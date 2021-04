Agotados los boletos para la gira de Bad Bunny en Estados Unidos

Bad Bunny Special to Vida en el Valle

Los boletos para la gira ‘El Último Tour del Mundo 2022’ que el artista puertorriqueño Bad Bunny tiene previsto llevar a cabo por 35 ciudades de los Estados Unidos el próximo año ya se agotaron, lo que ha provocado que se vayan a realizar 10 nuevos conciertos.

“Una cosa nos queda muy clara: el mundo quiere ver a Bad Bunny presentarse en vivo. La demanda por su gira ha sobrepasado múltiples récords, con uno de los periodos de venta más activos en la historia de Ticketmaster,” señaló este lunes en un comunicado Mark Yovich, presidente de esa compañía especializada en la gestión de boletos.

Los boletos se acabaron durante el fin de semana para una gira que comenzará el 9 de febrero de 2022 en la ciudad de Denver.

La alta venta hizo que se anunciaran 10 nuevas funciones tras el comienzo de la preventa, el pasado jueves.

En esta gira hay tres funciones vendidas completamente en cada una de las ciudades de Chicago, Los Ángeles, Miami y Nueva York.

Hay además dos funciones vendidas para las urbes de Dallas, Houston, Orlando y San José.

Respecto a su natal Puerto Rico, todavía no hay fechas para las actuaciones en la isla caribeña.

All tickets sold out for Bad Bunny’s U.S. tour

The tickets for the tour ‘El Último Tour del Mundo 2022’ that Puerto Rican artist Bad Bunny plans to carry out in 35 cities in the United States next year have already been sold out, which has caused 10 new concerts to be held.

“One thing is very clear to us: the world wants to see Bad Bunny perform live. Demand for his tour has broken multiple records, with one of the busiest sales periods in Ticketmaster’s history,” said Mark Yovich, president of that company specializing in ticket management, in a statement Monday.

Tickets ran out over the weekend for a tour that will begin on Feb. 9, 2022 in Denver.

The high sales led to 10 new concerts being announced after the pre-sale began last Thursday.

On this tour there are three sold out shows in each of the cities of Chicago, Los Ángeles, Miami and New York.

There are also two sold-out shows for the cities of Dallas, Houston, Orlando and San José.

Regarding his native Puerto Rico, there are still no dates for the performances on the Caribbean island.