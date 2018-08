Grupo trata de prohibir arrestos de ICE en la corte de Fresno en lo que las detenciones continúan

Jaime Ramón celebró su primer cumpleaños el miércoles (1 de agosto) sin su padre – quien ahora está a miles de millas de retirado del Condado de Fresno – sin poder ayudarle a su hijo a soplar su primera velita.

Como a mediados de julio, su padre, Jaime Martínez de 27 años, fue detenido por agentes de ICE en la Corte Superior de Fresno mientras estaba esperando que un juez lo llamara para su caso. Jaime Martínez es un inmigrante indocumentado y fue deportado a México a 48 horas después de su arresto.

Marisol Rojas de 23 años, ciudadana estadounidense que ha sido la pareja de Martínez durante cuatro años, el miércoles colocó una velita de “1” al centro de un pastel de cumpleaños con betún de chocolate.

Sentada en su apartamento de Sanger, Rojas se lamentaba de que Martínez no estuviera para la fiesta de cumpleaños de su hijo. Él nunca se hubiera perdido una celebración familiar, y estuvo presente para el nacimiento de sus dos hijos. Es “descorazonador” no tenerlo cerca, dijo ella. “No creo que sea justo.”

La pareja ha pasado por algunos tiempos turbulentos después de que salieron a la luz asuntos de violencia doméstica en la familia. Eso resultó en el arresto de Jaime Martínez con un cargo por delito mayor de lesión corporal a un cónyuge o pareja.

Rojas dice que ambos estaban haciendo esfuerzos por salvar su relación y planear un futuro juntos. Ellos tenían planes de casarse pronto.

La historia de Martínez es una de muchas que han surgido recientemente, debido a que los agentes de ICE el mes pasado arrestaron a inmigrantes indocumentados en la corte de Fresno.

Los arrestos han propiciado preocupación entre abogados y activistas por los derechos civiles en cuanto a si se están violando los derechos que tienen los individuos a un proceso legal.

Desde que iniciaron los arrestos el mes pasado, algunas agencias que trabajan con inmigrantes indocumentados han empezado a tomar sus propios pasos para protegerlos. Algunos hasta están pidiendo a las cortes que prohíban los arrestos que hace ICE en las cortes.

La organización sin fines de lucro Legal Aid at Work anunció el miércoles que pidió al Consejo Judicial de California que desarrolle un reglamento a nivel estatal para prohibir los arrestos que realizan los agentes de ICE en las cortes.

En su solicitud, Legal Aid at Work cita arrestos que realizaron los agentes de ICE en la Corte Superior de Fresno. Marisa Diaz, una abogada del personal de la organización sin fines de lucro, dijo que la petición está apoyada por abogados, jueces jubilados, grupos de derechos civiles, profesores de leyes y otros.

Si la solicitud tiene éxito, la prohibición no permitiría que los agentes de ICE arresten a los inmigrantes indocumentados mientras están dentro de una corte estatal, o van en camino para realizar asuntos relacionados con la corte. Por ejemplo, la prohibición propuesta protegería a la gente que trata de obtener una orden de alejamiento, testifique en la corte, o le esté dando seguimiento a un reclamo por sueldos no cobrados.

Diaz dijo que el reglamento propuesto está basado en siglos de ley estatal y federal que dicen que los jueces tienen el derecho de proteger del arresto a cualquier persona cuando van a la corte para participar en un procedimiento legal.

“Sin este reglamento, todo un grupo de personas simplemente no puede ir a las cortes a protegerse a sí mismos, lo cual anima a la explotación y al abuso,” dijo Díaz. “Pedimos al sistema judicial de California que arregle este problema de inmediato al adoptar este reglamento.”

El vocero de ICE, Richard A. Rocha, declinó comentar sobre el trabajo de Legal Aid at Work. Él también le indicó al reportero que viera la anterior declaración de la agencia que dice que la práctica es consistente con lo que se ha hecho en todo el país durante mucho tiempo.

ICE dijo que no “podría confirmar el primer arresto” que se haya llevado a cabo en la corte de Fresno ya que no lleva una “cuenta” de los arrestos por lugar. La agencia no pudo “confirmar de seguro” que la agencia ICE actualmente también esté activa en otras cortes de California.

Mientras tanto, a nivel popular, otros están extendiendo ayuda a los inmigrantes indocumentados que tienen temor de ir a la corte, ya que ahora pudieran ser arrestados.

Faith in Fresno, una organización religiosa, está reclutando voluntarios para acompañar a la gente indocumentada a la corte como apoyo moral, según comentó Ariana Martinez Lott, organizadora de respuesta rápida. “ICE va a estar haciendo esto nosotros simplemente no vamos a voltear la espalda. Queremos demostrar que estas acciones no se quedan desapercibidas.”

Martinez Lott dijo que, aunque las llamadas al equipo de respuesta rápida de la organización, que ayuda a familias que enfrentan amenazas – incluyendo ataques raciales, amenazas religiosas o amenazas de deportación – no han aumentado, ha habido un aumento en llamadas de personas indocumentadas que tienen miedo de ir a la corte.

En una semana el grupo recibió seis de esas llamadas, algo que es “anormal.”

“Esto verdaderamente está deshaciendo la confianza entre nuestro sistema de cortes y la comunidad,” dijo Martinez Lott. “Yo creo que nuestra preocupación más importante es que esto va a evitar que la gente le de seguimiento a sus casos de corte cuando ellos están tratando de hacer lo correcto.”

