaenelvalle.com/subscribe.

No habrá entregas a domicilio sin suscripción.

Los cambios se están realizando para garantizar que Vida en el Valle siga siendo viable en un panorama de medios cambiante.

El periódico, producto de McClatchy, sirve a una región vibrante que se extiende desde el condado de Tulare hasta el condado de San Joaquín. Se expandió a los condados de Merced y Stanislaus en 2005 y al condado de San Joaquín en 2006.

Vida en el Valle ha sido nombrado el mejor periódico de su categoría 14 veces por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas. También ha ganado premios por sus historias, editoriales, fotografías y videos.

Los lectores también pueden acceder a Vida en el Valle a través de Facebook y Twitter.