Hasta ahora, no hay ninguna indicación de que los agentes de ICE dejen de realizar arrestos en la corte.

El abogado de Fresno, Nicholas Reyes, el martes fue testigo de que su cliente, Juan Carlos Martínez fue arrestado por agentes de ICE – fue por un túnel de la corte que por lo regular es solo utilizado por personal autorizado de la corte, y no es considerado un área pública.

ICE formalizó sus arrestos en la corte mediante un memorándum que publicó en enero. Reyes dijo que la orden, que él calificó de “racista,” llega desde arriba.

“ICE ha intervenido, interrumpido y básicamente ha castrado el sistema (judicial)… Esa orden es una interferencia al derecho que tiene el estado por implementar sus propios remedios en casos y soluciones,” dijo él. “Esto es una desgracia, es vergonzoso, y es otra política de Trump con la intención de eliminar a la gente de color.”

Surgen más preguntas sobre arrestos

A principios de este mes, Tony Botti, voceru de la Oficina del Alguacil del Condado de Fresno, dijo que su oficina no tenía “ningún problema” con que los agentes de ICE no alertaran a su oficina de los arrestos. Él dijo que la corte es un edificio estatal y que los agentes de ICE tienen acceso al lugar.

Sin embargo, los arrestos de ICE esta semana propiciaron más preguntas ya que los agentes, de acuerdo con Reyes, usaron un área restringida que no está abierta al público.

El Asistente de Alguacil, Tom Gattie inicialmente dijo el miércoles que los agentes de ICE tendrían acceso a “los mismos lugares que el público” en la corte.

En cuanto él vio los detalles del arresto de Juan Carlos Martínez que realizó ICE esta semana, él dijo que un asistente del alguacil le permitió a los agentes de ICE salir de la corte por un punto de entrada “para empleados” cerca del área de Despacho de la Corte del Alguacil. Se realizó por seguridad de la persona que fue arrestada, así como del público, dijo él.

“Sin añadir a ningún intento de nadie por demonizar o hacer sensacionalista este singular arresto, no creo que el arresto o la acción subsecuente califique como violación a ninguna ley o SB 54,” dijo él. El proyecto de ley del Senado 54 es la Ley Santuario de California.

Bajo la Ley Santuario del estado, el Abogado General del estado Xavier Becerra tiene hasta el 1 de octubre para publicar políticas que limiten la asistencia de las autoridades locales en asuntos de inmigración.

“Nosotros trataremos de implementarlas cuando las veamos,” dijo Gattie.

Hay testigos que dicen que ICE realizó otro arresto en la corte el miércoles.

El Juez que preside la Corte Superior de Fresno, Alan M. Simpson en repetidas ocasiones ha declinado comentar sobre el asunto. La Vocera de la Corte, Suzanne Abi-Rached el miércoles solo dijo que “la Presidenta del Tribunal Supremo de California, Tani Cantil-Sakauye, ha hablado a nombre de las Cortes de California.”

Cantil-Sakauye se ha opuesto firmemente a los arrestos de ICE en las cortes en el pasado y ha pedido que se dejen de hacer tales arrestos.

Una familia separada

Los registros de la corte muestran que Jaime Martínez fue arrestado el 3 de abril y después fue puesto en libertad con una fianza de $15,000. El 7 de mayo, él declaró nolo contendere para reducir el cargo de asalto con delito menor. La Juez Glenda Allen-Hill lo sentenció a tres años de probatoria y le ordenó asistir a un programa para tratamiento de abusadores.

El 14 de mayo, Martínez mostró comprobante a la corte de que había ingresado a un programa de tratamiento para abusadores. Se le ordenó que regresara a la corte el 17 de julio para una revisión de progreso, de acuerdo a los registros de la corte.

Como parte de esa revisión de progreso, dijo Rojas, el juez iba a considerar quitar la orden de alejamiento para Martínez. De acuerdo con documentos revisados por The Bee, se entregó una orden de protección para Rojas el 18 de abril, ordenándole a Martínez que no tuviera ningún contacto, y que se mantuviera a 70 yardas de retirado de ella.

El 17 de julio, Martínez fue a la corte, pero “luego fue detenido por ICE durante un receso,” según registros de la corte. Cuando el juez llamó su caso, Martinez fue declarado estar en “violación de su probatoria” debido a que no estaba presente. Pero el Juez Allen-Hill se acordó de una orden de arresto de Martínez y les ordenó a los oficiales de probatoria que buscaran a Martínez en los casos de arrestos de ICE.

Allen-Hill programó una audiencia de estatus para el caso de Jaime Martínez el 28 de agosto. La revisión de registros realizada por The Bee muestra que Martínez completó seis clases de servicios de consejería amplia, y Rojas también estaba asistiendo a clases sobre violencia doméstica.

Rojas dice que ella va a luchar por reunirse con Jaime Martínez. Él no tiene ningún antecedente criminal, dijo ella, añadiendo que él trabajaba para proveer para la familia, para que Rojas pudiera quedarse en casa y cuidar de los hijos pequeños.

Ahora, ella no está segura de lo que el futuro les depara, pero han estado en contacto desde que Martínez fue deportado. “¿Te quieres casar conmigo? Le dijo Martínez a Rojas en un mensaje el lunes.

“¿Me vas a esperar, o no? Yo le dije, ‘Yo te voy a esperar porque tenemos a nuestros hijos.’”